Podvodníci stále citelněji zasahují klienty bank. Výše škod roste

Podvodníci způsobili za tři čtvrtletí letošního roku klientům bank škody za 2,2 miliardy korun, zatímco před rokem to bylo 1,5 miliardy, vyplývá z údajů České bankovní asociace (ČBA). Počet útoků vzrostl o 7611 na 75 637 incidentů. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila o třetinu na 29 266 korun.
Bankám se do konce září podařilo klientům ochránit 9,6 miliardy korun, což je meziročně o 2,1 miliardy korun více. Za rostoucími objemy zachráněných i odcizených peněz stojí podle asociace také vyšší počet útoků.
Kybernetická bezpečnost Čechů se nezlepšuje. Index kyberbezpečnosti, který sleduje asociace ve spolupráci s agenturou Ipsos, zůstal stejně jako loni na 62 bodech. Index kyberbezpečnosti ČBA ukazuje, že lidé sice věnují pozornost zabezpečení svých peněz, v řadě dalších oblastí ale polevují. Pětina Čechů například používá stejné heslo pro všechny aplikace a služby, méně lidí zabezpečuje svá zařízení a přibývá těch, kteří otevírají přílohy od neznámých odesílatelů.
„Nejde jen o technologie, ale také každodenní rozhodnutí každého z nás. Nestačí chránit si pouze bankovní účet silným heslem, když stejné heslo používáme i jinde nebo bez rozmyslu otevíráme neznámé přílohy. Útočníci často využívají právě okamžik nepozornosti nebo falešný pocit bezpečí,“ komentovala výsledky průzkumu ředitelka ČBA Educa Zdeňka Hildová.
Nejvíce lehkomyslní jsou mladí lidé
Nejnižšího skóre v indexu kyberbezpečnosti dosahují mladí lidé ve věku 18 až 34 let, kteří získali pouze 59 bodů. Jejich výsledky odhalují slabiny zejména u zabezpečení on-line účtů. Silné a dostatečně bezpečné heslo k internetovému bankovnictví používá jen 56 procent mladých, zatímco v celé populaci je to 62 procent. Ještě výraznější rozdíl je v používání unikátních hesel pro jednotlivé služby. Mezi mladými je využívá pouze pětina, proti 31 procentům v celé populaci.
Mladí také méně pravidelně sledují bezpečnostní upozornění. Zprávy své banky čte pravidelně pouze 29 procent z nich, zatímco v celé populaci je to 46 procent. Bezpečnostní upozornění mobilu či počítače pravidelně sleduje 36 procent mladých proti 55 procentům z ostatních věkových kategorií. Rizikovější je i jejich zacházení s e-mailovými přílohami. Přílohy od neznámých odesílatelů běžně otevírá 12 procent mladých, zatímco v celé populaci je to sedm procent.