Na náměstí Svobody v Brně začaly ve středu dopoledne hořet asi tři stánky určené pro vánoční trhy. Policie část náměstí uzavřela, po jedné straně je ale prostor podle zpravodaje ČTK průchozí. „Na místě je několik jednotek hasičů, požár dohašují,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
Požár vznikl v části bližší Masarykově ulici. Policie okolí zapáskovala, včetně celé centrální části. Kolem 11:25 už se z místa jen slabě kouřilo. „Událost je zatím bez zranění, příčina požáru a výše škody se teprve bude zjišťovat,“ řekl Mikoška.