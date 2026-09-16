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Ministerstvo životního prostředí podpořilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám. Jde o bezúročné úvěry, které stát s finančními institucemi vyjednal a nyní je spouští. Program má pomoci hlavně s renovacemi bytů a domů. Banky a stavební spořitelny očekávají, že zájemců o půjčky na renovace začne přibývat. Firmy plánují, že konkrétní žádosti budou schvalovat nejpozději od začátku listopadu. Za víc než dva měsíce, co stát zelenou úsporám obnovil, projevilo zájem o bezúročný úvěr přes dva tisíce domácností. Požádat by chtěly o víc než pět miliard. Podle zástupců opozice je podpora energetických úspor důležitá, ale stát nahrává bankám.