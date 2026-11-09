Pekárna Zelená louka odmítla obžalobu v kauze dotace na linku na toustový chléb


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Společnost Pekárna Zelená louka, která spadá pod koncern Agrofert, v pondělí u středočeského krajského soudu popřela prostřednictvím svého právního zástupce obžalobu, která souvisí s evropskou dotací na linku na toustový chléb. Vinu odmítli i dva bývalí členové představenstva firmy Michal Miksche a Václav Šrámek.

Právní zástupce společnosti Josef Bartončík soudu řekl, že se firma cítí zcela nevinná. To, co obžaloba popisuje, je podle právníka v rozporu s realitou a důkazy. Odmítl tvrzení státní zástupkyně, že firma v žádosti o dotaci vědomě uvedla nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje a další podstatné údaje zamlčela.

Pekárna: Šlo o jednání v dobré víře

Pověřený zástupce pekárny doplnil, že za žádost o dotaci odpovídala externí dotační agentura a všichni představitelé pekárny, kteří se v procesu dotace angažovali, jednali v dobré víře a dodržovali zákonné a vnitropodnikové normy.

Padla obžaloba za dotace Agrofertu na linku na toastový chléb
Pekárna Zelená louka, kterou postavila společnost Penam patřící do skupiny Agrofert

Pekárna Zelená louka je dceřinou společností Penamu, který spadá pod koncern Agrofert. Případ se týká dotace 100 milionů korun na inovativní linku na toustový chleba Penam, kterou společnost získala v roce 2018. V popisu projektu, který o dotaci žádal, Pekárna Zelená louka uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky níž měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů.

Kontroloři ale během evropského auditu uvedli, že pekárna použila už existující technologii. Evropská unie následně ministerstvu průmyslu a obchodu dotaci neproplatila.

Vysvětlování inovativnosti technologií

Šrámek u soudu rovněž popřel, že by cokoli zamlčel. Soudu podrobně popsal, proč podle něj technologie inovativní byly a čím se od jiných řešení lišily. Linka na výrobu chleba podle něj například byla první plně kontinuální linkou v Česku i ve východní Evropě, inovační byl i způsob uchování těsta. I Miksche odmítl, že by vědomě páchal jakoukoli trestnou činnost. Uvedl, že Pekárna Zelená louka byla pouze formálním subjektem a veškeré schvalovací procesy podléhaly společnosti Penam.

U soudu nyní zaznělo, že Miksche v případu uvažoval o uzavření dohody o vině a trestu. Muž k tomu v pondělí uvedl, že když o sjednání uvažoval, byl podle svých slov ve složité psychické situaci. Nakonec se však rozhodl, že dohodu neuzavře.

Obžalované i firmu státní zástupkyně Petra Vítková viní z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Stát po nich požaduje náhradu škody ve výši dotace, tedy 100 milionů korun. Podle právníků společnosti ale nárok na náhradu škody zanikl, protože Česká republika nezahájila včas řízení o odejmutí dotace. Hlavní líčení bude pokračovat na konci listopadu.

Výběr redakce

Střelec z Krakova zemřel v nemocnici

Střelec z Krakova zemřel v nemocnici

07:19AktualizovánoPrávě teď
Nové primátory má Ostrava a Olomouc. Ustavující zastupitelstva hlasují i jinde

Nové primátory má Ostrava a Olomouc. Ustavující zastupitelstva hlasují i jinde

10:39Aktualizovánopřed 22 mminutami
Pekárna Zelená louka odmítla obžalobu v kauze dotace na linku na toustový chléb

Pekárna Zelená louka odmítla obžalobu v kauze dotace na linku na toustový chléb

před 26 mminutami
Trump připustil, že jeho deportační politika možná byla na voliče příliš tvrdá

Trump připustil, že jeho deportační politika možná byla na voliče příliš tvrdá

05:54Aktualizovánopřed 29 mminutami
Volby v Želechovicích jsou neplatné, do volební místnosti někdo vnikl

Volby v Želechovicích jsou neplatné, do volební místnosti někdo vnikl

před 31 mminutami
Maďarské úřady zadržely Orbánova bratra, je podezřelý z pašování lidí

Maďarské úřady zadržely Orbánova bratra, je podezřelý z pašování lidí

13:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina po ruských úderech ohlásila tři mrtvé a desítky zraněných

Ukrajina po ruských úderech ohlásila tři mrtvé a desítky zraněných

před 2 hhodinami
USA mají letos už dvakrát víc případů spalniček než za celý loňský rok

USA mají letos už dvakrát víc případů spalniček než za celý loňský rok

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Nové primátory má Ostrava a Olomouc. Ustavující zastupitelstva hlasují i jinde

