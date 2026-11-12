Hejtmani žádají po vládě záruku podílu z poplatků za podzemní vodu

Hejtmani požadují, aby vláda garantovala krajům podíl z poplatků za odběr podzemních vod. Shodli se na tom na zasedání rady Asociace krajů ČR ve Velichovkách na Náchodsku. Podle staronového předsedy asociace, zlínského hejtmana Radima Holiše (ANO), je to signál jednoty hejtmanů. Holiš byl na zasedání jednomyslně zvolen předsedou asociace na další dva roky.
Návrh na zvýšení poplatků za odběr podzemní vody ze dvou na sedm korun za metr krychlový vznesl jako pozměňovací návrh poslanec ANO Karel Tureček, ale sněmovna o něm zatím nehlasovala, i když státní rozpočet na rok 2027 s těmito penězi již počítá.
Nejen hejtmanům, ale také opozici vadí zejména forma projednávání změny, kterou bez předchozí debaty přináší poslanecký pozměňovací návrh k nesouvisející novele zákona o rostlinolékařské péči. Kritice čelí také zamýšlené přesměrování většiny ze sumy za výběr z krajů na ministerstvo zemědělství.
O zamýšlených změnách v poplatcích hejtmani hovořili přes videocall s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem (za SPD). „Dohodli jsme se, že zásadně nesouhlasíme s tím, jak se to projednalo a jaký návrh dodatku byl předložen Poslanecké sněmovně. Žádáme po vládě, aby v dalším legislativním procesu garantovala jednoznačný podíl na příspěvku z podpovrchových vod pro kraje v minimální výši, tak jak byla,“ řekl Holiš.
„Usnesení jsme přijali jednomyslně, je to signál od asociace krajů, že jsme v tuto chvíli jednotní i v takto složitých tématech,“ dodal. Ministr již dříve slíbil, že dořeší, jak krajům nadále poskytovat peníze, které mají z poplatků. Částka podle něj dosahuje zhruba 380 milionů korun ročně.
Cílem navýšení poplatků za odběr podzemní vody je podle vlády motivovat velké odběratele k čerpání povrchových vod namísto podzemních, kterých ubývá.