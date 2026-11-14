Kyberútok plošně neohrozil uživatelské účty, uvedla Univerzita Karlova

Při nedávném kybernetickém útoku na Univerzitu Karlovu (UK) pachatel plošně neohrozil uživatelské účty ani nenarušil provoz centrálních informačních systémů. Univerzita poslala všem zhruba 55 tisícům studujících e-mail, aby si změnili heslo do Centrální autentizační služby UK. Útočník v minulých dnech kompromitoval jednu z webových aplikací vysoké školy a získal neoprávněný přístup k údajům z centrálního Studijního informačního systému (SIS).
Univerzita incident oznámila Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Podle jejích zjištění totiž útočník neoprávněně získal a stáhl část údajů evidovaných v systému, včetně osobních údajů. Policie se věcí zabývá.
„Na základě dosavadních zjištění byla provedena opatření k omezení možnosti dalšího zneužití přístupových údajů,“ uvedla mluvčí univerzity Michaela Lagronová.
Výzva ke změně hesla, kterou dostali studenti i zaměstnanci, i další bezpečnostní opatření ze strany univerzity mají podle ní preventivní charakter. „Neznamenají tedy, že došlo k prolomení hesla nebo neoprávněnému přístupu k účtu každého jednotlivého uživatele. Jejich smyslem je předejít případnému zneužití přístupových údajů a dále posílit úroveň zabezpečení univerzitních služeb,“ doplnila mluvčí.
Kybernetickému útoku čelilo nedávno i České vysoké učení technické v Praze. Univerzita odstavila část systémů, útok se jí podařilo zastavit. Útok podle školy souvisel s celosvětovými pokusy napadat weby využívající programovací jazyk PHP, v němž byly oznámeny kritické bezpečnostní chyby.
V pátek také česká pobočka Microsoftu potvrdila výpadky služeb. Podle mluvčí Karolíny Kříženecké nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o kybernetický útok nebo úmyslné poškození. Výpadek služeb Microsoftu zaznamenala i ministerstva financí, dopravy či školství. Potýkala se mimo jiné s nefunkční e-mailovou komunikací. Americká softwarová společnost v sobotu oznámila, že po pátečním celodenním výpadku obnovila funkčnost všech svých služeb.