Kyberútok plošně neohrozil uživatelské účty, uvedla Univerzita Karlova


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Při nedávném kybernetickém útoku na Univerzitu Karlovu (UK) pachatel plošně neohrozil uživatelské účty ani nenarušil provoz centrálních informačních systémů. Univerzita poslala všem zhruba 55 tisícům studujících e-mail, aby si změnili heslo do Centrální autentizační služby UK. Útočník v minulých dnech kompromitoval jednu z webových aplikací vysoké školy a získal neoprávněný přístup k údajům z centrálního Studijního informačního systému (SIS).

Univerzita incident oznámila Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Podle jejích zjištění totiž útočník neoprávněně získal a stáhl část údajů evidovaných v systému, včetně osobních údajů. Policie se věcí zabývá.

„Na základě dosavadních zjištění byla provedena opatření k omezení možnosti dalšího zneužití přístupových údajů,“ uvedla mluvčí univerzity Michaela Lagronová.

Výzva ke změně hesla, kterou dostali studenti i zaměstnanci, i další bezpečnostní opatření ze strany univerzity mají podle ní preventivní charakter. „Neznamenají tedy, že došlo k prolomení hesla nebo neoprávněnému přístupu k účtu každého jednotlivého uživatele. Jejich smyslem je předejít případnému zneužití přístupových údajů a dále posílit úroveň zabezpečení univerzitních služeb,“ doplnila mluvčí.

Univerzita Karlova řeší kybernetický útok. Ten už šetří policie
Rektorát Univerzity Karlovy a areál historického Karolina v Praze

Kybernetickému útoku čelilo nedávno i České vysoké učení technické v Praze. Univerzita odstavila část systémů, útok se jí podařilo zastavit. Útok podle školy souvisel s celosvětovými pokusy napadat weby využívající programovací jazyk PHP, v němž byly oznámeny kritické bezpečnostní chyby.

V pátek také česká pobočka Microsoftu potvrdila výpadky služeb. Podle mluvčí Karolíny Kříženecké nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o kybernetický útok nebo úmyslné poškození. Výpadek služeb Microsoftu zaznamenala i ministerstva financí, dopravy či školství. Potýkala se mimo jiné s nefunkční e-mailovou komunikací. Americká softwarová společnost v sobotu oznámila, že po pátečním celodenním výpadku obnovila funkčnost všech svých služeb.

Microsoft obnovil všechny své služby
Logo společnosti Microsoft

Výběr redakce

Letecká doprava v USA se po celostátním přerušení provozu postupně obnovuje

Letecká doprava v USA se po celostátním přerušení provozu postupně obnovuje

včeraAktualizovánopřed 40 mminutami
Potravinovým bankám docházejí zásoby. Sobotní sbírka zapojuje rekordní počet obchodů

Potravinovým bankám docházejí zásoby. Sobotní sbírka zapojuje rekordní počet obchodů

před 4 hhodinami
Evropu v jednáních o Ukrajině zastoupí tým pěti zemí, oznámil Costa

Evropu v jednáních o Ukrajině zastoupí tým pěti zemí, oznámil Costa

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Mladí lidé převzali ocenění za snahu proměňovat okolí

VideoMladí lidé převzali ocenění za snahu proměňovat okolí

před 14 hhodinami
USA ustoupily Rusku, kývly na debatu o „nové Jaltě”

USA ustoupily Rusku, kývly na debatu o „nové Jaltě”

před 17 hhodinami
Šebestyán odvolal všechny členy Rady Vinařského fondu kvůli zjištění NKÚ

Šebestyán odvolal všechny členy Rady Vinařského fondu kvůli zjištění NKÚ

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
„Raketové město“ část Íránců pobouřilo, Teherán ruší limity u střel

„Raketové město“ část Íránců pobouřilo, Teherán ruší limity u střel

před 18 hhodinami
Kuba varuje před možností nedostatku vody. Přes zimu budou srážky, předpovídá model

Kuba varuje před možností nedostatku vody. Přes zimu budou srážky, předpovídá model

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler rezignoval

Prezident České stomatologické komory (ČSK) Roman Šmucler v sobotu rezignoval. Představenstvo navrhovalo jeho odvolání, informovala v sobotu tisková tajemnice ČSK Karolina Slavíčková. Šmucler byl v čele komory od roku 2017, současný mandát mu měl vypršet za dva roky. Na sociálních sítích uvedl, že práce jeho i celého týmu bude mít velké místo v historii oboru.
10:55AktualizovánoPrávě teď

