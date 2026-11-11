Reportéři ČT zmapovali Babišův zdravotnický byznys a možný střet zájmů

Vyvstaly další otazníky kolem možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Zatímco většinu svých firem vložil do svěřenského fondu, ty, které působí ve zdravotnictví, si nechává. Umělé oplodnění, ale také ortopedie, onkologie, chirurgie nebo laboratorní diagnostika – to všechno jsou oblasti, v nichž předseda vlády prostřednictvím firem, které spoluvlastní, podniká. Stát přitom nastavuje pravidla pro fungování celého systému, například pro úhrady od zdravotních pojišťoven.
Firmu FutureLife Babiš spoluvlastní od roku 2014. V současnosti má více než šedesát klinik v patnácti evropských zemích a zaměstnává tři tisíce lékařů a sester.
„Babiš má unikátní pozici, protože on je v roli premiéra, ale také podnikatele nebo obchodníka, který podniká ve zdravotnickém sektoru, takže on je de facto na straně poptávky i nabídky. On je schopen skrze svoji funkci ovlivňovat a nastavovat celou řadu věcí, které se ve zdravotnickém sektoru mohou dít právě s pravomocí premiéra,“ míní ředitel české pobočky Transparency International David Kotora.
Zdravotní byznys se svěřenského fondu netýká
Babiš vložil část svého podnikání po loňských volbách do svěřenského fondu. To se ale netýká zdravotního byznysu. Ten stále, spolu se zahraničními partnery, vlastní. Pod společnost FutureLife spadají desítky firem provozujících zdravotnická zařízení. Specializují se na široké spektrum péče – od reprodukční medicíny po ortopedii, onkologii, chirurgii, gynekologii nebo laboratorní diagnostiku.
„Ta skupina evidentně velmi úspěšně a dynamicky roste, tržby postupně za celou skupinu rostou,“ uvedl prezident Komory auditorů a proděkan Fakulty financí a účetnictví VŠE Ladislav Mejzlík. Dodal, že poslední dostupné údaje za rok 2024 uváděly tržby 7,3 miliardy korun. Ty podle něj mezitím nepochybně vzrostly.
Například firma Gennet, specializující se na léčbu neplodnosti, lékařskou genetiku či imunologii, na svých stránkách uvádí, že se díky její péči narodilo po celém světě už osmnáct tisíc dětí.
Toto číslo v příštích letech ještě poroste. Pacientů, kteří podstupují umělé oplodnění, totiž přibývá. „My pozorujeme každoroční nárůst, je to tak kolem deseti procent každý rok,“ přibližuje vedoucí lékařka kliniky IVF Cube Hana Višňová.
Podle ní se v současnosti udává, že každá pátá dvojice má problém s otěhotněním a v průměru se v posledních letech dělalo v Česku kolem dvaceti tisíc cyklů umělého oplození pro české pacienty. „V tuto chvíli má každá žena, která je v Česku pojištěná, nárok na čtyři terapie metodou umělého oplodnění za život do čtyřicátých narozenin,“ říká Višňová a dodává, že část terapie nicméně není plně hrazená. „Takže řada žen si musí poměrně významnou částku doplácet sama,“ uzavírá lékařka.
Babišovy kliniky
Server iROZHLAS spočítal, že kliniky spojené s Babišem provedou téměř třetinu všech pokusů o umělé oplodnění v Česku. Při debatách o jakékoliv změně v oboru tak často zaznívá, že může být ve prospěch premiéra. Aktuálně se řeší třeba možnost umělého oplodnění pro ženy bez partnera, kterou prosazuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
Čelíme demografickému poklesu, uvádí Višňová. „Takže já osobně jsem zastáncem toho, kdo chce děti mít, podpořme je, když na to mají sílu, odvahu věnovat lásku a péči dětem. Když si žena věří, že to zvládne sama bez partnera, tak proč bychom jí to, když to medicínsky je možné, neumožnili,“ míní.
Věcnou debatu o změně ale částečně zastínily úvahy o tom, jak a jestli to může pomoct současnému předsedovi vlády. „Pokud zároveň pan premiér je spoluvlastníkem FutureLife a těchto firem, tak potom není pochyb o tom, že ten zájem tam je,“ říká Marek Orko Vácha z Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK s tím, že zákon by „rozšířil možnosti asistované reprodukce a taky tím pádem bude víc klientů a víc peněz“.
