Prezident Pavel zahájí dvoudenní návštěvu Karlovarského kraje


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou zahájí dvoudenní návštěvu Karlovarského kraje. Setká se s představiteli kraje i měst a obcí, navštíví také některé turistické zajímavosti regionu. Naposledy navštívil Karlovarský kraj vloni v červnu.

První den prezident zahájí v Karlových Varech, kde se setká s představiteli kraje. Nezamíří na krajský úřad, ale do Císařských lázní, národní kulturní památky, kterou Karlovarský kraj před dvěma lety po náročné rekonstrukci za více než miliardu korun opět zpřístupnil. Odpoledne pak zavítá do Návštěvnického centra sklárny Moser.

Následovat bude cesta do obce Prameny. Malá obec ve Slavkovském lese se stala nechvalně známou tím, že se kvůli nevydařené investici do přírodních pramenů zadlužila a dlouhá léta fungovala jen pod dohledem státních úředníků.

Pondělní program pak prezident Pavel zakončí ve Františkových Lázních, kde se setká s představiteli města a v podvečer bude debatovat s občany ve Společenském domě.

V úterý má prezident Pavel na programu návštěvu přírodní rezervace Soos u Františkových Lázní, debatu se studenty středních škol v Sokolově nebo návštěvu Světa záchranářů v Karlových Varech. V úterý odpoledne svou návštěvu Karlovarského kraje ukončí.

Prezident Pavel v říjnu navštívil Ústecký kraj, který ve srovnávacím průzkumu krajů Místo pro život agentury Datank obsadil poslední, čtrnáctou příčku. Před ním byl Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