Kyberútok plošně neohrozil uživatelské účty, uvedla Univerzita Karlova

Při nedávném kybernetickém útoku na Univerzitu Karlovu (UK) pachatel plošně neohrozil uživatelské účty ani nenarušil provoz centrálních informačních systémů. Univerzita poslala všem zhruba 55 tisícům studujících e-mail, aby si změnili heslo do Centrální autentizační služby UK. Útočník v minulých dnech kompromitoval jednu z webových aplikací vysoké školy a získal neoprávněný přístup k údajům z centrálního Studijního informačního systému (SIS).
před 15 mminutami

Potravinovým bankám docházejí zásoby. Sobotní sbírka zapojuje rekordní počet obchodů

Lidé mohou opět darovat potraviny potřebným. Podzimní část Sbírky potravin se v sobotu 14. listopadu koná ve více než 3560 prodejnách, což je dosud nejvíce v historii podzimních sbírek. Ve vybraných internetových obchodech mohou lidé přispívat až do 24. listopadu. Potravinovým bankám už docházejí zásoby trvanlivých potravin, jako jsou konzervy, těstoviny nebo rýže. Uvítají také olej, dětskou výživu a drogistické zboží.
před 4 hhodinami

Ministerstvo zemědělství plánuje poplatek za odvádění dešťových vod

Stovky až tisíce korun ročně by mohly domácnosti zaplatit za srážkovou vodu, pokud ji nechají odtéct do kanalizace. Záměr ministerstva zemědělství je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Poplatky mají motivovat k zadržování srážkové vody. Příjmy mají zároveň sloužit k pokrytí investic za desítky miliard na zavedení evropské směrnice, dle které musejí členské státy vybudovat oddělené kanalizační systémy pro srážkovou a splaškovou vodu. Podle opozice má vláda hledat cesty, které nezatíží domácnosti.
před 5 hhodinami

O čem plánujeme informovat v sobotu 14. listopadu

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 6 hhodinami

VideoMladí lidé převzali ocenění za snahu proměňovat okolí

Mladí lidé, kteří se snaží změnit své okolí, převzali Ceny Jana Opletala. Udílí je spolek Díky, že můžem společně se Studentskou komorou Rady vysokých škol. Mezi trojicí oceněných je i Petr Banda. Ten prostřednictvím besed a dalších aktivit motivuje romskou mládež k zapojení do veřejného života.
před 14 hhodinami

VideoSoudy zasáhly do výsledků komunálních voleb v 21 obcích

Soudy po komunálních volbách v Česku zasáhly do výsledků v 21 obcích nebo městských částech, taková je bilance měsíc po vyhlášení výsledků ve sbírce zákonů. Oproti minulým volbám je to čtyřnásobně víc. „Dáváme to do souvislosti s rozšířenějším používáním umělé inteligence na straně navrhovatelů. Návrhy jsou propracovanější a sofistikovanější,“ sdělila místopředsedkyně Krajského soudu v Praze Lenka Bursíková. Souhrnně přešlo mezi kandidátkami nebo kandidáty 15 mandátů. Změní se třeba složení zastupitelstva ve Slatiňanech na Chrudimsku nebo v Kladně – největším městě Středočeského kraje. Na čtyřech místech se bude hlasování opakovat – třeba na Příbramsku nebo na Teplicku – a v dalších sedmnácti případech soudy opravily sčítání nebo změnily obsazení zastupitelstev.
před 14 hhodinami

Vláda nezakáže hokejistům hrát proti Rusům, řekl Šťastný

Vláda podle ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé) nepočítá se schválením zákona či jiného opatření, kterým by zakázala reprezentantům Česka nastupovat proti Rusku. Znamenalo by to podle něj zásah do samosprávy sportovních svazů, které to musí řešit samy. Šéf hokejového svazu Alois Hadamczik minulý týden řekl, že rozhodnutí státu by hokejové reprezentaci umožnilo bojkotovat možné zápasy s Ruskem. Vedení svazu se kvůli situaci v pondělí sejde s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO).
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
AI rozhodující o životě a smrti? Litva zvažuje využití technologie Palantiru v armádě

AI rozhodující o životě a smrti? Litva zvažuje využití technologie Palantiru v armádě

před 14 hhodinami
Polsko v souvislosti s výpadkem Microsoftu varuje před závislostí na globálních korporacích

Polsko v souvislosti s výpadkem Microsoftu varuje před závislostí na globálních korporacích

před 17 hhodinami
Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

12. 11. 2026
Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

12. 11. 2026
Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

11. 11. 2026
Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

11. 11. 2026
Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

10. 11. 2026
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

10. 11. 2026
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

9. 11. 2026
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

9. 11. 2026
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026