„Myslím si, že kdybychom byli v zemi, kde by žádný politik IVF kliniky nevlastnil, že už by třeba možnost terapií pro single ženy byla dávno umožněná,“ doplňuje Višňová.
Úhradová vyhláška
Další změny v oblasti umělého oplodnění přináší úhradová vyhláška pro rok 2027, která zjednodušeně řečeno určuje, kolik, komu a za co budou zdravotní pojišťovny příští rok platit.
„U umělého oplodnění samozřejmě dochází k nějakému navýšení celkové úhrady, asi o čtyři až pět tisíc korun za celý cyklus,“ přibližuje vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Masarykovy univerzity a současně poradce prezidenta Petra Pavla Jakub Hlávka. Podle něj je největší změna v rozdělení úhrady do několika fází, „takže pokud nedojde k úspěchu, tak se cyklus může třeba opakovat“.
To podle Višňové pacientkám pomůže i finančně. „Protože kroky, kdy my potřebujeme terapii přerušit, budeme mít vyřešené my jako lékaři i pacientka,“ vysvětluje.
Jenže tyto změny ovlivňují i podnikání premiéra Babiše a vyvstávají otázky – kolik peněz, kam a proč ze zdravotního pojištění vlastně míří a kdo všechno má na výslednou podobu vyhlášky vliv.
Úhradová vyhláška je zásadní dokument, protože rozhoduje o alokaci více než půl bilionu korun ročně, uvádí Hlávka, podle něhož je „nyní nasnadě diskuse o tom, zdali tyto peníze utrácíme efektivně“.
Sledujeme v minulosti, jak narůstá zisk holdingu pana premiéra v oblasti zdravotnictví, komentuje předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová. „Myslím si, že za nějaké další čtyři roky to vyhodnotíme a je právě otázka, jestli i konkrétní úkony v úhradové vyhlášce nejsou naplánovány tak, aby mohly být výhodné pro kliniky pana premiéra,“ dodává.
S tím nesouhlasí ministr Vojtěch, podle něhož premiér Babiš o úhradách nerozhoduje. „To má jasné postupy v rámci dohodovacího řízení mezi zástupci poskytovatelů a pojišťovnami. Takže tady v tom směru si myslím, že žádná možnost toto ovlivnit vlastně neexistuje,“ uvedl a dodal, že i ministr zdravotnictví má velmi malý prostor ovlivňovat úhrady za zdravotní péči.
„Já jsem úhradové vyhlášky psal čtyři roky a vím, že samozřejmě ministerstvo má vliv na to, který segment dostane navýšeno víc a který méně,“ komentuje Vojtěchovo tvrzení poslanec a někdejší náměstek ministra zdravotnictví Tom Philipp (KDU-ČSL).
„Všichni tam mají zájmy. Nevidím v tom problém,“ řekl poslanec a předseda výboru pro zdravotnictví Jiří Mašek (ANO), který na kameru situaci dále nekomentoval.
Jak vlastně vyhláška vzniká? Debat se každoročně účastní zástupci fakultních i menších regionálních nemocnic a dalších poskytovatelů péče, lékařů a samozřejmě ministerstva a jednotlivých pojišťoven.
Jedná se o proces, který má formální i neformální část, uvádí Hlávka. „Formální část spočívá v několika setkáních pod gescí ministerstva zdravotnictví a pro každý segment, třeba pro akutní péči nebo ambulantní specialisty, proběhne několik setkání. Na druhé straně určitě probíhá tlak, který není možná veřejný a není zjevný pro lidi, jako jsem já,“ míní.
Nová asociace
Letos se vyjednávání poprvé zúčastnila i Asociace soukromých poskytovatelů zdravotních služeb. Vznikla v roce 2025 s cílem sjednotit hlas soukromníků a dát jim při jednání co nejsilnější mandát – jak v e-mailu popsal její prezident advokát Šimon Toman. Sám o sobě otevřeně mluví jako o lobbistovi.
„Stát a soukromý sektor spolu musí nějakým způsobem komunikovat. A komunikují právě skrz ony lobbisty, kteří zastupují zájmy svých klientů, snaží se vysvětlit státu, co soukromý sektor potřebuje, aby prosperoval,“ prohlásil například Toman ve videu na sociální síti.
