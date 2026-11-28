Týmům duševního zdraví se daří včas odhalovat psychické potíže školáků, neshody v rodinách nebo předcházet šikaně. I proto uskupení rozšiřují a školy o ně mají stále větší zájem. Zároveň našly i podporu ministerstva školství, od letošního roku působí pod středisky výchovné péče. Týmy pracují s rodinami a stále více podporují i samotné pedagogy v náročných situacích ve školách. Ukazují jim, jak rozpoznat příčiny náročného chování a jak mu předcházet.
Tým duševního zdraví probíral s učiteli kutnohorské základní školy například potíže dětí ve škole i doma.
„Nabízeli jsme vzdělání pro širší okruh pedagogů, když se to týká dětí s náročným chováním – jak komunikovat s dítětem, jak ho dobře podpořit,“ uvedli zástupci skupiny. Když si podle nich učitelé nevědí rady, tak hledají další metody a jsou prý vyčerpaní, že to nefunguje.
Setkávají se jednou měsíčně, mimo to ale hledají také způsob, jak lépe sjednotit přístup učitelů k žákům.
„Dost často narážíme na to, že naše pomoc má své hranice a tyto týmy nám pomáhají, abychom mohli hranice rozšířit,“ popsala třídní učitelka a školní metodička prevence ze ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře Dagmar Schovancová.
„Pokud se jim ve třídě objeví náročné chování, což v každé třídě je někdo, kdo má tento jev, tak aby věděli, jakým způsobem třeba preventovat nějaké eskalace a jak je regulovat,“ přiblížil sociální pracovník a vedoucí Týmu duševního zdraví Kutná Hora Miloš Březina.
Rozšiřování pracovních týmů
Zároveň je propojují s dalšími odborníky a organizacemi. První zkušební tým vznikl před šesti lety. Původně se zaměřili na práci s dětmi a rodinami, teď svoje služby rozšiřují i mezi další profese.
Podle sociální pracovnice z Týmu duševního zdraví Hany Měkotové probíhalo například školení vychovatelek, které pracují v družinách. „Je to taková skupina, řekla bych, hodně podhodnocená, ale přitom odvádějící obrovský kus práce,“ uvedla.
Školy si týmy volají stále častěji, sociální pracovnice Měkotová pracuje třeba také s kroužky. „Jakým způsobem k němu (dítěti) budou přistupovat, třeba je traumatizované a chová se v kroužcích nevhodně, ale neznamená to, že je zlé,“ zdůraznila.
Když se podle ní dostane člověku podpory včas, tak potom nesáhne k „nějakým věcem, ke kterým by mohl sáhnout v budoucnosti, co se týče nějakého sebepoškozování“. Měkotová soudí, že se jim toto daří. V Česku je celkem čtrnáct Týmů duševního zdraví, nově je také jeden v Kolíně.
„Snažíme se řešit určité projevy dětí jinak než tím, že je zaškatulkujeme a označíme je třeba jako poruchy chování nebo psychické poruchy. Místo toho se jim snažíme porozumět,“ nastínil ředitel Dětského domova se školou, střediska výchovné péče a Základní školy Býchory v Kolíně Václav Lebduška.
Podle ředitele Výchovného ústavu a střediska výchovné péče z Kutné Hory Víta Šnajdra umožňují Týmy duševního zdraví jít daleko víc přímo do terénu. „Pak jsou problémy závažnější, ale v tu chvíli je oni najdou, odhalí, diagnostikují a jsou schopni je předat dál do Střediska výchovné péče,“ doplnil.
Zapojení ministerstva školství
Resorty školství i sociálních věcí aktuálně řeší rozšíření týmů v systému školství. To by mělo zajistit jejich přímé financování.
