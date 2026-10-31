Firmy upřednostňují přepravu kamionem, po kolejích už se jim nevyplatí

Jen letos v září projelo mýtnou branou 330 tisíc kamionů. Ke stovkám milionů přepravených tun čím dál častěji patří dřevo a uhlí. Pro menší firmy je doprava nákladním autem levnější. Dalšími aspekty jsou pak ušetřený čas nebo třeba lepší zachování kvality suroviny. Těžké vozy se tak častěji objevují i mimo mezinárodní kamionové trasy.
„V současné době se nám to už nevyplatí,“ vysvětluje spolumajitelka uhelných skladů v Novém Městě na Moravě Eva Korbičková, proč nevozí po kolejích, ač je mají jen několik metrů za firmou. „Cargo je drahé a trvá dlouho, než sem vagon dovezou,“ říká.
Ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo Michal Roh České televizi sdělil, že nabízí „jiné efektivnější obchodní modely – přepravy ve větších skupinách vozů umožňující přepravy většího objemu“. Jenže to je zase ekonomicky nevyhovující pro menší odběratele. Korbičkovi tak šest tisíc tun ročně vozí po silnici.
„Máme své auto, svoji autodopravu a sjednáváme smluvní autodopravce. Vagon dneska tak o deset procent víc než auto,“ tvrdí Korbičková. A to samé potvrzují dřevaři. Také Lesní družstvo obcí Přibyslav raději nakoupilo vlastní kamiony.
„Dneska je celá řada železničních stanic, kde vám nepřisunou vagony. Jsou takzvaně toxické, což znamená, že jsou bezobslužné. Tam se nedá nakládat. Druhý problém je samozřejmě cenový,“ popisuje ředitel družstva Jiří Svoboda.
Cenu řeší víc nakupující než producenti dřeva. Dopravné je totiž součástí ceny. I proto má řidič družstva Jaromír Havelka čím dál víc práce. „Určitě víc odvezeme po ose než po vagonu,“ sděluje. Maximum je čtyřicet kubíků, za den jede i pětkrát.
„Večer uhlí naložíte a ráno tu je.“
Do Uhelných skladů Staněk v Suchdolu nad Lužnicí uhlí ještě před rokem a půl vozily vlaky, dnes už firma využívá kamiony. Objednává dva až tři týdně. „Můžu online sledovat na Bílině, jestli tam kamion stojí, vidím číslo naší úhlenky,“ pochvaluje si zaměstnankyně Dana Staňková.
Dříve firma přepravovala osmdesát procent uhlí po železnici a auta využívala jen jako doplněk. „Když sečtu všechny náklady, tak o dvacet procent je dražší dráha,“ komentuje Staňková.
Cena byla rozhodující také pro jednatele CD Paliva Davida Cimla z Kájova na Českokrumlovsku. Přepravovat uhlí vlakem přestal už před patnácti lety. „Uhlí naložíte večer a ráno ho tu máte,“ říká. Další aspekt je podle něj kvalitativní. Čím méně se uhlí přesypává, tím je kvalitnější. I proto se k železniční dopravě vracet nechce.
Podíl kamionů na tuzemské nákladní dopravě roste
Přepravní výkon kamionů, tedy kolik nákladu a jak daleko vezou, se od roku 2021 zvýšil asi o patnáct procent. U železnice naopak o osminu klesl.
Osmdesát procent všeho, co se po Česku transportuje, jede právě po silnici. Toto dosavadní maximum z loňska by letos mohlo padnout. Ve druhém čtvrtletí byl výkon kamionů podle předběžných statistik rekordní.
„Ministerstvo dopravy a ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) se řídí evropskými plány. Podporují výstavbu nebo obnovu vleček nebo multimodálních překladišť. V posledních letech na to šla z evropských prostředků více než miliarda korun a projekty nyní běží,“ komentoval mluvčí resortu dopravy.
Na mýtném dopravci loni zaplatili rekordních devatenáct miliard korun, zhruba o tři čtvrtiny víc než před šesti lety. Přibyly placené úseky a od července 2027 chce ministerstvo sazby zvednout znovu – u nejběžnějších kamionů na dálnici skoro o pětinu, na sedm korun za kilometr. Pořád by to ale vycházelo levněji než v Rakousku nebo Německu. Průjezd Českem ze západu na východ by zdražil o 475 korun. Při plném nákladu to znamená zhruba plus dva haléře za kilogram zboží.
„Pokud ekonomika funguje, tak potřebuje dopravu, potřebuje tu službu. Sice si zaplatí o něco víc za přepravu, ale můžeme se bavit o řádu možná jednotek, malých jednotek procent,“ vyjádřil se generální tajemník sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř.
Podle šéfredaktora magazínu Transport a Logistika Michala Štengla jsou pro aktéry klíčové finance a rychlost. „V tomhle případě železnice nemůže nikdy silnici konkurovat, protože silniční přeprava je levná a je velmi rychlá a pružná,“ vysvětluje. „Když chcete přepravovat zboží po železnici, tak máte více manipulace. To znamená, že se prodlužuje čas přepravy a hlavně náklady.“
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