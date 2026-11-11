Koaliční smlouvu ve Zlíně podepsaly STAN, Zlín 21 a trojblok

Koaliční smlouvu ve Zlíně ve středu večer podepsali zástupci hnutí STAN, Zlín 21 a trojbloku, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. Koalice má v zastupitelstvu s 41 členy 29 křesel. Kandidátem na primátora je lídr Zlín 21 Čestmír Vančura. Hnutí ANO, které komunální volby ve Zlíně vyhrálo a jehož volební lídr Jiří Korec byl v předchozích dvou volebních obdobích primátorem, bude v opozici. Ustavující zasedání zastupitelstva bude ve čtvrtek.
V jedenáctičlenné radě města bude mít trojblok pět mandátů a STAN a Zlín 21 po třech mandátech. O postu primátora jednal Zlín 21 a STAN, trojblok si jej nenárokoval. Lídryně STAN Věra Stojar podpořila Vančurovu nominaci.
Hnutí ANO ve Zlíně získalo v komunálních volbách deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 má osm zastupitelů. Společně pro Zlín, na jehož kandidátce byli zastoupeni členové KDU-ČSL, TOP 09 a Nestraníci, má pět mandátů. Čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se dvěma zastupiteli.
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