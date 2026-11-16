„Legalizace“ švarcsystému, nebo zpřesnění definice? Novelu zákoníku práce provází spory


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24, Poslanecká sněmovna, Českomoravská konfederace odborových svazů, PAQ Research, Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Seznam Zprávy

Poslaneckou sněmovnu čeká v dohledné době druhé kolo projednávání vládního návrhu zákona, který má zavést pravidla pro platformovou práci. Předlohu doprovází novela zákoníku práce, jejíž součástí je i změna definice závislé práce. A právě ta se stala terčem kritiky některých expertů, části opozice i odborů, které varují před rozšířením švarcsystému. Novelu naopak hájí ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) i organizace zaměstnavatelů, podle kterých nastaví předvídatelná pravidla.

Do vládního návrhu zákona o platformové práci se promítá unijní směrnice, která má zaručit minimální pracovní podmínky platformových sil a ochranu jejich osobních údajů. Novela zákoníku práce pak přebírá další směrnici o transparentním odměňování. Vláda do druhé z předloh ale dostala i nové nastavení odměňování a platových tabulek ve veřejném sektoru, snížení podpor v nezaměstnanosti, opatření proti nelegální práci či právě změnu definice závislé práce.

Juchelka se přitom dříve nechal slyšet, že převzetí unijních předpisů je minimalistické. To ostatně uváděl i resort v březnové tiskové zprávě. V obecné části důvodové zprávy k novele zákoníku práce ale mimo jiné stojí, že „nad rámec transpozice Směrnice o platformách se navrhuje zpřesnění znaků závislé práce a podmínek výkonu závislé práce obecně, a to nejen pro platformovou práci“.

A právě to kritizují mimo jiné odbory. Nová definice se totiž podle Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) v případě přijetí nepoužije jen na kurýry, řidiče nebo pracovníky digitálních platforem. „Bude platit pro posuzování práce ve všech odvětvích. Právě proto může připravovaná změna zasáhnout zaměstnance v průmyslu, službách, administrativě, obchodu, sociální péči, zdravotnictví, školství i dalších oborech,“ dodali odboráři, kteří 10. října představili výsledky průzkumu agentury NMS, podle kterého navrhovanou změnu definice závislé práce odmítá 43 procent občanů, zatímco pro novou definici se vyslovilo pouze patnáct procent lidí.

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Co je závislá práce?

Závislá práce je taková, kterou vykonává zaměstnanec v pracovněprávním vztahu. Podle zákoníku práce je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle jeho pokynů a zaměstnanec ji pro něj vykonává osobně. Závislá práce také musí být vykonávána v pracovněprávním vztahu. Nelze ji tak legálně zakrýt živnostenským listem či obchodní smlouvou čistě proto, že je taková varianta levnější.

„Definice závislé práce chrání zaměstnance před tím, aby zaměstnavatel jednostranně prohlásil: ‚Od zítřka už nejste náš zaměstnanec, ale podnikatel.‘ Pokud člověk fakticky pracuje jako zaměstnanec, vztahují se na něj pravidla v zákoníku práce. Jde například o placenou dovolenou, limity pracovní doby a práce přesčas, příplatky, náhradu mzdy při některých překážkách v práci, pravidla pro ukončení pracovního poměru, ochranu při pracovním úrazu, minimální mzdu a účast na systémech sociálního zabezpečení,“ vysvětlily odbory.

Vládní návrh upravuje počet znaků závislé práce. Podle novely by nově byly místo dosavadních čtyř základních znaků pouze tři. Předloha konkrétně vypouští, že je závislá práce vykonávána podle pokynů zaměstnavatele. Naopak ale nově stanovuje, že vztahem nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance je, pokud zaměstnavatel organizuje práci, zaměstnanec vykonává práci v pracovní době, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnavatel kontroluje výkon zaměstnance.

Z tří základních znaků bude stejně jako doposud nutné naplnit všechny současně. Aby byl ale naplněn znak nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, bude muset výkon práce naplňovat všechny čtyři uvedené podznaky. V součtu tedy bude nově třeba naplnit šest znaků a podznaků. Podle důvodové zprávy tak například nebude možné k prokázání nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance využít třeba poskytování benefitu, příspěvků nebo doplňkového pojištění. „Jejich poskytování (...) nemůže být bez dalšího považováno za indicii existence závislé práce,“ uvádí zpráva.

