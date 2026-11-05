Přibývá lidí, kteří porušují zákaz řízení. Vláda chystá tvrdší tresty

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Lidé čím dál častěji porušují zákaz řízení, který jim uložil úřad nebo soud. Ve čtvrtek ráno například v Brně srazil na přechodu starší chodkyni muž, který měl zakázáno usednout za volant. Ta zraněním podlehla. Podobných příkladů s tragickým koncem letos přibývá, zvyšuje se také agresivita za volantem – častější je třeba vytlačování ze silnice nebo vybržďování. Zpřísnit sankce za chování za volantem chce chystaná vládní novela trestního zákona, začne se projednávat 16. listopadu. Z řady přestupků se má stát trestný čin.