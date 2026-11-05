Na konferenci věnované bezpečnosti vystoupí Babiš i někteří ministři


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Na konferenci věnované bezpečnosti Prague Security Dialogue ve čtvrtek v Praze vystoupí premiér Andrej Babiš (ANO) i další členové vlády. Akci letos podruhé pořádá think-tank hnutí ANO Institut pro politiku a společnost. Za cíl si klade propojit zástupce vlády, bezpečnostní experty, soukromý sektor a akademickou sféru.

Diskuse se podle pořadatelů zaměří na budoucnost české obrany, obranných výdajů a roli domácího obranného průmyslu v kontextu aliančních závazků i globální konkurence. Pozornost chce věnovat i moderním technologiím, kyberprostoru a dalším novým doménám, které podle organizátorů stále výrazněji formují bezpečnost 21. století.

Babiš celou konferenci zahájí. V následné panelové diskusi vystoupí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) společně s prezidentem Hospodářské komory ČR Zdeňkem Zajíčkem a prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřím Hynkem.

Mezi účastníky dalších panelů budou ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), vládní zmocněnec pro plnění závazků ČR vůči Severoatlantické alianci (NATO) Jakub Landovský nebo ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) a ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).

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