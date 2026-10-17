Ministerstvo dopravy navrhuje zpřísnění vymáhání dopravních pokut z cesty v zahraničí. Ty teď často zůstávají nezaplacené. Od července příštího roku by je proto měla od všech řidičů z Česka vymáhat tuzemská Celní správa. Podle evropských pravidel bude moct nezaplacenou pokutu z ciziny vymoci i stát, kde řidič žije, dosud to šlo jen u pokut udělených v Česku. Dnes si zahraniční úřady u osmi přestupků mohou zjistit, komu auto patří. Nově by jich bylo osmnáct a pokuty nad 70 eur (asi 1700 korun) by měli vymáhat celníci. Peníze by tak nově zůstaly českému státu. Novela přináší i další změny. Nové řidičáky by měly platit patnáct let místo současných deseti a těžší obytné vozy by mohly po dálnici jezdit místo osmdesátky až stovkou.
VideoPokuty udělené v zahraničí by nově mohli vymáhat i čeští celníci
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