Kuba varuje před možností nedostatku vody. Přes zimu budou srážky, předpovídá model


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK

Jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko) uvedl, že při nepříznivém vývoji počasí hrozí na jaře ve velké části kraje problém se zásobováním pitnou vodou. Nádrž Římov, z jejíž vody se pitná voda vyrábí, se ani po snížení odtoku neplní. Kuba to řekl po pátečním zasedání jihočeské komise pro sucho. Model Evropského centra pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF) ukazuje, že zimní měsíce v Česku a střední Evropě budou srážkově nadprůměrné oproti rokům 1993 až 2015.

„Pokud bude suchá a srážkově chudá zima, nastane velký problém s pitnou vodou,“ uvedl hejtman. Upravenou vodu z římovské nádrže používá na pití přibližně 360 tisíc obyvatel na jihu Čech, což je 55 procent populace v kraji. Nyní je v přehradě 15 milionů krychlových metrů vody. Kapacita Římova je naplněna na 51 procent.

Kuba dodal, že kraj připravuje varianty, jak situaci řešit. Jednou z nich je například přečerpávání vody z Vltavy do Malše. „Zpracováváme několik možností, jak dál postupovat. Chtěl bych ale také opět požádat všechny obyvatele, aby s vodou zbytečně neplýtvali a chovali se šetrně, protože zásoby nejsou nekonečné,“ uvedl hejtman.

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Ilustrační foto

Povodí Vltavy už na podzim dvakrát snížilo odtok z římovské přehrady do Malše. Nejprve na začátku října na 500 litrů za vteřinu a následně ve druhé polovině října na 250 litrů za vteřinu. Snížení odtoku mělo pomoci vytvořit zásobu vody v přehradě.

„Ale zatím žádná nevznikla. Povedlo se nám přibrzdit pokles hladiny Římova, ale voda stále volně ubývá. Hladina klesne přibližně o centimetr za den,“ uvedl Kuba. Vodní nádrž Římov na řece Malši je několik kilometrů od Českých Budějovic. Má rozlohu 210 hektarů. Přehrada slouží jako největší zásobárna pitné vody v regionu.

Do Římova nyní přitéká přibližně 750 litrů za vteřinu. Z nádrže pak do řeky Malše teče 250 litrů za vteřinu a dalších 500 litrů za vteřinu spotřebuje Jihočeská vodárenská soustava (JVS), která upravuje vodu, aby byla pitná, a pouští ji dále do vodovodního řadu. „Potřebovali bychom, aby po zimě byla kapacita Římova naplněna na 100 procent,“ uvedl hejtman.

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Modely předpovídají přes zimu hodně srážek

Česko a celá střední Evropa má podle aktuálního předpovědního modelu ECMWF šanci, že zimní měsíce budou srážkově nadprůměrné proti průměru let 1993 až 2015. Srážek by mohlo být více až o 50 milimetrů, což, jak zdůrazňují tvůrci projektu InterSucho z ústavu CzechGlobe, není málo. Uvedli to na svém účtu na síti X .

Jelikož další aktuální model předpovídá, že zima ve střední Evropě bude o jeden až dva stupně teplejší, než je průměr, dá se podle odborníků očekávat, že bude část srážek v zimě dešťová, nikoliv sněhová, přičemž sníh by byl cennější na doplňování vysušené krajiny.

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Zatímco v povrchové vrstvě je nyní půda nasycená či téměř nasycená s výjimkou jižní Moravy, v hlubší vrstvě od 40 centimetrů do jednoho metru dlouhodobě přetrvává velmi nepříznivá situace.

Podle aktuálních údajů na webu InterSucha je tato vrstva nasycená pouze v Krkonoších, Jizerských horách a v jejich podhůří, v Orlických horách, v části Jeseníků a Beskyd a v zanedbatelné části Krušných hor a Šumavy. V této vrstvě je stále ve velké části republiky jen do 15 milimetrů vody. Dosavadní srážky totiž zůstávaly v horní vrstvě a ještě koncem října tvůrci InterSucha uváděli, že napršenou vodu do hloubky nepustí stále aktivní vegetace.

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