Poslanci mají ve čtvrtek na programu zejména pravidelné interpelace na členy vlády. Dopoledne se poslanci věnují debatě o písemných dotazech na členy vlády, odpoledne čekají dolní komoru ústní interpelace. Na programu je také projednání pojistných plánů zdravotních pojišťoven na letošní rok.
Návrh pojistných plánů poslala vláda do sněmovny v polovině srpna. Poslanci se k němu dostanou zhruba dva měsíce před koncem roku, kterého se plány týkají. Vláda v nich mimo jiné uvádí, že příjmy zdravotních pojišťoven mají letos dosáhnout 555,8 miliardy korun a výdaje 570,7 miliardy korun. Schodek tedy dosáhne podle podkladů 14,9 miliardy korun a se započtením nárůstu závazků po splatnosti 19 miliard korun.
Písemné interpelace se na plénum dostanou v případě, že jejich autoři z řad zákonodárců nejsou s písemnými odpověďmi spokojeni. Ve sněmovním systému byly evidovány tři desítky takových interpelací, které je možné projednat na nynější schůzi.