Policie už letos eviduje desítky případů zneužití identity k výrobě pornografie


před 49 mminutami|Zdroj: ČT24

Za prvních devět měsíců roku registruje policie už 47 případů zneužití identity k výrobě a šíření pornografie. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc případů nového trestného činu, který platí od začátku letošního ledna, řešili v Praze. Objasnit se podařilo zatím osm případů. Čin páchají i nezletilí, zpočátku to považují za legraci nebo neškodný experiment.

Ze 47 případů za první tři čtvrtletí jich osm řešili policisté v Praze. V říjnu v metropoli přibyly další tři případy. „Devět těchto případů se týká vytvoření intimní fotografie pomocí digitálních nástrojů a následného zveřejnění nebo zaslání zprávou. Jednou se jednalo o nabourání do účtu a získání intimních fotografií a jednou o natáčení při sexu mezi partnery a následné zveřejnění záběrů,“ popsal mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Po šesti činech zneužití identity pro tvorbu pornografie evidují policisté v Moravskoslezském a Pardubickém kraji. Ve Středočeském poté pět. Pachateli za to může hrozit až pět let odnětí svobody.

Svléknutí pomocí umělé inteligence

Jak případy takzvaných deepfake mohou vypadat, popsali policisté na několika případech. Například v Pardubickém kraji podle jejich mluvčí Ivety Kopecké řešili, že mladík použil nástroj umělé inteligence, pomocí kterého svlékl dívku. Fotografii měl následně rozeslat jejich společnému okolí.

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Podobný případ měli i kriminalisté v Ostravě. „Muž navázal prostřednictvím sociálních sítí kontakt s údajnou ženou, která mu následně poslala intimní fotografie. Poškozený to opětoval, na fotkách však byl bez obličeje,“ říká mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková. „Pachatel mu je poslal zpět upravené tak, že na nich měl obličej. Následovalo vydírání, že jestli nepošle požadované peníze, fotografie zveřejní.“

Objasněnost je zatím nízká

Z celkových 47 případů se podle statistik zatím podařilo objasnit osm, tedy necelou pětinu. Podle mluvčího policejního prezidia Jakuba Vinčálka je objasňování těchto skutků složitější.

„Pachatel může působit z jakéhokoliv místa na světě, využívat anonymizační technologie, falešné identity a podobně. Současně se digitální stopy často nachází v jiných jurisdikcích a jejich získání závisí na institutech mezinárodní justiční spolupráce. To je proces, který má svá zákonná pravidla a stojí více času i administrativy,“ dodal.

Některé případy jsou kriminalisté nuceni odložit. Například v Praze to udělali ve čtyřech případech, protože se podle jejich mluvčího Daňka nepovedlo vypátrat pachatele.

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Nevinný žert na začátku

Ve třech z osmi objasněných případů policisté zjistili, že se jednání dopustily děti mladší čtrnácti let. „I jednání, které jeho původce považuje za legraci nebo neškodný experiment s umělou inteligencí, může mít pro poškozeného dlouhodobé následky,“ upozornil Vinčálek.

„Doporučujeme zejména opatrnost při sdílení fotografií, včasné uchování důkazů a oznámení takového jednání policii.“ Úplné odstranění jednou zveřejněného obsahu z internetu bývá velmi obtížné.

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