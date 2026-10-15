Skupina senátorů navrhla Ústavnímu soudu zrušit zákon o regulaci cen pohonných hmot. „Ústavní soud by měl posoudit, zda to odpovídá ústavě,“ sdělil v Událostech, komentářích poslanec Petr Sokol (ODS). Podle něj nejde o to, zda je regulace cen správná, ale zda byla přijata v souladu s ústavními pravidly. „Já osobně jsem nikdy nebyl zastáncem stropu – ani za minulé vlády, ani za té současné,“ uvedl poslanec Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). Dodal, že rozumí potřebě řešit vysoké ceny pohonných hmot. „Vítám snížení spotřební daně na to minimum EU, ale jsem zdrženlivý k těm stropům,“ doplnil. Debatu moderoval Lukáš Dolanský.
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České Radiokomunikace (CRA) ve čtvrtek odstřelují dvojici stožárů vysílače Liblice u Českého Brodu, které jsou se svými 355 metry nejvyššími stavbami v Česku. Rozebrání a odvoz spadlých konstrukcí mají pokračovat do konce listopadu. Zachování stožárů by podle dřívějšího odhadu CRA vyžadovalo investice nejméně 170 milionů korun.
Vláda zvýší kvóty pro pracovníky z Filipín a Indie, uvedl Havlíček
Vláda plánuje navýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín, o které mají české firmy velký zájem. V pořadu „Sorry jako“ to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Společně s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou (ANO) kvůli tomu plánují začátkem příštího roku pracovní cestu na Filipíny. Navýšení kvót by se podle Havlíčka mělo týkat i pracovníků z Indie. Firmy považují kvóty na zahraniční pracovníky za nedostatečné.
VideoNejde o správnost regulace, ale o ústavnost, říká Sokol. Vondráček není zastánce cenových stropů
Skupina senátorů navrhla Ústavnímu soudu zrušit zákon o regulaci cen pohonných hmot. „Ústavní soud by měl posoudit, zda to odpovídá ústavě,“ sdělil v Událostech, komentářích poslanec Petr Sokol (ODS). Podle něj nejde o to, zda je regulace cen správná, ale zda byla přijata v souladu s ústavními pravidly. „Já osobně jsem nikdy nebyl zastáncem stropu – ani za minulé vlády, ani za té současné,“ uvedl poslanec Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). Dodal, že rozumí potřebě řešit vysoké ceny pohonných hmot. „Vítám snížení spotřební daně na to minimum EU, ale jsem zdrženlivý k těm stropům,“ doplnil. Debatu moderoval Lukáš Dolanský.
ŽivěMinistři odpovídají na písemné interpelace poslanců
Poslanci by ve čtvrtek mohli zahájit debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je také například rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Poslance ale čekají zejména pravidelné interpelace na členy vlády, kterými čtvrteční jednání začalo. Nebude se jich účastnit premiér Andrej Babiš (ANO), a to kvůli zasedání Evropské rady v Bruselu. Na programu jsou také mezinárodní smlouvy.
Kriminalita neroste tak, jak si Češi myslí. Přesto volají po přísnějších trestech
Obyvatelé řady evropských zemí jsou většinou podle průzkumů přesvědčeni, že kriminalita v posledních letech výrazně roste. Dlouhodobé statistiky přitom u mnoha tradičních druhů trestné činnosti tento vývoj nepotvrzují. Podobný rozpor je patrný i v Česku. Téměř dvě třetiny lidí v tuzemsku se domnívají, že kriminality přibylo, většina zároveň uvádí, že se cítí bezpečně. To, jak lidé vývoj kolem zločinnosti vnímají, přitom souvisí i s jejich postoji k trestům.
Sněmovna přehlasovala Pavlovo veto nových pravidel zaměstnávání úředníků státu
Sněmovna znovu schválila nové podmínky zaměstnávání státních úředníků, přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla. Ten se podobně jako opozice obává „politizace státní správy“. Hlava státu vrátila poslancům k opětovnému posouzení také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Sněmovna hlasy koalice tuto pravomoc prezidenta také opět omezila. Později odpoledne poslanci schválili několik novel, mimo jiné tu o nakládání s bateriemi. Schůze byla přerušena až pozdě večer.
Anomálií v součtech hlasů je letos poměrně hodně, zjistila ČT
Od středy je možné napadnout výsledky voleb. Už nyní je jasné, že někde budou soudy řešit správnost čísel. Na řadě míst panují pochyby o správném součtu hlasů, jinde zase kandidáti hlásí podivnosti, kdy jim v některých okrscích komise nezapočítaly hlasy žádné.
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