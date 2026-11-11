Novináři „musí najít druhý dech, musí nalézt nový způsob, jak se vyvíjet a jak zůstat relevantní ve společnosti“, řekl generální ředitel Reportérů bez hranic Thibaut Bruttin. Podle letošní zprávy organizace je svoboda tisku ve světě na nejhorší úrovni za 25 let. Bruttin vidí příčinu v souběhu několika krizí, které se dosud nepodařilo vyřešit. Vedle násilí vůči novinářům a zhoršující se ekonomické situace médií upozornil na nedůvěru veřejnosti a chaos v digitálním prostředí. Situaci podle něj zhoršují také političtí lídři, kteří „hněv proti médiím proměňují ve zbraň“. Za celkovým propadem však podle Bruttina nelze hledat jediného viníka. Rozhovor vedl Lukáš Dolanský.
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VideoDo sporu o návrat sochy Radeckého vstoupilo muzeum. Odmítá ji vydat
Měří jedenáct metrů, váží deset tun a jedná se bezesporu o cenné umělecké dílo devatenáctého století. Řeč je o sousoší vojevůdce Josefa Václava Radeckého – rozporuplné postavě našich dějin a českého vítěze nad Napoleonem. O tuto skulpturu se v současnosti vedou vášnivé spory. Pražský magistrát před pár měsíci rozhodl, že se bronzová socha vrátí na Malostranské náměstí, odkud byla odstraněna v dobách vzniku republiky. To se ovšem nelíbí některým místním obyvatelům, kteří rozhodnutí ještě chtějí zvrátit. Nečekaný zvrat do celého příběhu vneslo Národní muzeum, které, jak zjistili Reportéři ČT, originál sochy Radeckého vydat odmítá.
Pavla rozladila neúčast českých vojáků na cvičení v Polsku
Prezident Petr Pavel nepovažuje za šťastnou neúčast tuzemských vojáků na cvičení v Polsku nazvaném Koalicja 26.2. Česko by se mělo účastnit příprav na dobu po konci rusko-ukrajinské války, prohlásila ve středu hlava státu. V rámci dvoutýdenního cvičení armády jedenácti evropských zemí trénují, jak by byly schopné po skončení ruské agrese dohlížet na mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Předseda SPD a sněmovny Tomio Okamura tvrdí, že Česko nedostalo na cvičení oficiální pozvánku.
VideoNovináři musí najít druhý dech, říká šéf Reportérů bez hranic
Novináři „musí najít druhý dech, musí nalézt nový způsob, jak se vyvíjet a jak zůstat relevantní ve společnosti“, řekl generální ředitel Reportérů bez hranic Thibaut Bruttin. Podle letošní zprávy organizace je svoboda tisku ve světě na nejhorší úrovni za 25 let. Bruttin vidí příčinu v souběhu několika krizí, které se dosud nepodařilo vyřešit. Vedle násilí vůči novinářům a zhoršující se ekonomické situace médií upozornil na nedůvěru veřejnosti a chaos v digitálním prostředí. Situaci podle něj zhoršují také političtí lídři, kteří „hněv proti médiím proměňují ve zbraň“. Za celkovým propadem však podle Bruttina nelze hledat jediného viníka. Rozhovor vedl Lukáš Dolanský.
Evropa čelí kyberútokům na chladicí zařízení. NÚKIB doporučuje preventivní opatření
Chladicí zařízení napříč Evropou se už měsíc potýkají s kybernetickými útoky. Jejich terčem se staly supermarkety ve Francii, Belgii, Lucembursku, Švédsku, Irsku či Estonsku. Další útok navíc ve Francii na začátku listopadu cílil i na krevní banky. V Česku zatím Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) podobný incident neeviduje. Možnost obdobného útoku ale dle mluvčího úřadu Jakuba Neščivery v tuzemsku nelze vyloučit – a NÚKIB tak důrazně doporučuje zavést preventivní opatření.
Odvolaní náměstci, protesty i spor o DPH. Co se děje okolo Správy KRNAPu?
Odvolání dvou náměstků Správy Krkonošského národního parku (KRNAPu) jejím ředitelem Petrem Moravcem vyvolávají pochybnosti u části veřejnosti i zaměstnanců parku. Reakcí byly protesty před ministerstvem životního prostředí (MŽP) i sídlem správy ve Vrchlabí a vyhlášení stávkové pohotovosti odborů Správy KRNAPu. „Vzájemná důvěra byla od počátku narušena,“ zdůvodnil svůj krok Moravec. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) nevidí důvod k ředitelovu odvolání, plánuje se ale s jeho kritiky setkat. Minulé vedení Správy KRNAPu naopak ministr viní z chybného postupu v účtování DPH a sporu o tuto daň mezi správou parku a Finanční správou.
VideoPlzeňský soud jedná o odvolání v korupční fotbalové kauze kolem Berbra
Po dvou a půl letech od prvního verdiktu otevřel plzeňský odvolací soud rozsáhlý případ fotbalové korupce kolem Romana Berbra. Bývalý místopředseda Fotbalové asociace nesouhlasí s tříletou podmínkou za zpronevěru. Na soud se ale obrátila většina z 21 původně obžalovaných, včetně fotbalového klubu Slavoj Vyšehrad. V letech 2019 a 2020 podle spisu ovlivňovali zápasy druhé a třetí ligy. Proti rozsudku z června 2024 se odvolal i státní zástupce. Domnívá se, že soud prvního stupně zejména nedovodil existenci organizované zločinecké skupiny. Chce zrušení verdiktu a přísnější tresty. Původně totiž – kromě čtyř let vězení pro Romana Rogoze – padly většinou podmínky, zákazy činnosti a peněžité tresty.
Studenti vysokých škol napříč Českem vyjádřili podporu ČT a ČRo
Demonstranti z řad vysokoškoláků v úterý akcemi v několika českých městech projevili podporu České televizi a Českému rozhlasu a také kultuře. Vládou navrhované zrušení televizních a rozhlasových poplatků by podle nich mohlo ohrozit jejich nezávislost. V Praze na náměstí Republiky studenti ČVUT, VŠCHT, ČZU, UK, VŠE, UMPRUM nebo AVU zahájili protest v symbolický čas 16:36. Veřejné proklamace a další program se konaly také například v Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, v Plzni, Brně či Ostravě.
NÚKIB upozorňuje na ruské kyberútoky. Hrozí prý i destruktivní
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) upozorňuje na dlouhodobé a sofistikované kybernetické útoky aktérů podporovaných ruským státem, které míří na české i spojenecké instituce. Podle dokumentu úřadu má hlavní aktivita podobu kyberšpionáže zaměřené na státní správu, nevládní organizace, soukromé subjekty a jednotlivce. NÚKIB upozorňuje, že nelze vyloučit ani pokusy o destruktivní kybernetické útoky, vyplývá ze zveřejněné analýzy.
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