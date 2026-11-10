NÚKIB upozorňuje na ruské kyberútoky. Hrozí prý i destruktivní

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) upozorňuje na dlouhodobé a sofistikované kybernetické útoky ruských státně sponzorovaných aktérů, které míří na české i spojenecké instituce. Podle dokumentu úřadu má hlavní aktivita podobu kyberšpionáže zaměřené na státní správu, nevládní organizace, soukromé subjekty a jednotlivce. NÚKIB upozorňuje, že nelze vyloučit ani pokusy o destruktivní kybernetické útoky, vyplývá ze zveřejněné analýzy.
Kybernetický destruktivní útok je útok v digitálním prostoru, jehož hlavním cílem není krádež dat ani finanční výkupné, ale například trvalé zničení dat, vyřazení systémů z provozu nebo fyzické poškození infrastruktury.
Dokument NÚKIB mimo jiné upozorňuje, že útočníci kromě cílených akcí provádějí také plošný průzkum internetu, při kterém automatizovaně vyhledávají slabě zabezpečená či neopravená zařízení bez ohledu na jejich majitele. Ovládnuté prvky, jako jsou routery nebo IP kamery, následně využívají pro další útoky. Zvláštní pozornost věnují zranitelnostem v e-mailových službách a klientech, kde využívají takzvané zero-click a half-click útoky, při nichž ke spuštění škodlivého kódu stačí pouhé přijetí nebo zobrazení zprávy.
V oblasti počátečního přístupu zůstává dominantním způsobem takzvaný phishing, který útočníci přizpůsobují svým cílům. V kampaních zaměřených na státní instituce využívají vládní tematiky, pozvánky na akce nebo sdílení dokumentů. Jako konkrétní příklad zneužití úřad uvádí případ, kdy ruský aktér zneužil identitu českého ministerstva zahraničních věcí a zahraničním diplomatickým misím rozesílal e-maily jménem asistenta českého velvyslance z podvržené domény mav.cz.
Phishing se navíc šíří i přes komunikační aplikace jako Signal či WhatsApp, kde útočníci spoléhají na takzvané sociální inženýrství. Vydávají se například za technickou podporu a dokážou obejít i vícefaktorové ověřování.
Analýza rovněž poukazuje například i na incidenty z letošního roku, kdy skupina APT28 ovládla i routery TP-Link v Česku, přičemž zneužila zranitelnost a neměněná výchozí hesla a přes napadené routery zachytávala hesla a přihlašovací tokeny uživatelů, například k firemní poště.