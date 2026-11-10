VideoPlzeňský soud jedná o odvolání v korupční fotbalové kauze kolem Berbra


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Po dvou a půl letech od prvního verdiktu otevřel plzeňský odvolací soud rozsáhlý případ fotbalové korupce kolem Romana Berbra. Bývalý místopředseda Fotbalové asociace nesouhlasí s tříletou podmínkou za zpronevěru. Na soud se ale obrátila většina z 21 původně obžalovaných, včetně fotbalového klubu Slavoj Vyšehrad. V letech 2019 a 2020 podle spisu ovlivňovali zápasy druhé a třetí ligy. Proti rozsudku z června 2024 se odvolal i státní zástupce. Domnívá se, že soud prvního stupně zejména nedovodil existenci organizované zločinecké skupiny. Chce zrušení verdiktu a přísnější tresty. Původně totiž – kromě čtyř let vězení pro Romana Rogoze – padly většinou podmínky, zákazy činnosti a peněžité tresty.

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