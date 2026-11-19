Slovensko, Polsko, Belgie, Togo, Benin, Nigérie a Niger – všechny tyto země projelo oblečení, které Reportéři ČT před půl rokem odnesli do kontejneru na textil a všili do něj sledovací zařízení. Kontejnery jsou často označené nápisem ekologicko-charitativní sběr. Reportéři ČT ale zjistili, že spíše než o charitu jde o výhodný byznys. Tématu se věnovali Jevhenija Vachničenko a Petr Vodseďálek.
Reportéři ČT do každého kusu vytříděného oblečení – černé košile, zelených džínů, červené bundy a béžových kalhot – v květnu zašili sledovací čip a textil vhodili do specializovaných kontejnerů. Konkrétně využili ty nejrozšířenější, tedy ty od firem TextilEco, KlokTex, Dimatex a Potex. Poté půl roku sledovali jejich cestu.
Džíny vhodili do kontejneru firmy TextilEco, bundu do kontejneru firmy Potex. Druhého června dojely oba kusy na stejné místo, do areálu firmy Orion OK u Brna. Tam obchodnice Reportérům ČT tvrdila, že se k nim nic z kontejnerů na textil nedováží.
Košile z kontejneru KlokTex pak putovala z Prahy do Lahoště u Teplic k firmě Koutecký. Odtud následně do skladů v malé obci Orechová pár kilometrů od ukrajinské hranice. Tam obchodníci uváděli, že jejich zboží pochází z Evropy.
Ve městě Kielce ve středním Polsku skončily kalhoty z kontejneru Dimatex. Do centrály skupiny VIVE, která firmu Dimatex vlastní, se dostaly přes Pardubice a Týniště nad Orlicí. Signál se z Polska naposledy ozval 23. června, poté se odmlčel.
Oblečení doputovalo až do Afriky
Další sledovaný kus oblečení dorazil do polského Slavkova na vlakové nákladové nádraží. Posléze však Reportéři ČT zjistili, že tento stejný kus oblečení se už nachází v přístavu na severu země v Gdyni. Odtamtud košile odplula 14. září. O týden později se ozvala v belgických Antverpách, odkud zamířila do Afriky. Naposledy o sobě dala vědět 18. října z přístavní oblasti hlavního města Toga, Lomé.
„Trh s oblečením z druhé ruky je v Africe obrovský byznys, a to již po mnoho let. Spousta tohoto oblečení prostě přijde vniveč. Takže se vyhazuje do řek, na ulice, do oceánu,“ popsal novinář z Toga Mateo Koffi Fraschini.
Na začátku října se z Toga přihlásily také kalhoty z Kielc – tam ale dlouho nezůstaly a pokračovaly dál. Projely Benin, Nigérii a skončily na tržnici v hlavním městě Nigeru. „Balíky použitého oblečení objednávám z Německa. Nejsou to smíšené ani náhodně poskládané balíky, jsou pečlivě vybírané. Máme tu všechny možné kalhoty,“ uvedl nigerský prodejce Omar Himadou.
Obchod se secondhandovým oblečením v Africe představuje miliardový byznys, naše staré oblečení tak vidí jako obchodní příležitost pro miliony lidí, zjistili Reportéři ČT. Zároveň však Afričané přiznávají, že to, co se neprodá a skončí na skládkách, poté představuje velkou ekologickou zátěž.
Největší hráč ve sběru textilu
Vytříděné oblečení z českých kontejnerů ujelo přes deset tisíc kilometrů, cestovalo autem, vlakem i lodí. Reportéři ČT jeho cestu sledovali přes celou Evropu. Po návratu se vydali do firem, které s vytříděným oblečením obchodují.
Nejprve se vydali do firmy Orion OK, kde se ocitlo oblečení ze dvou různých kontejnerů. Chtěli tak zjistit, s kolika svozovými společnostmi obchodují a od které z nich oblečení koupili. Jednatel společnosti Oldřich Kříž uvedl, že od začátku letošního roku obchodují s firmou Potex.
Spolupráci s firmou TexilEco však Kříž vyloučil. Připustil však, že by se její zboží mohlo nacházet v zásilce Potexu. Tyto dvě společnosti si totiž nejsou cizí – od jara je Potex členem skupiny TextilEco. Ta se tak stala největším hráčem na poli sběru textilu.
