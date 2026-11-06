VideoMedicína se stále zdokonaluje v odhalování vzácných onemocnění u novorozenců


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Lékařům se daří stále častěji díky novorozeneckému screeningu odhalovat vzácná onemocnění už v prvních dnech života dítěte. Výzkum navíc přichází s novými diagnózami. Jejich brzké určení je klíčové pro kvalitu života nejmenších pacientů.

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