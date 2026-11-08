Podíl dětí ze zkumavky mezi novorozenci v Česku stoupá, ročně jsou jich tisíce


před 25 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Sedm procent novorozenců loni v Česku přišlo na svět díky umělému oplodnění. První tuzemské dítě takzvaně ze zkumavky se narodilo v Brně před 44 lety. Z asistované reprodukce se od té doby stal samostatný obor.

„Byl to úspěch opravdu mimořádný,“ popisuje emeritní přednosta brněnské Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Pavel Ventruba událost z roku 1982, kdy se v Československu narodilo první zdravé dítě „ze zkumavky“.

V brněnské fakultní porodnici na Obilním trhu pracuje Ventruba dodnes. Tenkrát tam po boku profesora Ladislava Pilky asistoval u zrození nového života i tuzemské reprodukční medicíny.

Začátky ovšem nebyly jednoduché. „Vlastně jsme neměli dostatečné vybavení, kdy jsme si nástroje, přístroje museli vymýšlet a vyrábět sami, nebyly kvalitní léky na stimulaci,“ vzpomíná Ventruba.

Dříve se až u třetiny pacientek nepodařilo získat jediné vajíčko. V případě úspěchu to byly maximálně dvě. „Dnes, když jsem prováděl teď dva odběry vajíček, tak u jedné pacientky jich bylo 26, u druhé osmnáct – ta efektivita je někde úplně jinde,“ nabízí srovnání Ventruba.

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Novorozenec, ilustrační foto

Porodnost klesá, počet dětí ze zkumavky ne

Přestože počet narozených dětí v Česku dlouhodobě klesá, těch, které přišly na svět díky asistované reprodukci, je poslední roky stále okolo pěti tisíc. To znamená, že loni to bylo už sedm procent ze všech novorozenců.

„Páry odkládají rodičovství do stále vyššího a vyššího věku. Největší výzvou pro nás v dnešní době je, aby byly páry lépe informované – jak to vlastně s plodností je a že není nekonečná. Další výzva je, aby se single ženy dostaly k té léčbě,“ říká vedoucí lékařka ze společnosti Pronatal Nicole Mardešičová.

Reprodukční kliniky v tuzemsku teď nejčastěji provádí takzvanou metodu ICSI. Tedy postup, kdy vybranou spermii vpraví přímo do vajíčka. Některým pacientkám ale stačí méně invazivní léčba.

„Můžeme pomoct s vyvoláním ovulace, můžeme naplánovat styk na optimální dobu,“ popisuje možnosti Mardešičová.

Ventruba pomohl na svět stovkám dětí. Díky tomu nemá nouzi o úsměvná setkání. „Šťastná maminka řekne: Pane profesore, toto je vaše a ukáže mi fotku svého dítěte. A já pak musím manželce vysvětlovat, jak to vlastně bylo,“ říká lékař.

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Ilustrační foto

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