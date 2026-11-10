Případ předvolebních plakátů hnutí SPD nekončí. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala dovolání k Nejvyššímu soudu, který by dle ní měl vymezit hranice politického projevu v kampani. „Pevně doufám, že Nejvyšší soud bude mít stejnou moudrost, jako měl soud městský,“ uvedl v Událostech, komentářích šéfkomentátor MF DNES Miroslav Korecký. Zakladatelka a šéfredaktorka Bold News Alice Mikulášová naopak podání dovolání uvítala. „Myslím, že diskuse není jenom o té konkrétní kampani, ale o komplexním posouvání norem,“ prohlásila. Prvostupňový soud hnutí uznal vinným z podněcování k nenávisti a uložil mu třímilionovou pokutu, odvolací soud však SPD osvobodil. Debatu moderoval Lukáš Dolanský.
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Korecký doufá v moudrost Nejvyššího soudu v kauze SPD. Mikulášová dovolání vítá
Případ předvolebních plakátů hnutí SPD nekončí. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala dovolání k Nejvyššímu soudu, který by dle ní měl vymezit hranice politického projevu v kampani. „Pevně doufám, že Nejvyšší soud bude mít stejnou moudrost, jako měl soud městský,“ uvedl v Událostech, komentářích šéfkomentátor MF DNES Miroslav Korecký. Zakladatelka a šéfredaktorka Bold News Alice Mikulášová naopak podání dovolání uvítala. „Myslím, že diskuse není jenom o té konkrétní kampani, ale o komplexním posouvání norem,“ prohlásila. Prvostupňový soud hnutí uznal vinným z podněcování k nenávisti a uložil mu třímilionovou pokutu, odvolací soud však SPD osvobodil. Debatu moderoval Lukáš Dolanský.
VideoDrama ve škole, při požáru i krátce před porodem. Prezident ocenil zachránce
Zlaté záchranářské kříže na Pražském hradě převzali z rukou prezidenta Petra Pavla laici i profesionálové, kteří v loňském roce riskovali životy pro druhé. Mezi oceněnými byla například učitelka, která v Rudolfově chránila žáky před třináctiletým chlapcem, který přinesl do školy pistoli. Vyznamenáni byli i policista a hasič, kteří při požáru zachránili imobilní ženu. Výcvik zúročil Ondřej Mrňávek s kolegy z hradecké záchranky. V momentě, kdy oživovali ženu, které se dva týdny před porodem zastavilo srdce, na něj tíha toho, že bojuje o dva životy, ještě nedoléhala. To přišlo až později. Lucie se narodila zdravá. Bez následků je i dívčina matka.
Zůna odvolal generála Haratka z velení kybernetických sil
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) odvolal brigádního generála Radka Haratka z velení kybernetických a informačních sil. Od prosince bude poradcem náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče, oznámil šéf armády na síti X. Na personální změnu upozornil server Seznam Zprávy, jeho odvolání potvrdil i Zůna v rozhovoru pro XTV.
Vláda schválila úpravu pro regulaci cen elektřiny a zastropování příjmů výrobců
Vláda v pondělí schválila novelu energetického zákona, která jí v případě dalšího prudkého zdražování energií umožní regulovat ceny elektřiny pro odběratele a také zastropovat nadměrné příjmy výrobců elektřiny. Odvod části těchto příjmů by následně vláda mohla použít pro pokrytí nákladů státu při řešení energetické krize. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to v pondělí odpoledne uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Nejde zatím o automatické zavedení regulace, novela má dle Havlíčka vládě v budoucnu umožnit rychle reagovat na vývoj na trhu.
„Je potřeba vytyčit hranice“. Nejvyšší státní zastupitelství se dovolalo v kauze předvolebních plakátů SPD
Kauza předvolebních plakátů SPD půjde před Nejvyšší soud. Proti verdiktu, dle kterého vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani jiný trestný čin, se dovolala nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. ČT to sdělil mluvčí NSZ Petr Malý. Obžalovaný je v kauze také šéf hnutí a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Jeho stíhání je ale přerušené, poslanci ho odmítli vydat. Hnutí SPD i Okamura vinu od počátku odmítají. SPD v prohlášení pro ČTK uvedla, že dovolání respektuje, je ale přesvědčená o správnosti zprošťujícího rozsudku.
Macinka čelil kritice kvůli výrokům o ruských hokejistkách. Později se omluvil
České hokejistky a asistent trenéra Ivo Mocek odsoudili nedělní slova ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé). Ten v debatě na CNN Prima News označil hokej za mužský sport a v souvislosti s jednáním o startu ruských hráček na mistrovství světa kategorie do 18 let uvedl, že „naše skvělé feministky“ budou muset přežít akci „bez ruských mužatek“. Kritice ho podrobili rovněž někteří mužští profesionální hokejisté nebo vládní i opoziční představitelé. Ministr se v pondělí omluvil a vyjádření označil za nevhodné.
Vláda podpořila návrh ústavního zákona o celostátním referendu
Na pondělním zasedání kabinet projednal a podpořil návrh ústavního zákona o zavedení celostátního referenda. Předpis výslovně vylučuje hlasování o změnách ústavního pořádku, členství Česka v Evropské unii či Severoatlantické alianci (NATO) nebo o otázkách obrany a bezpečnosti státu. Ministři probrali a schválili také návrh, který má upřesnit a rozšířit pravomoci policie při zásazích proti dronům a umožnit takové zásahy i provozovatelům kritické infrastruktury. Zabývali se rovněž opatřeními kvůli možnému zdražování energií, která rovněž podpořili.
Nové primátory má Ostrava, Olomouc či Pardubice. Ustavující zastupitelstva hlasují i jinde
Ostravským primátorem se stal v pondělí Richard Vereš z vítězného ANO. Město povede koalice ANO, Starostů a Ostravaka. Ve stejný den pak olomoucké zastupitelstvo zvolilo primátorem lídra STAN Marka Zelenku. Hnutí STAN podepsalo koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Po ustavujícím zastupitelstvu se primátorem Pardubic stal podnikatel a manažer Ondřej Tichý (ODS). Ustavující zastupitelstvo zasedalo i v Prostějově, Českých Budějovicích a na dalších místech.
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