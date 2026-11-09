Pekárna Zelená louka odmítla obžalobu v kauze dotace na linku na toustový chléb

Společnost Pekárna Zelená louka, která spadá pod koncern Agrofert, v pondělí u středočeského krajského soudu popřela prostřednictvím svého právního zástupce obžalobu, která souvisí s evropskou dotací na linku na toustový chléb. Vinu odmítli i dva bývalí členové představenstva firmy Michal Miksche a Václav Šrámek.
Právní zástupce společnosti Josef Bartončík soudu řekl, že se firma cítí zcela nevinná. To, co obžaloba popisuje, je podle právníka v rozporu s realitou a důkazy. Odmítl tvrzení státní zástupkyně, že firma v žádosti o dotaci vědomě uvedla nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje a další podstatné údaje zamlčela.
Pekárna: Šlo o jednání v dobré víře
Pověřený zástupce pekárny doplnil, že za žádost o dotaci odpovídala externí dotační agentura a všichni představitelé pekárny, kteří se v procesu dotace angažovali, jednali v dobré víře a dodržovali zákonné a vnitropodnikové normy.
Pekárna Zelená louka je dceřinou společností Penamu, který spadá pod koncern Agrofert. Případ se týká dotace 100 milionů korun na inovativní linku na toustový chleba Penam, kterou společnost získala v roce 2018. V popisu projektu, který o dotaci žádal, Pekárna Zelená louka uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky níž měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů.
Kontroloři ale během evropského auditu uvedli, že pekárna použila už existující technologii. Evropská unie následně ministerstvu průmyslu a obchodu dotaci neproplatila.
Vysvětlování inovativnosti technologií
Šrámek u soudu rovněž popřel, že by cokoli zamlčel. Soudu podrobně popsal, proč podle něj technologie inovativní byly a čím se od jiných řešení lišily. Linka na výrobu chleba podle něj například byla první plně kontinuální linkou v Česku i ve východní Evropě, inovační byl i způsob uchování těsta. I Miksche odmítl, že by vědomě páchal jakoukoli trestnou činnost. Uvedl, že Pekárna Zelená louka byla pouze formálním subjektem a veškeré schvalovací procesy podléhaly společnosti Penam.
U soudu nyní zaznělo, že Miksche v případu uvažoval o uzavření dohody o vině a trestu. Muž k tomu v pondělí uvedl, že když o sjednání uvažoval, byl podle svých slov ve složité psychické situaci. Nakonec se však rozhodl, že dohodu neuzavře.
Obžalované i firmu státní zástupkyně Petra Vítková viní z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Stát po nich požaduje náhradu škody ve výši dotace, tedy 100 milionů korun. Podle právníků společnosti ale nárok na náhradu škody zanikl, protože Česká republika nezahájila včas řízení o odejmutí dotace. Hlavní líčení bude pokračovat na konci listopadu.