Innogy zdraží energie zákazníkům bez závazku


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Energetická společnost innogy od příštího roku zdraží dodávky energií zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou. Cenu elektřiny bez fixace oproti letošku zvýší o 150 korun bez DPH za spotřebovanou megawatthodinu (MWh). Cena plynu vzroste o 334 korun s DPH za MWh, plyne z nových zveřejněných ceníků potvrzených firmou. Podle té se změny dotknou menší části z celkového počtu 1,7 milionu odběratelů. Většina z nich má totiž fixované ceny. Přesné číslo ale společnost neuvedla.

Zdražení se bude týkat stávajících i nových zákazníků bez závazku. Cenu silové elektřiny bez fixace společnost zvýší na 3650 korun za MWh bez DPH. Cena za dodávku plynu domácnostem bez fixace bude od začátku roku 1674 korun za MWh bez DPH.

„Důvodem je dramatický nárůst velkoobchodních cen energií od jara letošního roku v důsledku přetrvávající krize na Blízkém východě. Zemní plyn zdražil více než dvojnásobně, elektřina téměř o osmdesát procent,“ uvedla firma.

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Obchodní ředitel innogy pro segment domácností Karel Kincl dále připomněl, že zvýšení cen nastává po zlevňování v předešlých třech kalendářních letech. „Navzdory navýšení je ale cena stále nižší než v roce 2024 a ještě hluboko pod cenami roku 2023. Zákazníci však mohou ušetřit využitím fixovaných produktů, na které je nakupováno odlišným způsobem,“ podotkl Kincl.

Ceníky energií postupně zdražují i další dodavatelé

Zvýšení cen zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou s účinností od začátku příštího roku nedávno ohlásil také ČEZ. Cenu silové elektřiny bez fixace společnost zvýší u nejběžnější sazby D02d o 3,5 procenta na 3462 korun za MWh bez DPH. Cena za dodávku plynu domácnostem bez fixace u ČEZ bude od začátku roku 1438 korun za MWh bez DPH.

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V řádech stovek korun za MWh už během letošního roku zvýšily ceny svých fixovaných produktů také například společnosti E.ON, Pražská energetika, MND, Pražská plynárenská nebo Centropol. Některé z nich během roku i opakovaně. Ceny fixací některých produktů zvyšovaly i innogy a ČEZ.

Růst cen je důsledkem napjaté situace na trhu. Velkoobchodní ceny energií letos prudce rostou v důsledku konfliktu na Blízkém východě a s ním spojených omezení dodávek plynu. V současnosti se cena MWh plynu na velkoobchodním trhu pohybuje okolo devadesáti eur, v závěru října se ovšem poprvé od prosince 2022 krátce dostala i na úroveň sta eur. Na začátku roku se přitom cena pohybovala kolem třiceti eur za MWh.

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