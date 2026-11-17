Brigádní generál Petr Šnajdárek nastoupí od ledna nadcházejícího roku do čela sekce rozvoje sil ministerstva obrany. Skončí ve funkci ředitele sekce komunikačních a informačních systémů, kde ho nahradí Jan Jelínek, sdělil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) při své návštěvě Izraele, kde je společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
Personální změny jsou podle ministra v souladu se záměrem náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Na možné převzetí sekce rozvoje sil Šnajdárkem upozornil minulý týden Ekonomický deník.
„V souladu s personálním záměrem náčelníka generálního štábu generál Šnajdárek nastupuje na funkci ředitele sekce rozvoje sil k 1. lednu 2027 a na jeho bývalou funkci nastupuje plukovník Jelínek,“ upřesnil Zůna.
Sekce rozvoje sil ministerstva obrany odpovídá za koncepční rozvoj pozemních a vzdušných sil i schopností armády v kybernetickém prostoru. Zabývá se také vojensko-civilní spoluprací, psychologickými operacemi a přípravou vojsk. Koordinuje udržování a rozvoj schopností armády a podílí se na stanovování zásad jejího výcviku. Ředitel sekce je přímo podřízen náčelníkovi generálního štábu. V současnosti ji vede Petr Milčický, který do funkce nastoupil v listopadu 2022.
Šnajdárek je ředitelem sekce komunikačních a informačních systémů, která zodpovídá za rozvoj a řízení těchto technologií v resortu obrany. Zajišťuje mimo jiné kybernetickou bezpečnost armádních informačních systémů či jejich propojení se systémy Severoatlantické aliance (NATO). Ve funkci je od roku 2022, nyní ho nahradí současný ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů Jelínek.