Reportéři ČT přiblížili vývoj případu žhářského útoku na auto zastupitele

VideoReportéři ČT přiblížili vývoj případu žhářského útoku na auto zastupitele


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Reportéři ČT v Hluboké nad Vltavou natáčeli, jak se vyvinul případ žhářského útoku na auto zastupitele Martina Vebera (KDU-ČSL). Při natáčení na jejich štáb najížděl autem jednatel stavební firmy Dato CB František Václavek. Podle vyšetřovatelů to byl právě on, kdo si objednal únorový žhářský útok na politikovo vozidlo. Kromě Václavka policie na konci října navrhla poslat k soudu ještě další dva lidi. Reportéři ČT ukáží, jak Václavek reagoval, když se ho na pozadí celé kauzy chtěli ptát, a jak vývoj případu komentují místní politici.

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