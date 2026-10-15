NKÚ soudí, že Juchelkova exporadkyně způsobila rozpočtu náklady za desítky milionů, píší Seznam Zprávy


15. 10. 2026Aktualizovánopřed 37 mminutami|Zdroj: Seznam Zprávy

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) kritizuje ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) kvůli střetu zájmů bývalé poradkyně Alexandry Semancové, které Aleš Juchelka z ANO svěřil vliv na miliardové dotace. Informovaly o tom ve čtvrtek Seznam Zprávy. Návrh protokolu NKÚ hovoří o neoprávněně vyplacených milionech a porušení rozpočtové kázně.

Semancová dříve působila jako poradkyně Juchelky pro oblast dotací. Poté, co média na záležitost upozornila, ministr reportéry kritizoval. Nyní však Seznam Zprávy získaly dosud neveřejný návrh protokolu Nejvyššího kontrolního úřadu, který zjištění redakce potvrzuje.

Jen v dotačním programu Národní plán obnovy (NPO) se podle NKÚ týká kauza Semancové tří projektů, které kvůli tomu nemohou být proplaceny z peněz EU.

NKÚ také potvrdil, že Semancová byla ve střetu zájmů zakázaném evropskými pravidly: na ministerstvu dohlížela na přidělování dotací, ke kterým zároveň její firma Siptrade připravovala pro klienty za úplatu žádosti.

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Interview: Aleš Juchelka (ANO)

Dle NKÚ vznikly státnímu rozpočtu kvůli střetu zájmů Semancové náklady v celkové výši takřka 83 milionů korun. Z toho podle něj už téměř 50 milionů proplatilo ministerstvo klientům Semancové.

„Žádná škoda nevznikla,“ uvedl aktuálně k záležitosti Juchelka.

Několik problematických projektů

NKÚ zmiňuje v závěrečném protokolu tři projekty z programu NPO, jichž se střet zájmů Semancové dotýká. Samo ministerstvo hovoří o celkem šesti projektech – z NPO a z programu Zaměstnanost plus (OPZ+).

„Podle aktuálních údajů MPSV činí předpokládaná potřeba prostředků ze státního rozpočtu přibližně 69,3 milionu korun,“ sdělila podle Seznam Zpráv mluvčí ministerstva Anna Vacková.

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Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO)

Juchelka sám opakovaně uvedl, že Česká republika o žádné evropské peníze nepřijde, protože ty se nevyplácejí na konkrétní projekty, ale na základě splněných milníků. Seznam Zprávy však píší, že nezmínil, že tři původně evropské projekty, které jsou už pozastavené, bude muset nově z něčeho zaplatit stát.

Státní kontroloři se zaměřili zejména na 7,2 milionu korun pro obec Vykáň, které ministerstvo poskytlo začátkem března. Žádost o proplacení přitom za obec poslala jako tehdejší jednatelka firmy Siptrade dcera Semancové, zmiňují Seznam Zprávy.

Dle NKÚ jde o neoprávněné použití prostředků

NKÚ v tomto případě dospěl k jednoznačnému závěru. „Ministerstvo použilo tyto peněžní prostředky ze státního rozpočtu neoprávněně,“ konstatuje NKÚ s tím, že došlo k porušení rozpočtové kázně.

„Za nastalý střet zájmů u zaměstnankyně a za porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady – bez ohledu na osobní zavinění – nese institucionální odpovědnost MPSV,“ uvádí se v návrhu protokolu. NKÚ nicméně jinak poukazuje především na Semancovou.

Samotné MPSV odmítlo poskytnout právní analýzu soukromé advokátní firmy Rowan Legal, kterou Juchelka zadal. Na tuto analýzu ministr odkazoval s tím, že má určit, zda kvůli střetu zájmů Semancové došlo ke vzniku škody.

Ministerstvo také redakci Seznam Zpráv až dosud neposkytlo další dokumenty, v nichž odborníci z úřadu doporučili ministrovi, jak v kauze postupovat. O ty redakce požádala již v květnu na základě informačního zákona. Zákonná lhůta pro poskytnutí informací přitom činí 15 dnů.

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Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO)

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