Do třídírny v Boskovicích sváží kamiony oblečení ze šesti tisíc kontejnerů z celého Česka. Podle mluvčí TextilEco Karolíny Vepřkové tam denně vytřídí asi padesát až šedesát tun textilu, pracuje tam přibližně sto zaměstnanců.
Nejlepší kusy firma prodává ve vlastních second handech Genesis. Zbytek vytříděného oblečení prodá dál, většinu do ciziny. „Oblečení, které je určeno pro export, máme například pro africké trhy nebo i Blízký východ či například Pákistán,“ sdělila Vepřková.
Podle Vepřkové je textilu tolik, že na to, aby se třídil a zpracovával jen v rámci Evropské unie, „trh v tuto chvíli není uzpůsoben“. „Toto zboží se přeprodává naprosto nepředvídatelným způsobem. Jsou to takové pohyby po Evropě, které se téměř nedají vysvětlit,“ prohlásil Kříž.
Kolik textilu putuje na charitu?
Firmy, které s vytříděným textilem obchodují, o své činnosti veřejně moc nemluví – mají totiž pocit, že pokud by si lidé mysleli, že oblečení, které umísťují do kontejnerů, nejde na charitu, ale je pouze na prodej, nevkládali by do kontejnerů tak kvalitní oblečení a firmy by neměly co prodávat.
Anketa Reportérů ČT ukázala, že ti, kteří do kontejnerů oblečení vkládají, se většinou domnívají, že tím pomáhají potřebným.
Některé firmy uvádějí, že jde o ekologicko-charitativní sběr, například Potex, jiné mají na kontejnerech přímo uvedený název charitativní organizace, které má oblečení pomoci. TextilEco podporuje nadaci Sova. „Nadace Sova podporuje především děti, které jsou ať už zdravotně, nebo sociálně znevýhodněné,“ upřesnila Vepřková.
Vepřková dále informovala, že TextilEco má „spolupráce s konkrétními charitami nebo například nějakými pečovatelskými domy, které podporují materiálně“. Kolik procent ze sta tun oblečení firmy TextilEco a Potex posílají na charitu, nesdělily. Nadace Sova pak uvádí, že za dvanáct let existence rozdělila mezi potřebné okolo tří milionů korun – to je asi 250 tisíc za rok. Podle poslední zveřejněné účetní závěrky z roku 2022 se obrat firmy TextilEco pohyboval v desítkách milionů korun.
Dimatex, druhý největší hráč na trhu s odpadním textilem, provozuje přes čtyři tisíce kontejnerů a rovněž uvádí, že jde o ekologicko-charitativní sběr. Ředitel firmy Lukáš Killar ale nezastírá, že jen minimum oblečení končí jako materiální pomoc a že textil skončí i na trhu v Africe. „Děláme to, co je nejefektivnější, a to, co nám v dnešní době přinese alespoň nějaký zisk,“ uvedl Killar. V neziskových organizacích dle něj skončí desítky tun textilu.
Firma KlokTex má vlastní nadační fond a na svých kontejnerech logo Fondu ohrožených dětí Klokánek. Jednatelka firmy a zároveň předsedkyně správní rady nadačního fondu Kloktex Help Pavlína Klementová se s Reportéry ČT opakovaně odmítla bavit.
V propagačních materiálech KlokTex tvrdí, že z každého použitelného kilogramu odevzdaného materiálu putuje jedna koruna na účet Klokánku. Za posledních deset let firma věnovala Klokánku asi sedm milionů korun. Kolik firma za tu dobu vydělala, nelze z dostupných veřejných zdrojů zjistit.
„Na hranici krachu“
Firmy provozující kontejnery tvrdí, že jsou na hranici krachu. Situace se podle nich změnila před dvěma lety, kdy začala platit pro obce povinnost textil třídit. Společnosti od té doby prý sice vyberou více textilu, ale v horší kvalitě, a tím pádem ho méně prodají.
