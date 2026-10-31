Firmy upřednostňují přepravu kamionem, po kolejích už se jim nevyplatí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: Události

Jen letos v září projelo mýtnou branou 330 tisíc kamionů. Ke stovkám milionů přepravených tun čím dál častěji patří dřevo a uhlí. Pro menší firmy je doprava nákladním autem levnější. Dalšími aspekty jsou pak ušetřený čas nebo třeba lepší zachování kvality suroviny. Těžké vozy se tak častěji objevují i mimo mezinárodní kamionové trasy.

„V současné době se nám to už nevyplatí,“ vysvětluje spolumajitelka uhelných skladů v Novém Městě na Moravě Eva Korbičková, proč nevozí po kolejích, ač je mají jen několik metrů za firmou. „Cargo je drahé a trvá dlouho, než sem vagon dovezou,“ říká.

Ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo Michal Roh České televizi sdělil, že nabízí „jiné efektivnější obchodní modely – přepravy ve větších skupinách vozů umožňující přepravy většího objemu“. Jenže to je zase ekonomicky nevyhovující pro menší odběratele. Korbičkovi tak šest tisíc tun ročně vozí po silnici.

Ministerstvo chce od půlky příštího roku zdražit mýtné pro nákladní auta
Ilustrační foto

„Máme své auto, svoji autodopravu a sjednáváme smluvní autodopravce. Vagon dneska tak o deset procent víc než auto,“ tvrdí Korbičková. A to samé potvrzují dřevaři. Také Lesní družstvo obcí Přibyslav raději nakoupilo vlastní kamiony.

„Dneska je celá řada železničních stanic, kde vám nepřisunou vagony. Jsou takzvaně toxické, což znamená, že jsou bezobslužné. Tam se nedá nakládat. Druhý problém je samozřejmě cenový,“ popisuje ředitel družstva Jiří Svoboda.

Cenu řeší víc nakupující než producenti dřeva. Dopravné je totiž součástí ceny. I proto má řidič družstva Jaromír Havelka čím dál víc práce. „Určitě víc odvezeme po ose než po vagonu,“ sděluje. Maximum je čtyřicet kubíků, za den jede i pětkrát.

„Večer uhlí naložíte a ráno tu je.“

Do Uhelných skladů Staněk v Suchdolu nad Lužnicí uhlí ještě před rokem a půl vozily vlaky, dnes už firma využívá kamiony. Objednává dva až tři týdně. „Můžu online sledovat na Bílině, jestli tam kamion stojí, vidím číslo naší úhlenky,“ pochvaluje si zaměstnankyně Dana Staňková.

Obce trápí přetížené kamiony. Měnín je chce odradit stanovištěm pro vážení
Ilustrační foto

Dříve firma přepravovala osmdesát procent uhlí po železnici a auta využívala jen jako doplněk. „Když sečtu všechny náklady, tak o dvacet procent je dražší dráha,“ komentuje Staňková.

Cena byla rozhodující také pro jednatele CD Paliva Davida Cimla z Kájova na Českokrumlovsku. Přepravovat uhlí vlakem přestal už před patnácti lety. „Uhlí naložíte večer a ráno ho tu máte,“ říká. Další aspekt je podle něj kvalitativní. Čím méně se uhlí přesypává, tím je kvalitnější. I proto se k železniční dopravě vracet nechce.

Podíl kamionů na tuzemské nákladní dopravě roste

Přepravní výkon kamionů, tedy kolik nákladu a jak daleko vezou, se od roku 2021 zvýšil asi o patnáct procent. U železnice naopak o osminu klesl.

Osmdesát procent všeho, co se po Česku transportuje, jede právě po silnici. Toto dosavadní maximum z loňska by letos mohlo padnout. Ve druhém čtvrtletí byl výkon kamionů podle předběžných statistik rekordní.

Policisté se zaměřují na předjíždějící kamiony. Pomáhají jim i drony
Ilustrační foto

„Ministerstvo dopravy a ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) se řídí evropskými plány. Podporují výstavbu nebo obnovu vleček nebo multimodálních překladišť. V posledních letech na to šla z evropských prostředků více než miliarda korun a projekty nyní běží,“ komentoval mluvčí resortu dopravy.

Na mýtném dopravci loni zaplatili rekordních devatenáct miliard korun, zhruba o tři čtvrtiny víc než před šesti lety. Přibyly placené úseky a od července 2027 chce ministerstvo sazby zvednout znovu – u nejběžnějších kamionů na dálnici skoro o pětinu, na sedm korun za kilometr. Pořád by to ale vycházelo levněji než v Rakousku nebo Německu. Průjezd Českem ze západu na východ by zdražil o 475 korun. Při plném nákladu to znamená zhruba plus dva haléře za kilogram zboží.

Bosonohy chtějí kamiony krotit kamerami. Nezastaví je, vzkazují dopravci
Bosonohy trápí nákladní doprava

„Pokud ekonomika funguje, tak potřebuje dopravu, potřebuje tu službu. Sice si zaplatí o něco víc za přepravu, ale můžeme se bavit o řádu možná jednotek, malých jednotek procent,“ vyjádřil se generální tajemník sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř.

