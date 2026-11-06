VideoZpravodajský souboj Západu s Východem byl zprvu nerovný, připomněl historik Lukeš
Soupeření tajných služeb představuje skrytou dimenzi světových dějin, uvedl historik Igor Lukeš z Bostonské univerzity v rozhovoru s Lukášem Dolanským v Událostech, komentářích. Lukeš, který do Prahy přijel na konferenci Ústavu pro studium totalitních režimů, připomněl, že na počátku studené války měly Spojené státy ve zpravodajském souboji se Sovětským svazem výraznou nevýhodu. Zatímco CIA vznikla až v roce 1947, sovětské tajné služby navazovaly na dlouhou tradici ruských zpravodajských operací. Konference se zúčastnil také bývalý důstojník CIA Mark Kelton, který v 80. letech působil v Československu. V rozhovoru s Jaroslavem Zoulou pro ČT se vyjádřil k případu československého špiona Karla Köchera, který pronikl do CIA a v roce 1986 byl propuštěn v rámci výměny vězňů. Kelton zdůraznil, že Spojené státy s jeho propuštěním oficiálně souhlasily a že jeho osobní názor na Köcherův osud není podstatný.
před 26 mminutami