„V předchozím systému, kdy se třídilo secondhandové zboží, se vysbíralo ročně asi 25 tisíc tun. Teď, podle dostupných údajů z ministerstva životního prostředí, se sbírá přibližně třicet, pětatřicet tisíc tun,“ informoval ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka.
„V roce 2025 vzrostla míra odpadového textilu, kterou firmy musí likvidovat. Z plusových hodnot směrem k obcím jsme se dostali do minusových,“ uvedl Killar z Dimatexu. Mluvčí TextilEco Vepřková potvrdila, že situace je nyní „opravdu kritická“.
Zvýšení ceny za kontejner
Ztrátu, respektive růst nákladů, firmy přenášejí na obce – především tím, že zvedly ceny za kontejner na textil a jeho svoz. Předsedkyně komise životního prostředí Svazu měst a obcí Olga Dočkalová informovala, že v lednu 2025 obce platily osm tisíc korun. „Najednou v pololetí to bylo dvanáct tisíc za kontejner. A ke konci roku 24 tisíc korun,“ sdělila Dočkalová.
„Opravdu to provázelo obrovské množství zmatků. A nebyla vůbec shoda na tom, jaká cena je vlastně odpovídající tomu, co bychom za tu službu měli zaplatit,“ řekl první místopředseda Sdružení místních samospráv Tomáš Dubský.
Ministerstvo životního prostředí mezitím vypsalo pro firmy dotační výzvu a přispívá jim na třídění a recyklaci. Dotace má stabilizovat trh do doby, než se začnou na nákladech podílet výrobci textilu. Takzvaná EPR legislativa by měla v Česku začít platit nejpozději v roce 2028.
„Ještě jsme to podpořili tím, že těmto společnostem dáváme dvě koruny za kilo zpracovaného textilu. (…) Municipalita platí větší částky a ještě stát na to přispívá. Pro mě je ten systém nyní hodně nevyrovnaný,“ poznamenal ředitel firmy Retex Robert Šimek.
Bývalá dlouholetá starostka Sudic v Jihomoravském kraji Dočkalová uvedla, že malé obce měly tunu textilu kolikrát dražší než nebezpečný odpad. „Trochu to vypadá, že obce kryjí podnikatelské riziko,“ podotkla.
Reportéři ČT opakovaně žádali o rozhovor na kameru ministerstvo životního prostředí, které má tuto oblast na starosti – bohužel neúspěšně. Tiskové oddělení nakonec odpovědělo pouze písemně.
Větší množství a horší kvalita
Problém s textilním odpadem se neřeší jen v tuzemsku, ale prakticky po celém světě. Začíná to navíc mnohem dřív, než oblečení skončí v kontejneru. Textilu se totiž vyrábí mnohem více, než kdo unosí, a v čím dál horší kvalitě.
„Textil je komodita, která se vyskytuje na světě opravdu velice hojně. A říká se, že kdyby se nyní přestal vyrábět, tak je ještě minimálně na dva až tři roky co nosit,“ informoval docent Jiří Chvojka z Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci.
„Nyní už to není fast fashion, ale ultra fast fashion. Většinou jsou to asijské shopy, dokážou reagovat po týdnech. Jsou schopni algoritmem zjistit, co má na TikToku největší lajky, a na základě toho vyrobí malou edici. A ty věci jsou nekvalitní. Takže i když to potom skončí v second handech, na skládce, kdekoliv, tak to tady bude X let,“ uvedla spoluzakladatelka Lovers Market Petra Bečková.
Dodatečné náklady
Evropská unie chce, aby náklady zaplatili výrobci. Takzvaná rozšířená odpovědnost výrobce znamená, že za každý kus uvedený na trh zaplatí poplatek a z něj se pak zaplatí sběr i recyklace.
Podobně už to funguje u elektroniky. „Veškeré dodatečné náklady, které zřízení EPR systému bude znamenat, vždycky zaplatí pouze lidé, občani,“ upozornil ředitel České asociace odpadového hospodářství Havelka.
„Cílem je připravit systém, který bude odpovídat požadavkům evropské legislativy a zároveň bude funkční. Přinese lepší nakládání s příslušnými odpady a bude administrativně přiměřeně náročný pro všechny zapojené subjekty,“ sdělila mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Schillerová.
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