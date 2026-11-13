Návrat povinné vojenské služby podporuje 63 procent Čechů, 55 procent by zemi bránilo

Návrat povinné vojenské služby podporuje 63 procent Čechů, zatímco 55 procent vyjádřilo ochotu zemi bránit a pouze 24 procent považuje Českou republiku za připravenou na závažnou bezpečnostní krizi či válku. Vyplývá to z průzkumu Globsec Trends 2026, který se uskutečnil ve čtrnácti zemích Evropy a v USA. Osobně se na závažnou krizi nebo bezpečnostní mimořádnou událost cítí připraveno 36 procent českých respondentů.
Ochotu bránit svou zemi v případě napadení vyjádřilo 55 procent dotázaných Čechů. Podpora povinné vojenské služby je tak v Česku vyšší než podíl lidí, kteří deklarují ochotu svou zemi bránit. Podobný rozdíl průzkum zaznamenal také v Německu, na Slovensku a ve Francii.
V mezinárodním srovnání patří Česko s 24 procenty k zemím s nižší důvěrou v připravenost státu. Menší důvěru mají jen ve čtyřech zemích. Na Slovensku ji vyjádřilo devatenáct procent respondentů, v Bulharsku dvacet procent, v Maďarsku 22 procent a v Lotyšsku 23 procent. Naopak ve Spojených státech považuje svou zemi za připravenou 64 procent dotázaných a na Ukrajině 55 procent.
Podpora posilování obrany se v Česku projevuje také v postoji k vojenským výdajům. Jejich zvýšení podporuje 54 procent českých respondentů. Pokud by však navýšení vyžadovalo omezení výdajů například na zdravotnictví nebo sociální zabezpečení, souhlasilo by s ním jen 42 procent. České armádě důvěřuje sedmdesát procent dotázaných.
„Češi jsou ochotni bránit svou zemi i sloužit, nevěří ale, že je stát připravený je vést. Aby lidé zvýšené výdaje na obranu přijali, musí vidět, že tyto peníze přinášejí i práci a růst, a nejen škrty jinde,“ míní programová ředitelka organizace Globsec Dominika Hajdu.
Češi chtějí soběstačnou Evropu, jsou k ní však skeptičtí
Vedle posilování vlastní obrany Češi podporují také rozvoj evropských vojenských schopností. Jejich budování v rámci Evropské unie souběžně se Severoatlantickou aliancí (NATO) podporuje 79 procent respondentů, vytvoření evropské armády by uvítalo 61 procent. V hypotetickém referendu by pro setrvání Česka v NATO hlasovalo 77 procent dotázaných. Dvě třetiny se zároveň domnívají, že členství v Alianci snižuje pravděpodobnost zahraničního útoku.
Postoje k budoucímu zajištění evropské bezpečnosti však ukazují i na určitou skepsi mezi obyvateli. Větší zapojení Spojených států do evropské bezpečnosti podporuje pouze 27 procent českých respondentů, což patří k nejnižším podílům mezi sledovanými zeměmi. Zároveň jen 45 procent Čechů věří v to, že by evropské státy dokázaly zajistit svou bezpečnost bez silné americké podpory.
„Česká veřejnost chce silnější Evropu, ale zatím nevěří, že by to zvládla sama. Pro politiky je to jasný signál: nestačí mluvit o evropské odpovědnosti, Evropa musí převzít skutečný leadership a ukázat, že dokáže dodat skutečné obranné schopnosti,“ apeloval ředitel Centra pro demokracii a odolnost v Globsecu Wojciech Solak.
Průzkum se zaměřil také na vnímání bezpečnostních hrozeb. Rusko považuje za hrozbu pro bezpečnost své země v průměru 68 procent respondentů napříč sledovanými státy, v Česku je to 67 procent. Čínu označilo za bezpečnostní hrozbu 45 procent Čechů a Írán 53 procent.
Mezi sledovanými zeměmi střední a východní Evropy vnímá Čínu i Írán jako bezpečnostní hrozbu větší podíl obyvatel pouze na Ukrajině. Autoři průzkumu dávají vyšší míru obav z Číny do souvislosti s dlouhodobým upozorňováním českých úřadů na čínské kybernetické útoky a vlivové operace.
Průzkum provedla společnost HarrisX od 11. do 19. května 2026 prostřednictvím internetových panelů. V Česku se jej zúčastnilo 1010 respondentů.