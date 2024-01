Průměrná sazba hypoték klesla pod šest procent. Po roce a půl

„Úrokové sazby hypoték i nadále klesají jen pozvolně, a to i po prosincovém snížení hodnoty základní úrokové sazby ze strany České národní banky (ČNB). V prvním měsíci letošního roku se nabídková sazba bank Swiss Life Hypoindex snížila o šest bazických bodů. Je tedy vidět, že ani snížení základní úrokové sazby ze strany ČNB nepřesvědčí banky k razantnějšímu zlevnění hypoték,“ uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,96 procenta v lednu klesla o 117 korun na 22 472 korun. Proti lednu loňského roku se měsíční splátka snížila o více než 800 korun. Ve srovnání s červnem 2022, kdy byla průměrná nabídková sazba 5,71 procenta, a naposledy pod šestiprocentní hranicí, je však stále téměř o 550 korun vyšší.

Nejvýraznější snížení úrokových sazeb zaznamenaly hypotéky pro mladé do 36 let, které mohou banky poskytovat i nad 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV). Hypotéky fixované na tři a pět let zlevnily o 0,21 procentního bodu na šest procent, respektive 5,93 procenta. Úrokové sazby hypoték s fixací na deset let klesly o 0,2 bodu na 6,19 procenta a s fixací na jeden rok o 0,16 bodu na 5,79 procenta.

Pokles u hypoték poskytovaných do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti byl mírnější. Hypotéky s jednoletou a desetiletou fixací zlevnily o pět bodů na 6,31 procenta, respektive šest procent. Sazby hypoték fixovaných na tři a pět let klesly o šest bodů na 5,81 procenta, respektive 5,74 procenta. Nejlevnější na trhu tak i nadále zůstávají hypotéky s pětiletou fixací a LTV do 80 procent.

Bankovní rada ČNB na prosincovém zasedání rozhodla o snížení základní úrokové sazby na 6,75 procenta. Banky na čtvrtprocentní pokles dvoutýdenní repo sazby prakticky nereagovaly a hypotéky zlevnily jen nepatrně. Podle Sýkory může jít o reakci bank na neuspokojivé nastavení náhrady účelně vynaložených nákladů na předčasné splacení úvěru, pokles sazeb bude přesto pokračovat. „Banky od počátku prosazovaly maximálně dvě procenta ze splacené částky, nicméně zákonodárci rozhodli, že tato hodnota bude pouze procento,“ dodal Sýkora.