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Kritika odborů

Odbory před změnou varují, způsob zadávání práce může být podle nich upraven tak, aby některý z formálních znaků navenek chyběl. Aby totiž šlo o závislou práci, musí být splněno všech šest znaků a podznaků. V případě, kdy jeden z nich chybí, už nejde o závislou práci, ale o podnikání. Tedy o takzvaný švarcsystém, kdy člověk pracuje fakticky v podmínkách zaměstnance, ale nemá běžnou pracovní smlouvu a fakturuje na IČO.

„Namísto směny může pracovník dostat ‚termín zakázky‘. Namísto příkazu ‚musíte pracovat od osmi do čtyř‘ dostane zadání, že má do večera dokončit určitý počet úkolů. Namísto přímého pokynu může práci rozdělovat aplikace nebo interní systém. Člověk však může zůstat ekonomicky závislý na jediném subjektu, začleněný do jeho provozu a bez skutečné možnosti rozhodovat o své ceně nebo možnosti vykonávat práci na svůj účet a za účelem dosažení zisku, což jsou znaky podnikání,“ poznamenali odboráři.

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Nová podoba definice závislé práce podle nich může zaměstnavatelům poskytnout návod, jak vztah papírově nastavit tak, aby se vyhnuli jak pracovněprávní ochraně zaměstnance, tak i souvisejícím odvodům, daním a pojistnému. Odbory proti navrhované změně zahájily na konci října kampaň. Požadují vypuštění nové definice z novely a ponechání nynějšího znění, jinak hrozí dalšími kroky. „Jsme připraveni eskalovat veřejný tlak, pokud vláda naše varování nebude brát vážně,“ zdůraznil předseda ČMKOS Josef Středula.

Organizace zaměstnavatelů změnu naopak hájí

Jinak se na situaci dívají organizace zaměstnavatelů. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy změna není přepsáním definice závislé práce. „Je to jen zpřesnění znaků, které už v zákoně jsou. Je to reflexe řady rozsudků z posledních let. Tak aby ani běžný zaměstnanec ani malá firma nepotřebovali najímat právníka, aby vůbec pochopili, jak jsou nastavena pravidla pro to, kdo má být zaměstnanec a kdo může spolupracovat jako živnostník třeba ve start-upech. A bude to jednoduchých šest znaků, které si může posoudit úplně každý člověk bez toho, aby si najímal právníky a musel složitě zjišťovat, co skutečně platí a co ne,“ popsal.

Vládní návrh podporuje i Svaz průmyslu a dopravy. „Jakýkoliv zásah do zákoníku práce budí obavy, ale v tomto případě je nesdílíme. Návrh představuje pouze zpřesnění klíčového znaku závislé práce nadřízenosti a podřízenosti. Cílem návrhu je zvýšení právní jistoty a transparentnosti pro posuzování, zda konkrétní pracovní vztah nese znaky závislé práce, nikoliv vytvořit prostor pro obcházení pracovněprávních předpisů. Není důvod čekat, že se kvůli tomu zásadně promění trh práce,“ prohlásil už v srpnu prezident svazu Jan Rafaj.

Viceprezident svazu Bohdan Wojnar pak za přínos návrhu označil právě jeho univerzálnost. Tedy fakt, že nevytváří zvláštní režimy pro jednotlivé segmenty ekonomiky. „Zásadní je, že jde o jednotná pravidla pro celý trh práce. Nevznikají zvláštní režimy pro platformy, start-upy nebo digitální služby. Kdyby se definice neupřesnila, hrozí, že si každý obor začne prosazovat vlastní. A to je pro zaměstnance i pro firmy horší varianta než jasná společná pravidla,“ domnívá se Wojnar.

Reakce na dosavadní judikaturu a kontrolní činnost

Podle důvodové zprávy je návrh zpřesnění závislé práce reakcí na dosavadní judikaturu, praxi a kontrolní činnost orgánů inspekce práce. „Záměrem je ponechat ve výkonu závislé práce totožné osoby, jaké jsou v ní nyní. Úprava by neměla mít zásadní dopad do rozsahu výkonu závislé práce v České republice,“ stojí v dokumentu.