Ostravským primátorem se stal v pondělí Richard Vereš z vítězného ANO. Město povede koalice ANO, Starostů a Ostravaka. Ve stejný den pak olomoucké zastupitelstvo zvolilo primátorem lídra STAN Marka Zelenku. Hnutí STAN podepsalo koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Ustavující zastupitelstvo zasedalo i v Prostějově nebo Českých Budějovicích.
10:39Aktualizovánopřed 22 mminutami

Pekárna Zelená louka odmítla obžalobu v kauze dotace na linku na toustový chléb

Společnost Pekárna Zelená louka, která spadá pod koncern Agrofert, v pondělí u středočeského krajského soudu popřela prostřednictvím svého právního zástupce obžalobu, která souvisí s evropskou dotací na linku na toustový chléb. Vinu odmítli i dva bývalí členové představenstva firmy Michal Miksche a Václav Šrámek.
před 26 mminutami

Česká studentka se stala vítězkou světové olympiády v astronomii a astrofyzice

Česká výprava zaznamenala mimořádný úspěch na 5. Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice pro juniory (IOAA-jr), která se konala v Thajsku. Přiváží domů jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili a jedno čestné uznání. Hlavním úspěchem ale je, že absolutní vítězkou soutěže se stala Viktorie Snášelová, která získala také ocenění za nejlepší výsledek v teoretickém kole a cenu pro nejlepší dívku soutěže.
před 26 mminutami

V Orlové na Karvinsku se zřejmě kvůli náledí srazilo 23 aut

V Orlové na Karvinsku se ráno asi kvůli náledí srazilo 23 aut. Zraněno bylo šest lidí, jejich zranění ale nebyla vážná. Mezi nabouranými vozidly byla také auta hasičů a vězeňské služby.
09:01Aktualizovánopřed 3 hhodinami

„Je potřeba vytyčit hranice“. Nejvyšší státní zastupitelství se dovolalo v kauze předvolebních plakátů SPD

Kauza předvolebních plakátů hnutí SPD půjde před Nejvyšší soud. Proti verdiktu, podle kterého vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani jiný trestný čin, se dovolala nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. ČT to sdělil mluvčí NSZ Petr Malý. Obžalovaný je v kauze také šéf hnutí a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Jeho stíhání je ale přerušené, poslanci ho odmítli vydat. Hnutí SPD i Okamura vinu od počátku odmítají.
10:27Aktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoMůj resort neporušuje zákon, tvrdí Červený. Richterová viní Motoristy z upřednostňování byznysu

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odmítá kritiku postupu svého resortu v kauze kolem vedení Krkonošského národního parku (KRNAP). V Duelu ČT24 zdůraznil, že ministerstvo ani správa parku neporušují zákony na ochranu životního prostředí. „Není pravda, že chceme těžbu dřeva,“ prohlásil. Připomněl také, že byla ustavena zvláštní komise, která má posoudit, kolik suchého a odumřelého dřeva má v národním parku zůstat. Šéfka poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová naopak Motoristy obvinila z upřednostňování podnikatelských zájmů. Poukázala přitom na majitelku Luční boudy Kláru Sovovou, kterou Motoristé postavili do čela své pražské kandidátky pro komunální volby a která podle Richterové dlouhodobě usiluje o rozvolnění pravidel v národním parku. Debatu moderoval Martin Řezníček.
před 5 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali americké volby do Kongresu

Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o výsledcích voleb do amerického Kongresu, v nichž demokraté získali většinu v obou komorách, a jejich dopadech na další vládnutí prezidenta Donalda Trumpa. Debata se dále věnovala dění v Poslanecké sněmovně při projednávání zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas a potom také sporům o návrat ruských hokejistů na mezinárodní turnaje. Hosté probrali i odchod Kateřiny Konečné z KSČM a její přesun k Patriotům pro Evropu v europarlamentu. Pozvání do debaty přijali spisovatel a publicista Ondřej Neff, historik a publicista Michael Durčák, novinářka Petra Procházková, politický komentátor Petros Michopulos a bývalý ministr Vladimír Mlynář. Debatu moderoval Petr Obrovský.
před 5 hhodinami

VideoSystém energetické flexibility by Česku ušetřil miliardy korun

Česko potřebuje nové zdroje elektřiny, ale také systém, který ji umožní ukládat, když je elektřiny přebytek, a dodávat ji nebo omezit spotřebu, když chybí. Shodli se na tom resort průmyslu a obchodu spolu se zástupci energetických společností. Takový systém flexibility by tuzemské ekonomice uspořil miliardy korun a může propojit například fotovoltaiku a větrnou elektrárnu s bateriovým úložištěm.
před 6 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026