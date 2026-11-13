Poslanci se sejdou k návrhu na zavedení mimořádné daně na rafinerie

Poslanci se v pátek sejdou ke druhému čtení vládního návrhu na zavedení mimořádné daně na rafinerie. Důvodem jejího uzákonění je podle vlády růst marží rafinerií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Daň dopadne zřejmě jen na rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, které vlastní Orlen Unipetrol.
Daň se bude podle předlohy uplatňovat za letošní a příští rok. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti roku 2025. Jen za letošní rok by podle ministerstva financí měla daň přinést do státního rozpočtu asi 5,5 miliardy korun. Výnos za příští rok bude záviset na vývoji cen.
Druhé čtení slouží k předkládání pozměňovacích návrhů. Poslanci STAN už podali úpravu, podle níž by dani podléhali i zahraniční výrobci, kteří svou produkci exportují do Česka. Poslanci TOP 09 chtějí snížit sazbu daně z 50 na 39,5 procenta. Daň by navíc nebyla uznatelným výdajem při stanovení základu běžné firemní daně z příjmů, aby nesnížila příjmy obcí a krajů. Další návrhy TOP 09 se týkají prodloužení srovnávacího období pro stanovení zvýšené marže a její omezení na výrobu rafinovaných ropných produktů.
Daň se má podle vládního návrhu vztahovat na firmy, jejichž celkové příjmy dosahují alespoň dvou miliard korun ročně a současně mají příjmy z rafinerské činnosti alespoň 50 milionů korun ročně. Základ se má vypočítávat jako rozdíl mezi tržbami z prodeje vlastních výrobků a náklady na spotřebovanou ropu.