Podle analytika PAQ Research Jonáše Kreisingera jsou ale kontroly a rozsah švarcsystému dvě odlišné věci. „Když se podíváme na argumenty, které zaznívají ze strany ministerstva, tak mají analýzu judikatury a mají podklady od inspektorátu práce. Nicméně to je špička ledovce,“ sdělil s tím, že k soudům se ročně dostanou jednotky případů a k inspektorátu práce nižší stovky. „Nicméně toho skutečného švarcsystému (…) jsou vyšší desítky tisíc případů,“ dodal.

Kreisinger přitom souhlasí s tím, že nová definice závislé práce bude jednoznačnější než dosavadní. „Nicméně problém je, že přidává nějaké další znaky. A tím, jak je definice kumulativní, to znamená, že musí platit všechny znaky zároveň, tak kdykoliv přidáváme nějaký další znak, tak to znamená, že omezujeme okruh lidí, který je za ten švarcsystém postižitelný,“ uvedl.

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Brigádník (ilustrační foto)

Analýza PAQ Research, na níž se podílel právě Kreisinger společně s Martinem Spurným a Danielem Prokopem, proto navrhuje odlišný princip definice, kdy by nemusely být splněny všechny podmínky, ale jejich většina. „Švarcsystém by tak nešlo legalizovat tím, že formálně nesedí jediný znak,“ přiblížili analytici.

Jako příklad Kreisinger uvedl situaci, kdy by v hypotetické definici musely být splněny čtyři z pěti znaků. „Pokud ty znaky budou dobře definované, tak to bude stejně přehledné. (...) Lidé, kteří chtějí zákon obcházet, ho nebudou moci obcházet tak jednoduše. Že si vytipují jeden znak a podle toho budou dimenzovat pracovní podmínky takovým způsobem, aby to bylo možné obejít,“ vysvětlil.

Odbory hovoří o faktické legalizaci švarcsystému, Juchelka nesouhlasí

Podle PAQ Research nová definice práce zlegalizuje sedmdesát až devadesát procent dnešního švarcsystému. Dle analýzy organizace, se jedná o padesát až osmdesát tisíc lidí, na jejichž faktické ekonomické závislosti se nic nezmění, avšak stát ji podle nové definice nebude moci postihnout. Podle organizace je přitom už teď definice švarcsystému nejednoznačná, takže je obtížné jev spolehlivě potírat. Resort nicméně tato čísla označil za přehnaná.

Švarcsystém je nelegální formou zaměstnávání, za kterou hrozí postihy a pokuty. Změna zákoníku práce sice výslovně neříká, že by byl švarcsystém nově povolen, ale odbory hovoří o „faktické legalizaci švarcsystému“. „Nejde o legalizaci jednou otevřenou větou v zákoně. Jde o vytvoření takových pravidel, podle nichž bude podstatně složitější prokázat, že člověk označený za podnikatele je ve skutečnosti zaměstnancem,“ domnívají se odboráři.

Juchelka v Poslanecké sněmovně obavy odmítl. „Nedochází k žádné legalizaci švarcsystému – toto bychom nikdy nedopustili,“ prohlásil ministr, který kritiku označil za „iracionální hysterii“. V podobném duchu se vyjádřil i jeho resort. „Cílem úpravy není legalizace švarcsystému, ale zpřesnění definice závislé práce,“ uvedl.

Slova o „legalizaci“ švarcsystému odmítá i Prouza. V rámci novely zákoníku práce se podle něj zavádí třeba i Kobra 2026. „To je výrazné zpřísnění dohledu nad nelegální prací, právě i nad švarcsystémem – kdy státní úřady, počínaje inspektorátem práce přes finanční správu a další, dostávají nové a velmi účinné nástroje, jak bojovat proti švarcsystému,“ sdělil. Novela zákoníku práce podle Prouzy navíc počítá s tím, že státní orgány budou mít více pravomocí, aby mohly nelegální zaměstnávání či švarcsystém postihovat.

