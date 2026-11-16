Klempíř chce nejprve probrat Evropský akt o svobodě médií, až pak poplatky za ČT a ČRo

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) se domnívá, že jednání o změně financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) by nemělo pokračovat, dokud poslanci nezačnou projednávat implementační zákon k Evropskému aktu o svobodě médií (EMFA).
Ministerstvo kultury o tom informovalo na facebooku po pondělním dopoledním Klempířově videorozhovoru s eurokomisařem Michaelem McGrathem o ochraně nezávislosti veřejnoprávních médií.
Jednání navázalo na písemnou komunikaci mezi ministerstvem a Evropskou komisí, která začala na konci léta.
Adaptační (implementační) zákon k EMFA je český právní předpis, který upravuje národní legislativu tak, aby plně odpovídala přímo použitelnému nařízení EU. Česká vláda schválila návrh tohoto zákona 22. října 2025.
EMFA představuje evropský rámec ochrany svobody a nezávislosti médií. Mezi hlavní oblasti, které zákon a nařízení upravují, patří transparentnost vlastnictví médií, pravidla pro státní reklamu, ochrana novinářských zdrojů, posuzování koncentrace médií nebo ochrana obsahu na velkých platformách.
Klempíř podle svých slov považuje jeho řádné uplatňování za jednu z důležitých pojistek nezávislosti ČT a ČRo i v souvislosti s připravovanými změnami jejich financování.
Eurokomisař: Veřejnoprávní média hrají v demokraciích klíčovou roli
McGrath při schůzce podle Klempíře zdůraznil klíčovou úlohu, kterou veřejnoprávní média hrají v demokraciích, a upozornil, že každá taková reforma musí zároveň zajistit, aby jejich financování bylo přiměřené, stabilní, udržitelné a předvídatelné. Eurokomisař rovněž připomněl, jak důležité je zajistit řádný konzultační a legislativní proces.
„Evropská komise je v úzkém kontaktu se všemi členskými státy včetně Česka, aby zajistila co nejrychlejší zakotvení záruk stanovených v Evropském aktu o svobodě médií, včetně těch, které se týkají veřejnoprávních médií, do vnitrostátních právních předpisů,“ sdělil ČTK k videohovoru Klempíře s McGrathem mluvčí Evropské komise Markus Lammert.
Na podporu ČT a ČRo se kvůli obavám o jejich svobodu a nezávislost v neděli odpoledne shromáždily na Letenské pláni stovky tisíc lidí. Spolek Milion chvilek svolal protest proti zákonu, který spolu se zrušením poplatků od lidí a firem převádí financování veřejnoprávních médií na stát a ubírá jim peníze.