Jedním z členů asociace je právě i společnost FutureLife předsedy vlády Babiše.
Prezident asociace Toman na dotaz ČT odpověděl v e-mailu, že mu nepřísluší hovořit za jednotlivé členy asociace ani hodnotit případný střet zájmů konkrétních politiků. „Za naši asociaci však mohu jednoznačně říci, že při prosazování našich priorit žádný střet zájmů nepociťujeme. Naše postoje vycházejí z odborných argumentů a společných zájmů našich členů,“ dodal.
Philipp považuje vznik této asociace za pozoruhodný. Podle něj je třeba se dívat na to, jakým způsobem lobbuje a co si vylobbovala. „Důvody lobbingu mohou být naprosto v pořádku, ale na druhou stranu také mohou mít konkrétní zájem pro konkrétního poskytovatele,“ míní.
Firma FutureLife nechtěla na otázky ČT reagovat s odůvodněním, že svůj byznys veřejně nekomentuje, ale vždy postupuje v souladu s pravidly. Její šéf Jozef Janov Deníku N už dřív řekl, že obrat skupiny za rok 2025 překoná devět miliard korun. Od pojišťoven dostala její jednotlivá zdravotnická zařízení dohromady téměř tři miliardy.
Lukrativní pacienti
Zdravotnické zařízení Iscare, které spadá do skupiny FutureLife od roku 2015, provádí jednodenní chirurgii, plastickou chirurgii a provozuje lékárnu. Specializuje se ale také na ortopedickou chirurgii, dělá náhrady kolen a kyčlí nebo chirurgii ruky.
Operace velkých kloubů patří v ortopedii mezi ty lukrativnější a do budoucna i potřeba těchto zákroků poroste, a to kvůli stárnutí populace. Podle odborníků jsou výměny kyčlí a kolen ekonomicky výhodné operace, které jsou ve vysokém procentu úspěšné.
V Česku se aktuálně provádí víc než 55 tisíc náhrad a dělá to zhruba osmdesát ortopedických pracovišť, popisuje primář ortopedického oddělení Nemocnice Hořovice Milan Pastucha. „U nás jsou čekací doby v průměru určitě vyšší než jeden rok,“ dodává.
Právě tento typ operací dělá ve velkém i Babišova Iscare, jak upozornil Deník N. Data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ukazují, že klinika v počtu výkonů dohání velké pražské fakultní nemocnice. Dělá jich okolo tisíce ročně – podobně jako nemocnice na Bulovce.
Vidíme, že soukromí poskytovatelé umí velmi dobře zacílit svůj byznys model na to, že si vyberou ty takzvaně nejlepší pacienty, říká Hlávka. „Jsou to pacienti, na které jsou navázané největší úhrady a kde je taky nejmenší riziko nějakých případných komplikací – tak můžou mít jistý garantovaný příjem s docela nízkými riziky,“ dodává.
Čísla ukazují, že firma spoluvlastněná Babišem naopak zaostává u revizních operací, tedy těch, kdy pacient musí na sál znovu – kvůli pooperačním komplikacím nebo třeba opotřebení umělého kloubu. Tyto operace jsou nákladnější. Zatímco fakultní nemocnice jich ročně dělají přes sto, firma Iscare jich v roce 2025 udělala pouze pět.
„Když si ten člověk zavolá do soukromého zařízení a zeptá se, jestli se tam má a může vrátit a dostane se mu informace, že ne, že to zdravotnické zařízení už odvedlo svoji práci, tak hledá pomoc někde jinde,“ popisuje předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.
„Pokud zařízení má na to podmínky, má na to materiálové, přístrojové a lidské vybavení, bylo by fajn, aby to dělalo,“ odpovídá primář Pastucha na otázku, zda by mělo každé zařízení, které dělá totální endoprotézy, umožnit i revizní operace.
I pravidla u výměn velkých kloubů se příští rok ve zdravotnictví mění. Pojišťovny budou počet operací i jejich cenu nasmlouvávat s každou nemocnicí a klinikou zvlášť. Garantovaná je minimální úhrada, ale ta je nižší než letos.