V Česku je podle PAQ Research přes milion osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a tvoří 22 procent pracovní síly. Je to jeden z nejvyšších podílů v Evropě, uvedla organizace. Podle ní je nadprůměrné zastoupení živnostníků ve srovnání s cizinou ve stavebnictví či kancelářských profesích, tedy třeba v administrativě a IT. Analytici zároveň upozornili, že jádro problému představuje daňový systém. „Konzultant na IČO odvede při stejném příjmu pětkrát méně než zaměstnaný kolega. Nízkopříjmové manuálně pracující OSVČ přitom mají zdanění srovnatelné se zaměstnanci. Dokud rozdíl přetrvá, zůstane i motivace ke švarcsystému,“ dodali.

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Ilustrační foto

Studie PAQ Research vycházela z průzkumu mezi 1361 živnostníky. Jejich podmínky srovnávala se znaky závislé práce z definic. Podle zjištění by se teď za zaměstnání dala považovat práce šesti procent OSVČ, tedy asi 61 tisíc. Podle unijní definice by na švarcsystém mohlo pracovat 11,7 procenta živnostníků, tedy asi 119 tisíc. Podle návrhu nové české definice by se od příštího roku jednalo o 0,8 procenta OSVČ, tedy osm tisíc, uvádějí autoři analýzy.

„Studie modeluje, kolik případů by šlo prokázat podle formálních znaků nyní a kolik po upřesnění definice závislé práce. O švarcsystému ale vždy rozhoduje skutečný výkon práce a zjištěný skutkový stav, ne žádný text smlouvy. Toto porovnání je tedy postaveno na teoretických odhadovaných hodnotách, nikoliv zjištěných případech švarcsystému,“ komentoval analýzu ve sněmovně Juchelka.

Studie expertů z Akademie věd a kritika od svazu

K problematice se vyjádřili i experti z Akademie věd ČR, podle nichž by navrhovaná změna definice závislé práce k rozšíření švarcsystému přispěla. Podle studie, kterou v říjnu ve sněmovním sociálním výboru představila ekonomka trhu práce ze sociologického ústavu Alžběta Mangarella, by dopadla na celý trh práce i na příjmy státu a zvedla by výdaje na dávky. Nová norma podle studie postupuje proti záměrům unijní směrnice o ochraně platformových pracovníků, z níž má vycházet.

„Na jedné straně máme platformovou směrnici, jejímž cílem je ochránit pracující, kteří jsou ve slabém postavení... Na straně druhé máme tento přídavek k českému návrhu (změnu definice zaměstnání), který naopak poskytne platformám způsob, jak domněnku závislé práce vyvrátit snadněji,“ míní Mangarella. Podle ní je změna definice s dopady na celý trh práce i státní rozpočet opakem minimalistického převzetí unijního práva. Označila ji za velmi kontroverzní a za „trojského koně“. Akademici také analyzovali návrhy úprav v ostatních zemích EU a žádná podle nich nepostupuje tak jako Česko.

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Juchelka v reakci na kritiku zopakoval, že změna definice zaměstnání reaguje na výroky soudů. „My pouze zpřesňujeme, my to nějakým způsobem neměníme,“ řekl na jednání výboru.

Svaz obchodu a cestovního ruchu 10. listopadu říjnové představení výsledků studie kritizoval. Podle něj totiž byla prezentace zavádějící, vycházela z osobního pohledu autorky a stát by měl při financování výzkumu vyžadovat objektivitu. „Autorka vyvodila obecné závěry o celém sektoru ve snaze blokovat zpřesnění definice závislé práce a pomoci zlepšit postavení pracovníků digitálních platforem v České republice,“ myslí si Prouza. Podle svazu Mangarella v říjnu poslancům „nabídla záměrně překroucený obraz“ platformové ekonomiky a na její prezentaci se odvolávají ti, „kteří šíří nepravdy“ o nové definici závislé práce.

Mangarella v reakci sdělila, že výzkum sociologického ústavu podpořila Technologická agentura ČR. Na průzkumu mezi více než dvěma tisíci platformovými pracovníky s akademiky spolupracovala agentura STEM a STEM/MARK. Na analýze, která mapovala nastavení pravidel ve vybraných zemích a hodnotila možné přenesení do Česka, se podíleli výzkumníci Právnické fakulty Univerzity Karlovy. „Dosavadní výsledky tohoto projektu jsou v souladu se současným stavem vědeckého poznání napříč Evropou,“ dodala vědkyně.

