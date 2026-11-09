Macinka čelil kritice kvůli výrokům o ruských hokejistkách. Později se omluvil


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

České hokejistky a asistent trenéra Ivo Mocek odsoudili nedělní slova ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé). Ten v debatě na CNN Prima News označil hokej za mužský sport a v souvislosti s jednáním o startu ruských hráček na mistrovství světa kategorie do 18 let uvedl, že „naše skvělé feministky“ budou muset přežít akci „bez ruských mužatek“. Kritice ho podrobili rovněž někteří mužští profesionální hokejisté nebo vládní i opoziční představitelé. Ministr se v pondělí omluvil a vyjádření označil za nevhodné.

„Já musím uznat, že moje vyjádření bylo velmi nevhodné,“ řekl novinářům na pondělní tiskové konferenci. Dle svých slov hovořil o ruských hokejistkách, avšak vzápětí doplnil, že vidí „jak následná interpretace výroků zasáhla celý český ženský lední hokej a také celý sportovní svět“. Dodal, že ho to „opravdu mrzí“ a je mu to „skutečně líto“.

Macinka také hovořil s generální manažerkou české hokejové reprezentace žen. Jejím prostřednictvím se hokejistkám, které zastihl na mistrovství světa v Dánsku, omluvil. Také jim vyjádřil podporu do dalších zápasů.

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Zdroj: ČT24

Ohrazení kapitánky i asistenta trenéra

„Pan Macinka asi neviděl, co za dřinu za ženským sportem stojí. Je to smutné a motivuje nás to ještě víc, abychom ukázaly, že reprezentujeme hrdě a že je to pro nás čest,“ řekla kapitánka týmu Aneta Tejralová serveru Sport.cz. Dlouholetá reprezentantka, která se podílela na zisku dvou bronzových medailí na MS, je výrazně podepsaná pod vzestupem českého ženského hokeje.

„Měla jsem pocit, že je to za námi, a asi se to bude pořád opakovat. Je to jen na nás, jak to pojmeme. My budeme dál hrdě reprezentovat,“ uvedla třicetiletá obránkyně.

Kouče Mocka slova ministra zaskočila. „Byl jsem překvapený, jak se tomu naše hráčky zasmály. Takové slovo, co ministr použil, může říct jen někdo, kdo je zakomplexovaný. A vůbec neví nic o hokeji, obzvlášť o tom ženském,“ řekl Mocek a poukázal na úspěchy všech věkových kategorií českého ženského hokeje.

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Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný v Nedělní debatě České televize

„Výborně reprezentují Českou republiku. Rozhodně lépe než někdo, kdo použije takový výraz. Já bych si přál, aby všichni lidé měli možnost vidět, kolik práce a úsilí všechny naše hráčky a celkově sportovkyně dávají do sportu. A co tomu obětují. Nezaslouží si být vůbec ponižovány takovými výrazy,“ dodal Mocek.

Některé hráčky se k situaci vyjádřily po zápase na svých sociálních sítích. Útočnice Kristýna Kaltounková, která byla první Evropankou draftovanou jako číslo 1 do elitní zámořské soutěže PWHL, zdůraznila, že sport je pro všechny.

„Jako hrdá Češka a hokejistka vím, co všechno může hokej člověku dát. Mně osobně přinesl pocit přijetí, přátelství, zázemí a příležitosti, o kterých jsem jako malá holka mohla jen snít,“ uvedla Kaltounková na síti X a přidala vzkaz všem malým hráčům a hráčkám, kteří sní o tom, že jednou budou reprezentovat.

„Máte v tomto sportu své místo. Jste vítáni a vaše sny mají stejnou hodnotu jako sny kohokoliv jiného. Nikdy nedovolte nikomu, aby vás přesvědčil o opaku. Sport je pro všechny,“ dodala hvězdná útočnice.

Podpora od českých hokejistů

Hokejistky podpořili i elitní čeští hokejisté. „Jak tohle může někdo říct?“ podivoval se na instagramu Martin Nečas, majitel zlaté medaile z pražského šampionátu v roce 2024. „Hokej není mužský sport. Hokej je sport pro všechny, stejně jako každý jiný sport. Nenechte se odradit předsudky a omezeným myšlením druhých,“ napsal na instagramu další mistr světa z roku 2024, brankář Lukáš Dostál.

Dostál, působící v americkém týmu Anaheim Ducks, dle svého vyjádření nechápe, jak může ministr zahraničí pronášet takové výroky. „Taková slova jednoznačně odsuzuji a stydím se, že nás takový člověk reprezentuje jako ministr zahraničí,“ doplnil Dostál.

Šťastný: K ženskému sportu chovám respekt

Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) vzápětí po Macinkově prohlášení reagoval na síti X. „K ženskému sportu chovám hluboký respekt a jako ministr sportu jej vždy budu podporovat,“ napsal. Vyzdvihl například historii ženského hokeje a doplnil, že si váží všech žen, které se mu věnují. Stejný respekt si dle něj zaslouží ženy „ve všech sportovních odvětvích, i těch, která byla historicky považována za převážně mužskou doménu.“

Macinkovy výroky ale neodsoudil. „Dočetl jsem ten dlouhý tweet až do konce. A jasné odsouzení výroku vašeho stranického předsedy jsem tam nenašel. Jen alibismus,“ odpověděl Šťastnému předseda hnutí STAN Vít Rakušan. „A už jste to probíral s Macinkou? Omluví se?“ ptala se europoslankyně za STAN Danuše Nerudová.

Macinku nicméně ministr pro sport odmítl vyzývat k omluvě. „Já nechci říkat, co má dělat který člen vlády. Každý má mít svůj rozum a být odpovědný za to, co říká. Já nejsem otec těch lidí, kteří tyto věci říkají. Já jsem odpovědný sám za sebe a svůj názor jsem jasně řekl,“ uvedl později Šťastný.

Kritika od koalice i opozice

Už v samotné debatě se vyjádřil Jan Lipavský (ODS), který ministrova slova označil za „nechutné šovinistické kecy“. Situaci následně okomentovala například předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. „Nazývat jakékoliv sportovkyně mužatkami není odvaha ani názor. To je od Petra Macinky jen projev arogance a jeho pocitu nadřazenosti,“ napsala na síti X s tím, že jde o nebezpečné přesvědčení, že je sám Macinka něco víc. „Respekt k druhým by měl být samozřejmostí,“ uzavřela.

Podle předsedy ODS Martina Kupky potřeboval ministr zahraničí pozornost. „Zvolil svou osvědčenou metodu tupé provokace, urazil rovnou jednu polovinu populace a tu druhou naštval,“ míní.

Také předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib vyzval Macinku k omluvě. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zase poukazoval na fakt, že na každý ze sedmi zápasů českých hokejistek na MS 2025 v Českých Budějovicích bylo vyprodáno. „A s feminismem to fakt nesouviselo,“ reagoval na slova Macinky.

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