Odborníci se snaží potíže školáků řešit komplexně, tedy z různých úhlů. Součástí týmů duševního zdraví je tak sociální pracovník, který mapuje situaci v rodinách včetně nedostatku financí. Komunikuje s dalšími institucemi a podporuje děti v domácím i komunitním prostředí. Speciální pedagog se zase zaměřuje na vzdělávací potřeby, úpravy výuky a podporu dětí se specifickými obtížemi nebo náročným chováním.
Psycholog poskytuje poradenství, diagnostiku a krizovou intervenci žákům a rodinám. V případě závažnějších potíží zapojují i dětského psychiatra. Zdravotnickou složku péče doplňuje zdravotní sestra.
Incidentů na školách podle policie přibývá
Česká policie eviduje od ledna 1240 incidentů ve školách spáchaných dětmi a mladistvými. To je v průměru asi sedm případů na každý školní den. Víc než třetinu z nich – 444 – řešila nebo dál řeší jako trestný čin. Loni bylo takových případů výrazně méně, za nárůstem je ale hlavně změna metodiky. Podle policistů nicméně případů dlouhodobě přibývá.
Policie zasahovala například v příbramské základní škole, byť se tam jednalo o planý poplach. O den dřív vyjížděla k případu v centru Prahy, kvůli údajnému volání o pomoc byly jednotky na místě do dvou minut.
„Pedagogové společně s dětmi, které byly schopné, protože samozřejmě některé děti byly paralyzované tou situací, pomáhali vytvořit barikádu,“ popsala zástupkyně ředitele pro prevenci rizikového chování ze ZŠ Brána Veronika Houška Jedličková. Dodala, že se do barikády rozložila skříň.
Šlo o postup, na který byli učitelé proškoleni. Policisté budovu postupně evakuovali a zjistili, že nebezpečí nehrozilo. „Semklo to trochu školu v tom, že i rodiče, zaměstnanci i děti mohou využívat třeba školního poradenského pracoviště,“ doplnil ředitel školy Roman Elner.
Preventivní školení pro učitele i žáky
Nejvíce incidentů zaznamenali letos policisté právě na základních školách. K fyzickým útokům dochází nejčastěji mezi spolužáky, v některých případech ale násilí směřuje i proti pedagogům nebo škole jako celku.
Začátkem listopadu řešili takový případ i v Českých Budějovicích. Nezletilý student vyhrožoval na sociálních sítích proti místní zdravotnické škole, výhrůžky měly být namířené proti jejímu vedení. Ředitel školy Karel Štix v reakci na událost ve spolupráci s Jihočeským krajem a policií přijal preventivní bezpečnostní opatření.
„Mezi dětmi je to zpravidla nějaké pošťuchování, fyzické napadání ve smyslu úderů. Ale i zbraně se nám v tom objevují – typicky nože, obušky, pepřové spreje,“ popsal vrchní koordinátor ochrany měkkých cílů z Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy Pavel Pavlovič.
Pravidelná cvičení na různé mimořádné události proto absolvují i ve VOŠ a SZŠ 5. května v Praze. Pořádají je pro 1250 žáků, od září měli už dvě. „Proškolujeme si svoje vlastní učitele, aby věděli a rozlišovali, co je třeba evakuace, invakuace a lockdown, aby byli na ty situace připraveni,“ uvedla ředitelka školy Renáta Volfová.
Stejně klíčová jsou ale i systémová opatření, jako je jasné označení budovy. „Aby policista, který sem jede zakročovat, věděl, v jakém patře,“ navázal vrchní pražský policejní koordinátor Pavlovič. „Co je skvělé, když na to navazuje označení jednotlivých místností,“ doplnil s tím, že podstatné jsou například funkční rozhlas, přítomnost mobilního telefonu u každého učitele i během vyučování a zřízená jednotná komunikační platforma.
Ve chvíli, kdy se školy dozví o opakujícím se násilném jednání nebo vulgárních projevech, mají povinnost do druhého dne informovat obvodní státní zastupitelství a orgán sociálně-právní ochrany dětí.