Varování před výpadky z rozpočtu

K novele se vyjadřují i politici. „Směrnice měla za cíl zlepšit pracovní podmínky plaformových pracovníků. Nicméně návrh tak, jak vypadá teď, je takový, že spíše povede ke zhoršení pracovních podmínek, a to bohužel nejen pracovníků na platformách, ale jednoznačně se dotkne i dalších sektorů,“ míní opoziční poslankyně Irena Ferčíková Konečná (Zelení, klub Piráti).

Prouza ale s tvrzením o zhoršení podmínek pro platformové pracovníky nesouhlasí. „V tuto chvíli máme dvě rozdílné legislativní úpravy. Jeden sněmovní tisk, který čistě přenáší evropskou směrnici. Tam dochází k řadě zlepšení postavení pracovníků platforem. Ostatně z velké části si to chválí třeba i Asociace platformových pracovníků. Má svoje návrhy na vylepšení, ale souhlasí s tím základem, co ministerstvo práce připravilo,“ tvrdí.

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Opoziční poslankyně nicméně vidí problém zejména ve změně definice závislé práce. „Prakticky každý rok přibude na trhu práce sto tisíc nových absolventů. Těmto lidem se už patrně nebude nabízet klasický zaměstnanecký poměr. Ale nabídne se jim IČO, přihodí se jim tam pár tisíc korun a tihle lidé budou víceméně pracovat na IČO, protože tahle nabídka bude ještě navíc zabalena do krásné atraktivní fráze flexibility. Nicméně problém bude ten, že s každými deseti tisíci novými ‚ičaři‘ přichází státní kasa o nějaké 2,4 miliardy korun,“ tvrdí.

Před výpadky v rozpočtu varují i odbory. „Zaměstnavatel a zaměstnanec odvádějí daně a pojistné, z něhož se financují důchodové a nemocenské pojištění, zdravotnictví, podpora v nezaměstnanosti a další části sociálního systému a veřejných služeb. Při práci na IČO jsou celkové odvody výrazně nižší než u srovnatelného zaměstnance,“ vysvětlili odboráři.

Pokud se podobný model rozšíří ve velkém, vzniká podle nich výpadek veřejných příjmů. „Podle modelového propočtu používaného ČMKOS by přesun přibližně pěti set tisíc lidí ze zaměstnání do režimu OSVČ mohl znamenat výpadek veřejných rozpočtů okolo 120 miliard korun ročně,“ dodali. Prouza už ovšem dříve tyto údaje označil za „vycucané z prstu“.

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Obě předlohy řešili poslanci ve sněmovně i ve výborech

Poslanecká sněmovna návrh zákona o platformové práci v prvním čtení podpořila 16. října. Už tehdy se ale zákonodárci vyjadřovali i k novele zákoníku práce. Juchelka na plénu změny hájil, zatímco někteří opoziční představitelé se vyjadřovali kriticky.

Šlo třeba o poslankyni STAN Pavlu Pivoňku Vaňkovou. „Pokud jde o definici závislé práce, považuji za nezbytné vyhodnotit dopady nejen na digitální platformy, ale na celý pracovní trh. Potřebujeme chránit skutečnou samostatnou výdělečnou činnost, potřebujeme umožnit flexibilní formy práce, ale současně potřebujeme zabránit tomu, aby se formální živnostenské oprávnění stalo jednoduchým způsobem, jak obcházet zaměstnaneckou ochranu a odvodové povinnosti,“ sdělila.

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Exministr práce a šéf lidoveckých poslanců Marian Jurečka po ministerstvu práce ještě před projednáváním novely v dolní komoře žádal průzkum, kolik firem by zvážilo po přijetí změny přesun zaměstnanců do režimu OSVČ. Podle něj se švarcsystém může rozšířit třeba na svářeče či obráběče, jichž se mohou podniky začít jako zaměstnanců kvůli vysokým cenám energií zbavovat.

