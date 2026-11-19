Městský soud v Praze vysvětlil, proč v září zrušil osvobozující rozsudek nad exposlancem Dominikem Ferim, který je obžalovaný ze znásilnění tehdy sedmnáctileté dívky. Podle mluvčí soudu Kateřiny Eliášové obvodní soud špatně vyhodnotil důkazy a věc chybně posoudil po právní stránce. Jeho závěr, že nejde o trestný čin, označil odvolací městský soud přinejmenším za předčasný.
Obvodní soud pro Prahu 3 nyní musí důkazy posoudit znovu, a to i s ohledem na nález Ústavního soudu, který už ve věci také dříve rozhodoval. Částečně s odvoláním uspěl i Feri: pokud nižší soud dospěl k tomu, že se skutek stal, musí to podle odvolacího městského soudu přesvědčivěji odůvodnit.
Zářijový rozsudek byl zrušen v celém rozsahu
Městský soud v Praze zrušil rozsudek obvodního soudu 9. září, a to v celém rozsahu. Podle mluvčí Kateřiny Eliášové vyhověl odvolání státní zástupkyně, které bylo podané v neprospěch obžalovaného. Většinu jejích námitek uznal za důvodné. „Důvodem zrušení byly zejména nedostatky v hodnocení důkazů a právním posouzení věci,“ uvedla Eliášová.
Soud zároveň podle mluvčí považoval přinejmenším za předčasné tvrdit, že skutek, ze kterého je Feri obžalovaný, není trestným činem. „Uložil soudu prvního stupně, aby všechny provedené důkazy znovu důsledně vyhodnotil, a to i ve světle příslušného nálezu Ústavního soudu, a své závěry přesvědčivě odůvodnil,“ vysvětlila Eliášová.
Obvinění nastalo až po zásahu Ústavního soudu
Policie Feriho v případu obvinila až po zásahu Ústavního soudu, věc nejprve odložila. Ústavní soud však konstatoval, že vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který pak oběť donutí k jiné sexuální aktivitě.
Obvodní soud exposlance v polovině května nepravomocně osvobodil. Konstatoval sice, že se skutek stal zhruba tak, jak obžaloba popisuje, podle soudce ale v té době platila jiná definice trestného činu znásilnění. Proti osvobozujícímu rozsudku se odvolal i sám Feri. Podle jeho obhajoby se skutek vůbec nestal.
Podle Eliášové ale o jeho odvolání už soud samostatně nerozhodoval, protože rozsudek zrušil kvůli odvolání státní zástupkyně. Některé Feriho námitky ale uznal. „Konkrétně dal obžalovanému za pravdu v tom, že pokud soud prvního stupně dospěl k závěru, že se žalovaný skutek stal, měl tento závěr podstatně důkladněji a přesvědčivěji odůvodnit,“ sdělila mluvčí.