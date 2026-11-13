„Teď jsme asi pravděpodobně nejblíž tomu, co si asi všichni přejeme, abychom začali zcela vážně za účasti zainteresovaných stran jednat o míru,“ domnívá se ve věci rusko-ukrajinského konfliktu místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Hubert Lang (ANO). Člen sněmovního výboru pro obranu Ivan Bartoš (Piráti) jeho optimismus zcela nesdílí. „Rád bych sdílel možná ten lehký optimismus,“ reagoval s tím, že ruský vládce Vladimir Putin podle něj „hraje o čas“ a požadavky Moskvy jsou „velmi nepřátelské vůči Evropě jako celku“. Debata v Událostech, komentářích moderovaná Terezou Řezníčkovou se dotkla také vojenského cvičení koalice ochotných v Polsku bez české účasti.
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Návrat povinné vojenské služby podporuje 63 procent Čechů, 55 procent by zemi bránilo
před 20 mminutami
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ŽivěPoslanci mají na programu návrh na zavedení mimořádné daně na rafinerie
Poslanci se v pátek sešli ke druhému čtení vládního návrhu na zavedení mimořádné daně na rafinerie. Důvodem jejího uzákonění je podle vlády růst marží rafinerií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Daň dopadne zřejmě jen na rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, které vlastní Orlen Unipetrol. Program schůze schválili poslanci po dvou hodinách. Způsobily to projevy opozičních předáků i počáteční absence poslanců v sále.
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Univerzita Karlova řeší kybernetický útok, útočník neoprávněně získal i osobní údaje. Přesný rozsah škola zjišťuje, připravuje trestní oznámení.
Návrat povinné vojenské služby podporuje 63 procent Čechů, 55 procent by zemi bránilo
Návrat povinné vojenské služby podporuje 63 procent Čechů, zatímco 55 procent vyjádřilo ochotu zemi bránit a pouze 24 procent považuje Českou republiku za připravenou na závažnou bezpečnostní krizi či válku. Vyplývá to z průzkumu Globsec Trends 2026, který se uskutečnil ve čtrnácti zemích Evropy a v USA. Osobně se na závažnou krizi nebo bezpečnostní mimořádnou událost cítí připraveno 36 procent českých respondentů.
VideoLang vidí šanci na mírová jednání o Ukrajině. Putin hraje o čas, namítá Bartoš
„Teď jsme asi pravděpodobně nejblíž tomu, co si asi všichni přejeme, abychom začali zcela vážně za účasti zainteresovaných stran jednat o míru,“ domnívá se ve věci rusko-ukrajinského konfliktu místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Hubert Lang (ANO). Člen sněmovního výboru pro obranu Ivan Bartoš (Piráti) jeho optimismus zcela nesdílí. „Rád bych sdílel možná ten lehký optimismus,“ reagoval s tím, že ruský vládce Vladimir Putin podle něj „hraje o čas“ a požadavky Moskvy jsou „velmi nepřátelské vůči Evropě jako celku“. Debata v Událostech, komentářích moderovaná Terezou Řezníčkovou se dotkla také vojenského cvičení koalice ochotných v Polsku bez české účasti.
Piety, průvody i koncerty. Kam vyrazit za akcemi k 17. listopadu
Česko si v úterý 17. listopadu připomene sedmatřicet let od sametové revoluce a sedmaosmdesát let od uzavření tuzemských vysokých škol nacisty. V rámci oslav Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva se po celé zemi uskuteční řada akcí. Na pořádání piet, průvodů, koncertů i dalších připomínek se podílejí města, studentské a neziskové organizace, divadla i další spolky.
Mezigenerační bydlení pomáhá seniorům proti osamělosti
V pražském Braníku už rok funguje projekt mezigeneračního bydlení. Propojuje vysokoškolské studentky se seniory žijícími v jednom domě. Studentky platí nižší nájem a na oplátku tráví čas se staršími obyvateli. Osamělost je mezi seniory závažným problémem. Podle organizace ŽIVOT 90 žije v Česku přes dva miliony lidí starších 65 let, zhruba 700 tisíc z nich bydlí samo.
Hejtmani žádají po vládě záruku podílu z poplatků za podzemní vodu
Hejtmani požadují, aby vláda garantovala krajům podíl z poplatků za odběr podzemních vod. Shodli se na tom na zasedání rady Asociace krajů ČR ve Velichovkách na Náchodsku. Podle staronového předsedy asociace, zlínského hejtmana Radima Holiše (ANO), je to signál jednoty hejtmanů. Holiš byl na zasedání jednomyslně zvolen předsedou asociace na další dva roky.
Vláda chce zpřísnit prodej kratomu. Odborníci varují před rozšířením černého trhu
Rok od zavedení pravidel pro prodej kratomu připravuje vláda další zpřísnění. Látku by si nově mohli koupit pouze lidé starší 21 let, internetový prodej by měl skončit úplně. Ministerstvo zdravotnictví plánované změny zdůvodňuje mimo jiné počtem lidí, kteří potřebovali zdravotní péči v souvislosti s intoxikací kratomem nebo podezřením na ni. Od dubna do června letošního roku jich bylo 515, nejvíce ve věku od 15 do 19 let. Prodejci i někteří odborníci ale varují před přesunem poptávky na černý trh. Podle ministerstva zdravotnictví užívá kratom v Česku přes 300 tisíc lidí.
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