Na plénu pak 16. října sdělil, že z hlediska zákona o platformové práci je podle něj postup resortu v pořádku. Na novelu zákoníku práce už má ale jiný pohled. „Jestliže říkáme: ‚V rámci platforem děláme tuto právní úpravu proto, abychom někoho lépe a více chránili‘ – oceňuji, chválím, podporuji, ale zároveň máme druhý sněmovní tisk, který říká: ‚Ale my jdeme do určité míry rozvolňovat podmínky‘, tak to potom není stejný principiální postoj,“ míní. Znovu pak Jurečka novelu zákoníku kritizoval i 20. října, kdy se k ní poslanci vrátili.

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Ilustrační foto

Terčem kritiky některých zákonodárců se přitom staly i další úpravy, které novela přináší. Šlo třeba o snížení podpor v nezaměstnanosti. „Je to rozsáhlý legislativní balík, který zasahuje do více než dvaceti zákonů, kterým vláda současně prosazuje další změny, jež s povinností převést evropské směrnice dle mého názoru přímo nesouvisejí,“ podotkl poslanec Vítězslav Schrek (ODS), který ve svém vystoupení kritizoval právě zásah do podpory v nezaměstnanosti.

Normu před dalším schvalováním sněmovna přikázala k projednaní sociálnímu a hospodářskému výboru. Poslancům za Starosty se v dolní komoře nepovedlo prosadit zamítnutí předlohy, poslancům za Piráty ani její vrácení vládě k dopracování dopadů, i když to na rozdíl od zamítnutí podpořila i opoziční ODS.

Sociální výbor zákon o platformové práci i novelu zákoníku projednával přes čtyři hodiny 11. listopadu. Nejvíce času zabrala právě debata týkající se změny definice zaměstnání. Zástupci ministerstva práce zopakovali, že není nová, jen se zpřesňuje. Výbor si vyslechl kritiky úpravy z řad odborářů a analytiků i zastánce ze zaměstnavatelských organizací. Usnesení s doporučením dolní komoře, aby s předlohami souhlasila, ale nepřijal.

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Aleš Juchelka (ANO)

ČMKOS označila výsledek hlasování ve výboru za dílčí, ale významný úspěch. Její předseda Středula upozornil, že navrhované změny nemají jednoznačnou podporu ani mezi poslanci vládní koalice. Ocenil zejména postoj poslanců SPD, kteří se nepřipojili k hlasování pro doporučení návrhu, a zástupců ODS, kteří hlasovali proti. O dalším osudu předloh ale podle něj rozhodne až pokračující projednávání ve sněmovně.

Podle Seznam Zpráv koalici ke schválení usnesení chyběly právě hlasy poslankyň SPD Lucie Šafránkové a Ireny Němcové. Jedním z důvodů je i fakt, že vládní hnutí nesouhlasí se snížením podpory v nezaměstnanosti. Šafránková se však pro Seznam Zprávy Byznys vyjádřila i k problematice švarcsystému. „Já jsem vždycky bojovala proti švarcsystému a budu i nadále. Ale nevnímám to tak, že by ta změna uvolnila prostor pro další švarcsystém. Kdyby se ale ukázalo, že to tak je, tak my jako SPD budeme první, kdo bude křičet, aby se to vrátilo zpátky,“ řekla webu.

O den později se poté sešel také hospodářský výbor, který doporučil schválit zákon o platformové práci bez úprav. Novelu zákoníku práce neprojednával.

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před 1 hhodinou

VideoChřipka se letos objevila nezvykle brzy, respirační onemocnění se šíří hlavně mezi dětmi

Počet případů akutních respiračních onemocnění v tuzemsku za poslední týden vzrostl o třetinu. Podle epidemiologů zatím nemocnost odpovídá roční době, chřipka se však letos začala objevovat dříve a ve větší míře než obvykle. Nejvíce nemocných evidují hygienici v Olomouckém a Jihomoravském kraji, nárůst nákaz ale zaznamenaly všechny regiony. Onemocnění se nyní šíří především mezi dětmi, nejvyšší nemocnost je u těch do pěti let. V některých oblastech může příchod sezony respiračních infekcí dále zkomplikovat dlouhodobý nedostatek pediatrů. Zdravotní pojišťovny se proto snaží podpořit vznik nových ordinací, například Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) nabízí lékařům za jejich otevření ve vybraných regionech až milion korun.
před 2 hhodinami

