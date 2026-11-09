Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odmítá kritiku postupu svého resortu v kauze kolem vedení Krkonošského národního parku (KRNAP). V Duelu ČT24 zdůraznil, že ministerstvo ani správa parku neporušují zákony na ochranu životního prostředí. „Není pravda, že chceme těžbu dřeva,“ prohlásil. Připomněl také, že byla ustavena zvláštní komise, která má posoudit, kolik suchého a odumřelého dřeva má v národním parku zůstat. Šéfka poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová naopak Motoristy obvinila z upřednostňování podnikatelských zájmů. Poukázala přitom na majitelku Luční boudy Kláru Sovovou, kterou Motoristé postavili do čela své pražské kandidátky pro komunální volby a která podle Richterové dlouhodobě usiluje o rozvolnění pravidel v národním parku. Debatu moderoval Martin Řezníček.
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Ostrava a Olomouc mají nové primátory
Ostravským primátorem se stal v pondělí Richard Vereš z vítězného ANO. Město povede koalice ANO, Starostů a Ostravaka. Ve stejný den pak olomoucké zastupitelstvo zvolilo primátorem lídra STAN Marka Zelenku. Hnutí STAN podepsalo koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc.
Nejvyšší státní zastupitelství se dovolalo v kauze předvolebních plakátů SPD
Kauza předvolebních plakátů hnutí SPD půjde před Nejvyšší soud. Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) podalo dovolání. Nesouhlasí totiž s předchozím rozhodnutím soudu, podle kterého vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani jiný trestný čin. O podání dovolání informoval Českou televizi mluvčí NSZ Petr Malý. Prvoinstanční soud původně hnutí uložil třímilionovou pokutu, kterou ale odvolací soud zrušil.
V Orlové na Karvinsku se zřejmě kvůli náledí srazilo 23 aut
V Orlové na Karvinsku se ráno asi kvůli náledí srazilo 23 aut, několik lidí utrpělo zranění. Mezi nabouranými vozidly jsou také auta hasičů a vězeňské služby, informovala policejní mluvčí Eva Michalíková.
VideoMůj resort neporušuje zákon, tvrdí Červený. Richterová viní Motoristy z upřednostňování byznysu
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odmítá kritiku postupu svého resortu v kauze kolem vedení Krkonošského národního parku (KRNAP). V Duelu ČT24 zdůraznil, že ministerstvo ani správa parku neporušují zákony na ochranu životního prostředí. „Není pravda, že chceme těžbu dřeva,“ prohlásil. Připomněl také, že byla ustavena zvláštní komise, která má posoudit, kolik suchého a odumřelého dřeva má v národním parku zůstat. Šéfka poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová naopak Motoristy obvinila z upřednostňování podnikatelských zájmů. Poukázala přitom na majitelku Luční boudy Kláru Sovovou, kterou Motoristé postavili do čela své pražské kandidátky pro komunální volby a která podle Richterové dlouhodobě usiluje o rozvolnění pravidel v národním parku. Debatu moderoval Martin Řezníček.
VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali americké volby do Kongresu
Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o výsledcích voleb do amerického Kongresu, v nichž demokraté získali většinu v obou komorách, a jejich dopadech na další vládnutí prezidenta Donalda Trumpa. Debata se dále věnovala dění v Poslanecké sněmovně při projednávání zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas a potom také sporům o návrat ruských hokejistů na mezinárodní turnaje. Hosté probrali i odchod Kateřiny Konečné z KSČM a její přesun k Patriotům pro Evropu v europarlamentu. Pozvání do debaty přijali spisovatel a publicista Ondřej Neff, historik a publicista Michael Durčák, novinářka Petra Procházková, politický komentátor Petros Michopulos a bývalý ministr Vladimír Mlynář. Debatu moderoval Petr Obrovský.
VideoSystém energetické flexibility by Česku ušetřil miliardy korun
Česko potřebuje nové zdroje elektřiny, ale také systém, který ji umožní ukládat, když je elektřiny přebytek, a dodávat ji nebo omezit spotřebu, když chybí. Shodli se na tom resort průmyslu a obchodu spolu se zástupci energetických společností. Takový systém flexibility by tuzemské ekonomice uspořil miliardy korun a může propojit například fotovoltaiku a větrnou elektrárnu s bateriovým úložištěm.
AI průmysl by měl být regulován stejně jako léčiva nebo jádro, říká pro Bilanci analytik Brakel
Nejpokročilejší nástroje umělé inteligence nahrazují činnost člověka v řadě oblastí. Do vývoje generativní AI a cestě k superinteligenci jen letos míří rekordní bilion dolarů (přes 21,6 bilionu korun). Objevují se ale také první závažné incidenty, kdy agenti AI jednají mimo stanovené mantinely. Vývoji AI se věnuje nová epizoda pořadu ČT Bilance s podtitulem Na prahu AI apokalypsy. Tento díl odvysílá ČT1 od 22:15. AI průmysl by měl být regulován stejně jako léčiva nebo jaderná energetika, říká v rozhovoru analytik Future of Life Institutu Mark Brakel.
Vláda projedná ústavní zákon o celostátním referendu
Na pondělním zasedání kabinet projedná návrh ústavního zákona o zavedení celostátního referenda. Předpis výslovně vylučuje hlasování o změnách ústavního pořádku, členství Česka v Evropské unii či Severoatlantické alianci (NATO) nebo o otázkách obrany a bezpečnosti státu. Ministři projednají také návrh, který má upřesnit pravomoci policie při zásazích proti dronům a umožnit takové zásahy i provozovatelům kritické infrastruktury. Zabývat se budou rovněž opatřeními kvůli možnému zdražování energií.
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