Policie obvinila exposlankyni Balaštíkovou z ovlivňování zlínské hygieny


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Kriminalisté podle informací České televize obvinili bývalou poslankyni za hnutí ANO Margitu Balaštíkovou kvůli podezření z ovlivňování kontrol zlínské krajské hygienické stanice. Policisté stíhají v této kauze tři lidi, které podle zjištění ČT podezřívají ze zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování. Bývalá poslankyně opakovaně vinu odmítla. Stíhání tří osob večer potvrdila i mluvčí zlínské policie Šárka Trnková.

Seznam Zprávy loni v létě zveřejnily nahrávky Balaštíkové a uvedly, že využila svého vlivu na vedení hygieny, aby její pracovníci začali provádět kontroly ve firmě jejího bývalého manžela. Balaštíková nahrávky označila za podvrh.

ANO se po zveřejnění informací rozhodlo poslankyni vyškrtnout z kandidátky pro sněmovní volby. Balaštíková tehdy oznámila, že pozastaví členství v hnutí.

Bývalý manžel exposlankyně Josef Balaštík zmíněné nahrávky podle Seznam Zpráv pořídil v roce 2023 tajně v jejich domě po sérii konfliktů se svou tehdejší ženou. Na jedné z nich Balaštíková podle serveru plánuje „zakleknout“ na firmu ChemProgres, jejímž jednatelem je právě její bývalý manžel, a úkoluje tím ředitelku zlínské hygieny Evu Sedláčkovou.

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Poslankyně Margita Balaštíková (ANO)

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