O čem plánujeme informovat v pondělí 16. listopadu

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoJaký je život za mřížemi? Věznice otevřely své brány veřejnosti

Věznice po celém Česku poprvé zpřístupnily veřejnosti své prostory za plného provozu. Zájem byl mimořádný. Prohlídky se kromě neděle uskuteční také ve středu 25. listopadu, kapacity už jsou ale vyčerpané. Vězeňská služba uvažuje o tom, že akci za rok zopakuje.
před 12 hhodinami

Protestující zaplnili Letenskou pláň, postavili se „silovému vládnutí“

Spolek Milion chvilek žádá vládu o stažení zákona, který ruší poplatky za veřejnoprávní média. Chce skutečný dialog a jiný styl vládnutí. Na demonstraci na pražské Letné to v neděli uvedl jeho předseda Mikuláš Minář. Vyzval také k odvolání šéfa hnutí SPD Tomia Okamury z čela Poslanecké sněmovny a odebrání ministerstva obrany jeho hnutí. Účastníci akce zaplnili všechny připravené sektory a přihlíželi průběhu i z přilehlého parku. Policisté na demonstraci nezaznamenali výrazné problémy.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

VideoPřed 30 lety se konaly první volby do Senátu. Debaty o jeho potřebnosti trvají

Třicet let uplynulo v neděli od prvních voleb do Senátu. Lidé tehdy zvolili všech 81 zákonodárců. Od té doby se třetina horní parlamentní komory obměňuje každé dva roky a vždy ve spojení s jinými volbami. Ústava sice počítala se Senátem už od vzniku Česka v roce 1993, ale kvůli dlouhým debatám o smysluplnosti a potřebnosti tohoto orgánu se do něj poprvé volilo až v druhé polovině listopadu 1996. Voliči vybírali z 568 kandidátů, třetinu senátorů tehdy volili na šest let, třetinu na čtyři a třetinu na dva roky. Účast byla neočekávaně nízká, v prvním kole přišlo 35 procent voličů a v druhém 31 procent. V prvních volbách do Senátu byla nejúspěšnější ODS, následovaná sociálními demokraty a lidovci. Od té doby se do horní komory volilo už patnáctkrát. Debaty o její smysluplnosti a potřebnosti ale neutichly dodnes.
před 12 hhodinami

Macinka zpochybnil přínos demonstrací pro občany, Fiala ocenil aktivitu občanské společnosti

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v Nedělní debatě zpochybnil přínos demonstrací spolku Milion chvilek pro demokracii pro občany. Expremiér Petr Fiala (ODS) naopak ocenil aktivitu občanské společnosti a hájil její právo pokojně protestovat. V souvislosti s blížícím se výročím 17. listopadu 1989 se politici věnovali také stavu a fungování české demokracie. Lídr TOP 09 Matěj Ondřej Havel upozornil na nedostatečnou kontinuitu při řízení některých ministerstev, zatímco předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) připomněl svou snahu prosadit celostátní referendum a odvolatelnost politiků. Debata se dotkla rovněž zapojení Česka do zajištění případného míru na Ukrajině. Politickou část pořadu moderovala Jana Peroutková, diskusi s odborníky Jiří Václavek.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

VideoSektorové daně jsou špatně, míní Skopeček. Murová argumentuje „nadziskem“ rafinerií

Vláda vážně zvažuje zavedení sektorových daní pro banky nebo zbrojařské a energetické firmy. Vynést to má nižší desítky miliard korun, kabinet by je rád využil zejména v roce 2028 ke snížení schodku veřejných financí. Podle členky sněmovního rozpočtového výboru Jany Murové (ANO) se u mimořádné daně pro rafinerie jedná o „nadzisk, o který se rafinerie nezasloužily vlastní činností“, jde spíše o postavení na trhu. Rozpočet prý počítá s výtěžkem z mimořádné daně ve výši 5,5 miliardy korun. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) namítá, že státní rozpočet může hledat další zdroje, jakým způsobem jej naplnit, aby neměl takové deficity. Sektorové daně jsou dle něj špatně, odkázal na „porušení principů spravedlivého a efektivního zdanění“. Debatou v Událostech, komentářích z ekonomiky provázela Vanda Kofroňová.
před 19 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
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