Podle Žitníkové Babišovy kliniky endoprotézy určitě provádějí. „Byla tady debata o tom, jestli to není například udělané tak, aby zdravotní pojišťovny nasmlouvaly větší objem péče v jeho zařízeních a utlumily péči v jiných zařízeních. Samozřejmě tady z hlediska toho, jestli to tak je, nebo není, to je hodně spekulativní,“ míní předsedkyně odborového svazu.
Proměna složení správní rady VZP
Zásadní je i to, kdo řídí tuzemské zdravotní pojišťovny. Ministerstvo zdravotnictví chystá velkou změnu. Chce proměnit složení správní rady té největší z nich – VZP. Systém by se měl změnit tak, že nově ve správní radě budou tři zástupci státu, tři zástupci zaměstnanců a pacientů a tři zástupci zaměstnavatelů. Jde zatím o návrh, finální podoba se hledá.
Správní rada by měla dohlížet na fungování největší zdravotní pojišťovny v Česku, měla by kontrolovat, že vedení pojišťovny reaguje na potřeby svých pojištěnců, vysvětluje Hlávka.
„My se obáváme, aby nedošlo k tomu, že se do systému dostanou převážně od zaměstnavatelů velké firmy, to znamená ti, kteří odvádějí největší část na zdravotním pojištění, a ti potom budou rozhodovat o tom, jaké finanční prostředky by se měly do zdravotnictví vůbec alokovat, jak by se měl systém vyvíjet,“ popisuje Žitníková.
Jedním z největších zaměstnavatelů je právě premiérův holding Agrofert, říká Šebelová s tím, že pokud by opravdu tito zástupci pak ovlivňovali i Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, tak „v tom vidí velký potenciální problém“.
Podle ministra Vojtěcha se jedná o naprosto čistou fabulaci. Podle něj je třeba si zaprvé uvědomit, že v Česku je sedm zdravotních pojišťoven a šest zdravotních pojišťoven už tímto způsobem funguje třicet let. „Kdyby platila tato teze, tak už v těch šesti zdravotních pojišťovnách by určitě Agrofert nebo jeho firmy byly, ale nikde tam nejsou,“ říká.
Předseda vlády Babiš na otázky ohledně jeho potenciálního střetu zájmů ve zdravotnictví odmítl reagovat, a to jak při osobní konfrontaci, tak na listopadové tiskové konferenci vlády.
Novela zákona o střetu zájmů
To, aby politik nezvýhodňoval svůj byznys, řeší zákon o střetu zájmů. Výslovně zakazuje vybraným funkcionářům čerpat dotace, získávat veřejné zakázky nebo vlastnit média. Zdravotní pojištění v tom ale zahrnuté není. Je zde pouze obecná formulace.
Z pohledu Transparency International se Babiš nachází ve střetu zájmů, uvádí Kotora. „Bohužel, co je ten problém, tak v rámci zákona není definovaná žádná sankce, takže je to spíše morální otázkou,“ míní.
Vácha míní, že pokud někdo chce být premiérem, tak byznys musí odstřihnout. Podle něj to není otázka práva, ale etiky a lidské slušnosti.
Na otázku, zda nebyla chyba, že se premiér Babiš podnikání ve zdravotnictví nezbavil, odpověděl ministr Vojtěch takto: „Určitě žádný střet zájmů, pokud jde o oblast zdravotnictví, není, nemůže být.“
Zákon o střetu zájmů ale může být v budoucnu k premiérovi benevolentnější – nově by se například zákaz čerpat dotace mohl vztahovat pouze na člena vlády, který daný resort přímo řídí, nikoli na premiéra. Počítá s tím novela, kterou připravili čtyři koaliční poslanci a brzy ji projedná sněmovna.
Podle Kotory se odmontovávají protikorupční pojistky a z legislativy de facto dělají prokorupční zákon, který bude amnestií pro premiéra. „To je čistě zákon, který je šitý na míru Andreji Babišovi,“ řekl.
Jeden z předkladatelů tohoto zákona, poslanec Radek Vondráček (ANO), na otázku, zda je novela dělaná pro předsedu vlády, odmítl reagovat.
„Babiš se snaží těmito legislativními změnami jít naproti svému soukromému podnikání – jemu nejde o veřejný zájem, je to součást širší snahy o ovládnutí státu,“ míní Kotora.
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