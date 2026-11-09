Nejvyšší státní zastupitelství se dovolalo v kauze předvolebních plakátů SPD

Kauza předvolebních plakátů hnutí SPD půjde před Nejvyšší soud. Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) podalo dovolání. Nesouhlasí totiž s předchozím rozhodnutím soudu, podle kterého vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani jiný trestný čin. O podání dovolání informoval Českou televizi mluvčí NSZ Petr Malý. Prvoinstanční soud původně hnutí uložil třímilionovou pokutu, kterou ale odvolací soud zrušil.
Obžalovaný je v kauze také šéf hnutí a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Jeho stíhání je ale přerušené, protože ho poslanci odmítli vydat. Hnutí SPD i Okamura vinu od počátku odmítají.
„Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová se rozhodla využít své pravomoci a podat dovolání v kauze týkající se trestněprávních limitů volební kampaně. Rozdílné právní názory by podle ní měl judikatorně posoudit Nejvyšší soud,“ uvedl pro ČT Malý.
Připravujeme podrobnosti.