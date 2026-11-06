Koalice chce zvýšit poplatky za podzemní vodu. Růst cen může pocítit i část domácností

Od dubna příštího roku by mohly vzrůst sazby za podzemní vodu. Pro domácnosti by to ročně mohlo znamenat zdražení o stokoruny. Dotknout by se ovšem nemělo lidí s vlastní studnou či malých obcí do dvou set obyvatel. Vládní koalice návrh předkládá před třetím čtení jako přílepek k zákonu o rostlinolékařské péči. Opozice kritizuje, že předloha mění také přerozdělení výnosu z poplatků. Aniž by byla změna schválena, počítá už rozpočet ministerstva zemědělství se dvěma miliardami na příští rok.
V Tučapech na Táborsku letos v květnu podzemní zdroje pitné vody téměř vyschly. Vodojem doplňovaly cisterny. Situace v obci není lepší ani na podzim. S nedostatkem má pomoci připojení na vodovodní řad koncem příštího roku. Pracovat na něm začali před měsícem.
„Kilometr a půl od nás je hlavní přivaděč Jihočeského vodárenského svazu, kde se napojujeme,“ přiblížil starosta obce Pavel Novák (nestr. za Naše Česko). Odtamtud pak budou brát hlavně povrchovou vodu z přehrady.
Zhruba polovina pitné vody v Česku pochází právě z povrchových zdrojů. Druhá polovina ze zdrojů podzemních. Cenu kubíku surové vody z řek a přehrad stanovují jednotlivá povodí a pravidelně ji valorizují. Nejdražší je v povodí Moravy, nejlevnější v povodí Vltavy. V současnosti stojí 5,3 až 9,1 koruny za tisíc litrů.
ANO chce cenu podzemní vody zvýšit na sedm korun za kubík
Povrchová voda je v tuzemsku v současnosti dražší než ta podzemní, jejíž cenu upravuje zákon. Už od roku 2001 se za kubík určený k výrobě pitné vody platí dvě koruny, firmy platí tři. Je to ale jen v případě, že je odběr nad šest tisíc kubíků za rok. Hnutí ANO nyní navrhuje zvýšení na sedm korun. „Česká republika se nachází v období katastrofálního sucha. Je to dlouhodobá nízká cena za nejcennější vodní zdroj,“ zdůrazňuje poslanec Karel Tureček (ANO), který je předkladatelem návrhu.
Množství vody ovlivňuje klimatická změna a dlouhá období sucha, která přicházejí. Podle meteorologů je i teď v listopadu ta povrchová na většině toků v podprůměrném, nebo extrémně podprůměrném stavu. A stejné je to u podzemní vody. Její doplnění navíc trvá mnohem déle. Než proteče do spodních vrstev, trvá měsíce i roky. Cestou z povrchu se do ní navíc dostávají i různé škodlivé látky.
„Zvýšené množství dusičnanů ze zemědělské produkce nebo třeba z dopravy, pokud jsou zdroje blízko velkých dopravních tahů. A dále to může být bakteriální znečištění,“ vysvětluje hydrolog z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka Tomáš Hrdinka.
K narovnání cen podzemní a povrchové vody už dříve vyzval ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) Vilém Žák. Zároveň ale řekl, že samo zdražení podzemní vody nemá smysl, pokud stát získané peníze nevyužije na posílení vodní infrastruktury. „Peníze, které se z té vody získají, tak se do té vody musí vrátit. Je to v tuhle chvíli garantováno pro rok 2027, ale nikde není žádná záruka, že se tak stane i v letech následujících,“ upozorňuje.
Kritika opozice
Opozice kritizuje, že změnu koalice prosazuje přílepkem k novele zákona, který řeší ochranu rostlin a pesticidy. „(Návrh) nemá žádnou dopadovou analýzu, která by se týkala třeba i oblasti zemědělství nebo potravinářství, ale hlavně byl podán na poslední chvíli, takhle se opravdu nedá pracovat,“ domnívá se člen sněmovního zemědělského výboru Marek Výborný (KDU-ČSL).
Úpravu ceny opoziční poslanci připouští. Vadí jim ale to, že z vybraných poplatků za podzemní vodu má dostávat Státní fond životního prostředí dál jednu korunu. Zbylých šest korun má jít nově přímo do rozpočtu ministerstva zemědělství. Naopak kraje by už nedostávaly přímo nic.
„Jedná se celkem o velké peníze – v případě Libereckého kraje se to týká zhruba sedmdesáti milionů korun, které v tuto chvíli jdou malým a středním obcím na zlepšování zásobování pitnou vodou nebo na čištění odpadních vod,“ říká náměstek hejtmana Libereckého kraje pro životní prostředí a zemědělství Jiří Klápště (TOP 09).
„My s kraji tuto věc komunikujeme. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny přijal usnesení, ve kterém nás zavazuje, abychom ty prostředky, je to v současné době asi 380 milionů, krajům v rámci našich programů a podpor vrátili,“ uvádí ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).
Vzrůst má i sazba za podzemní vodu v průmyslu
Na sedm korun by se měla zvednout také sazba za podzemní vodu v průmyslu. Třeba v Budějovickém Budvaru jí v současnosti na výrobu piva z vlastních vrtů vezmou ročně zhruba za tři miliony korun.
„V případě zvýšení sazby to znamená navýšení ročních nákladů řádově o jednotky milionů korun,“ přibližuje vrchní sládek Budějovického Budvaru Adam Brož.
Zdražit pivo by kvůli tomu ale neměli. Řešit budou, jak ušetřit při výrobě. Teď na jeden půllitr zlatého moku spotřebují dva litry vody.
V Přestavlkách může zvýšení ceny dopadnout na rozpočet obce
Na možné zvýšení ceny za podzemní vodu se připravují i v Přestavlkách u Čerčan. V obci opravili vodovod a staví novou kanalizaci. Protože na to ale dostali dotace, nesmí za vodu lidem účtovat více než předem stanovenou cenu. Původně přitom počítali s tím, že až bude hotovo, vodu zdraží.
Vodu distribuuje soukromý provozovatel, který platí obci nájem. Z vrtů odčerpá zhruba třicet tisíc kubíků ročně. Jestli stát zvýší poplatek, bude muset za odebranou podzemní vodu zaplatit víc peněz. Podle představitele společnosti jde o sto padesát tisíc korun.
Tuhle sumu ale podle obce od obyvatel chtít nemůže. Musí totiž dodržet předepsanou, takzvaně sociálně únosnou, cenu vody, protože na výstavbu nové sítě radnice čerpala dotace. Variantou je tak zaplatit z vlastního rozpočtu, nebo provozovateli vodárenské soustavy v Přestavlkách ponížit nájemné. „Nicméně to má dopad na rozpočet obecní,“ podotýká starosta Jan Mikulanda (nestr.).
Obec hospodaří s rozpočtem kolem deseti milionů. Na stavbu kanalizace a vodovodu si musela půjčit. „Máme velký závazek ve splátkách dluhu, který dělá půlku rozpočtu, takže minimálně v téhle položce bude chybět sto padesát tisíc,“ dodává Mikulanda. Novou síť chtějí v Přestavlkách zkolaudovat v roce 2028. Kde vezmou peníze, o které v rozpočtu přijdou, teď řeší.
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