Podle šéfredaktora magazínu Transport a Logistika Michala Štengla jsou pro aktéry klíčové finance a rychlost. „V tomhle případě železnice nemůže nikdy silnici konkurovat, protože silniční přeprava je levná a je velmi rychlá a pružná,“ vysvětluje. „Když chcete přepravovat zboží po železnici, tak máte více manipulace. To znamená, že se prodlužuje čas přepravy a hlavně náklady.“

Výběr redakce

Firmy upřednostňují přepravu kamionem, po kolejích už se jim nevyplatí

Firmy upřednostňují přepravu kamionem, po kolejích už se jim nevyplatí

před 1 hhodinou
Sněmovna je rozhádaná, vztahy narušené a míří k další důležité schůzi

VideoSněmovna je rozhádaná, vztahy narušené a míří k další důležité schůzi

před 2 hhodinami
Břidličná v referendu odmítla součinnost při budování větrných elektráren

Břidličná v referendu odmítla součinnost při budování větrných elektráren

před 10 hhodinami
USA schválily prodej pěti set střel PAC-3 do systému Patriot pro Ukrajinu

USA schválily prodej pěti set střel PAC-3 do systému Patriot pro Ukrajinu

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
V Polsku se vyostřil spor o ústavní soud, premiér mluví o rázné akci

V Polsku se vyostřil spor o ústavní soud, premiér mluví o rázné akci

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Korejci hledají nové stavebníky pro Dukovany, Češi jim připomínají cenu a sankce

Korejci hledají nové stavebníky pro Dukovany, Češi jim připomínají cenu a sankce

před 12 hhodinami
Policie obvinila exposlankyni Balaštíkovou z ovlivňování zlínské hygieny

Policie obvinila exposlankyni Balaštíkovou z ovlivňování zlínské hygieny

před 12 hhodinami
Čtenáři mohou dopsat příběhy od známých autorů a podpořit tak ranou péči

Čtenáři mohou dopsat příběhy od známých autorů a podpořit tak ranou péči

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Firmy upřednostňují přepravu kamionem, po kolejích už se jim nevyplatí

Jen letos v září projelo mýtnou branou 330 tisíc kamionů. Ke stovkám milionů přepravených tun čím dál častěji patří dřevo a uhlí. Pro menší firmy je doprava nákladním autem levnější. Dalšími aspekty jsou pak ušetřený čas nebo třeba lepší zachování kvality suroviny. Těžké vozy se tak častěji objevují i mimo mezinárodní kamionové trasy.
před 1 hhodinou

VideoSněmovna je rozhádaná, vztahy narušené a míří k další důležité schůzi

Týden po bouřlivém hlasování o zrušení televizních a rozhlasových poplatků tvrdí poslanci opozice, že vztahy mezi ní a koalicí jsou narušené. Například šéf klubu ODS Marek Benda se zřejmě nezúčastní úterního grémia, kde se pravidelně s ostatními předsedy klubů domlouvají na podobě chystané schůze. Předsedkyně klubu ANO Taťána Malá naopak vzpomíná, že dohody z grémia mnohdy nedodržovala opozice. Proto věří, že současné emoce vychladnou.
před 2 hhodinami

Korejci hledají nové stavebníky pro Dukovany, Češi jim připomínají cenu a sankce

Korejská společnost KHNP považuje za svou největší prioritu dodržet harmonogram výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech, sdělila v pátek České televizi. Reagovala tak na den starou informaci, kdy oznámila, že se nedohodla s korejským dodavatelem stavebních prací a smlouvu spolu neuzavřou. Zástupce investora, firmy Elektrárny Dukovany II, k situaci uvedl, že kontrakt má pevnou cenu a za neplnění podmínek obsahuje případné sankce.
před 12 hhodinami

Policie obvinila exposlankyni Balaštíkovou z ovlivňování zlínské hygieny

Kriminalisté podle informací České televize obvinili bývalou poslankyni za hnutí ANO Margitu Balaštíkovou kvůli podezření z ovlivňování kontrol zlínské krajské hygienické stanice. Policisté stíhají v této kauze tři lidi, které podle zjištění ČT podezřívají ze zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování. Bývalá poslankyně opakovaně vinu odmítla. Stíhání tří osob večer potvrdila i mluvčí zlínské policie Šárka Trnková.
před 12 hhodinami

ČEZ zdraží od nového roku elektřinu i plyn

Energetická společnost ČEZ v příštím roce zdraží 1,6 milionu zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou dodávky elektřiny i plynu. Nové ceny začnou platit od začátku příštího roku. Energie postupně zdražují i další dodavatelé.
před 16 hhodinami

Úspěšné vědecké granty mají skončit. Ať pokračují, vyzývá učená společnost

Rada Učené společnosti České republiky vyzvala vládu a sněmovnu, aby umožnily pokračování programu ERC CZ zaměřeného na podporu špičkového tuzemského výzkumu.
před 18 hhodinami

Provozovatel prodejen Albert kupuje Tesco v Česku a na Slovensku

Nizozemská společnost Ahold, která v Česku provozuje prodejny Albert, kupuje Tesco v Česku a na Slovensku. I s nájemními závazky zaplatí zhruba 1,7 miliardy eur (v přepočtu kolem 41,4 miliardy korun). Dokončení transakce po splnění obvyklých podmínek, včetně schválení regulačními orgány, firma očekává ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku. Informoval o tom mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček. Tesco tak skončí na českém trhu po třiceti letech. Akvizice zahrnuje i prodejny Žabka, které provozuje Tesco Franchise ČR, řekla za společnost Tesco Charlotte Haneyová.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel český občan, oznámilo ministerstvo

Při středeční srážce vlaků ve Španělsku zemřel jeden český občan, sdělilo v pátek před polednem ministerstvo zahraničí. Potvrdila to identifikace španělskými orgány. Pracovníci českého velvyslanectví v Madridu jsou v kontaktu s rodinou zesnulého a poskytují jí veškerou potřebnou konzulární asistenci, doplnil mluvčí české diplomacie Adam Čörgő. Rodině a blízkým vyjádřil resort upřímnou soustrast.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

před 41 mminutami
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

včera v 07:30
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026