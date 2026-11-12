Některé školní sportovní soutěže končí, resort šetří, píší Seznam Zprávy


před 22 mminutami|Zdroj: Seznam Zprávy

Ministerstvo školství rozhodlo o rozdělení dotací na školní sportovní soutěže. Některé se kvůli nedostatku financí rušily a jejich další budoucnost je nejistá, zjistily Seznam Zprávy (SZ). Z krajů, které mohly nově žádat, dostala dotaci jen Praha a Zlínský kraj, píše web.

Letos dalo ministerstvo školství na konání školních sportovních soutěží přibližně o polovinu nižší částku než loni – 15 milionů místo 32 milionů korun. Původní výzva se navíc rušila a nová vyhlašovala až v průběhu letošního roku, což zkomplikovalo pořádání řady akcí nebo výjezdy školních reprezentací na evropské a světové soutěže, uvedly SZ v dřívějším textu.

Nyní resort oficiálně oznámil, jak peníze rozdělil. Vůbec poprvé mohly o podporu žádat sportovní svazy a největší částku získal právě jeden z nich – Český atletický svaz, a to 7,5 milionu, tedy polovinu sumy, která se celkově rozdávala. Šlo o pořádání tří soutěží ve třech různých kategoriích.

Praha hraje prim

Druhou nejvyšší částku pak obdržela florbalová asociace. Za 2,2 milionu organizovala pohár pro první stupeň základních škol a střední školy. Kromě sportovních asociací si mohly o podporu požádat i kraje, přímo uspěl ale jediný – Hlavní město Praha získalo 1,6 milionu na podporu soutěží na prvním a druhém stupni ZŠ. V metropoli je zajišťují především domy dětí a mládeže, kterým město na konání akcí přispívá.

„Sportovní soutěže typu A a B byly v letošním roce dofinancovány částkou 676 962 korun. Dále hlavní město Praha podpořilo sportovní soutěže typu C ve výši 332 tisíc v plné výši požadavku. Bez příspěvku hlavního města by se soutěže konat nemohly,“ uvedl pro SZ mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy Vít Hofman.

Prostřednictvím Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově pak ještě dotaci 200 tisíc získal Zlínský kraj na závody středních škol v přespolním běhu a volejbale. O podporu pak ještě žádal Královéhradecký kraj, ten ale nebyl úspěšný.

„Součástí hodnoticích kritérií žádosti byl například počet pořádaných okresních kol, počet žáků, efektivita projektu, kdy v porovnání se svazy nemohla naše žádost na bodové ohodnocení dosáhnout,“ řekl SZ mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

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Nejen v Královéhradeckém kraji si tak museli poradit sami. Problém ale je, že kvůli výpadku státních dotací se některé soutěže ani zorganizovat nepodařilo.

„V letošním roce došlo ke snížení počtu pořádaných školních sportovních soutěží. Odhadujeme, že se neuskutečnilo přibližně 45 soutěží, pokud jednotlivě započítáváme kategorie pro základní a střední školy a jejich další členění na chlapce a dívky,“ sdělil Martin Sláma, vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Jihočeského kraje.

Mezi regiony ale panují velké rozdíly. Záleží, jak se podařilo vyrovnat ztrátu státního financování z dotační výzvy, jejíž původně ohlášená pravidla se měnila. Beze změn například zůstaly v letošním roce soutěže v Pardubickém kraji nebo na Vysočině.

Jihomoravský kraj naopak hlásí, že se v okresech Hodonín, Břeclav a Znojmo nemohly z důvodu nedostatku finančních prostředků soutěže v plném rozsahu konat. Plzeňský kraj pak na dotaz Seznam Zpráv uvádí, že během podzimu uspořádali jen přespolní běh, florbal pro osmé a deváté ročníky základních škol a volejbal středních škol.

„Oproti minulým letům jsme museli z finančních důvodů zrušit fotbal středních škol, basketbal středních škol a florbal základních škol mladších žáků (šestá až sedmá třída). Již na jaře letošního roku jsme v některých okresech rušili atletický čtyřboj základních škol,“ popisuje mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.

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Kraje žádají systémovost

Kraje teď volají po tom, aby se vrátila do dotací na školní sportovní soutěže systémovost. A upozorňují, že zatímco letos se ještě akce podařilo díky rezervám uspořádat, příští rok se budou muset dále omezovat – pokud se tedy jejich financování nevyřeší.

„Pro dlouhodobou stabilitu systému považujeme za zásadní, aby financování školních sportovních soutěží bylo předvídatelné a systémově zajištěné na celostátní úrovni,“ vzkázala za Ústecký kraj jeho mluvčí Magdalena Fraňková.

Zatím ale není jasná konkrétní podoba dotace. Ministerstvo školství totiž výzvu dosud nevypsalo. Seznam Zprávy se proto ptaly, jestli s touto dotací vůbec úřad na příští rok počítá.

„Ministerstvo v současné době připravuje výzvu na podporu školních sportovních soutěží v roce 2027. Její vyhlášení i konečná podoba budou záviset na dalším projednání a schválení. Předpokládaná alokace vychází z plánovaného rozpočtu, v tuto chvíli však nelze její výši považovat za definitivní,“ sdělil SZ mluvčí resortu Ondřej Macura.

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Zdroj: Unsplash/Kenny Eliason

Jistý tak není objem dotace ani okruh oprávněných žadatelů – tedy například jestli budou moct žádat o podporu opět i sportovní svazy. I ministerstvo školství totiž ve svém Plánu podpory pohybu dětí, žáků a studentů, kterým se při organizaci školního sportu řídí, píše, že „v zahraničí nejsou školní sportovní soutěže řízeny sportovními svazy“.

Na druhém stupni základních škol by dle plánu resortu měl například vzniknout Pohár MŠMT ve čtyřech až šesti sportech pro dvě věkové kategorie chlapců a dívek. Zatím ale žádné konkrétní obrysy ani tohoto záměru známé nejsou.

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