Podvodníci stále citelněji zasahují klienty bank. Výše škod roste


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Podvodníci způsobili za tři čtvrtletí letošního roku klientům bank škody za 2,2 miliardy korun, zatímco před rokem to bylo 1,5 miliardy, vyplývá z údajů České bankovní asociace (ČBA). Počet útoků vzrostl o 7611 na 75 637 incidentů. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila o třetinu na 29 266 korun.

Bankám se do konce září podařilo klientům ochránit 9,6 miliardy korun, což je meziročně o 2,1 miliardy korun více. Za rostoucími objemy zachráněných i odcizených peněz stojí podle asociace také vyšší počet útoků.

Kybernetická bezpečnost Čechů se nezlepšuje. Index kyberbezpečnosti, který sleduje asociace ve spolupráci s agenturou Ipsos, zůstal stejně jako loni na 62 bodech. Index kyberbezpečnosti ČBA ukazuje, že lidé sice věnují pozornost zabezpečení svých peněz, v řadě dalších oblastí ale polevují. Pětina Čechů například používá stejné heslo pro všechny aplikace a služby, méně lidí zabezpečuje svá zařízení a přibývá těch, kteří otevírají přílohy od neznámých odesílatelů.

„Nejde jen o technologie, ale také každodenní rozhodnutí každého z nás. Nestačí chránit si pouze bankovní účet silným heslem, když stejné heslo používáme i jinde nebo bez rozmyslu otevíráme neznámé přílohy. Útočníci často využívají právě okamžik nepozornosti nebo falešný pocit bezpečí,“ komentovala výsledky průzkumu ředitelka ČBA Educa Zdeňka Hildová.

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Kybernetický podvod

Nejvíce lehkomyslní jsou mladí lidé

Nejnižšího skóre v indexu kyberbezpečnosti dosahují mladí lidé ve věku 18 až 34 let, kteří získali pouze 59 bodů. Jejich výsledky odhalují slabiny zejména u zabezpečení on-line účtů. Silné a dostatečně bezpečné heslo k internetovému bankovnictví používá jen 56 procent mladých, zatímco v celé populaci je to 62 procent. Ještě výraznější rozdíl je v používání unikátních hesel pro jednotlivé služby. Mezi mladými je využívá pouze pětina, proti 31 procentům v celé populaci.

Mladí také méně pravidelně sledují bezpečnostní upozornění. Zprávy své banky čte pravidelně pouze 29 procent z nich, zatímco v celé populaci je to 46 procent. Bezpečnostní upozornění mobilu či počítače pravidelně sleduje 36 procent mladých proti 55 procentům z ostatních věkových kategorií. Rizikovější je i jejich zacházení s e-mailovými přílohami. Přílohy od neznámých odesílatelů běžně otevírá 12 procent mladých, zatímco v celé populaci je to sedm procent.

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Ilustrační snímek

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