Firma onsemi ruší plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě

Americký výrobce polovodičů onsemi (ON Semiconductor) zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě v Česku za dvě miliardy dolarů (podle aktuálního kurzu zhruba 43,5 miliardy korun). Důvodem je vývoj na trhu, oznámila v pátek firma v tiskové zprávě. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ve zprávě firmy sdělil, že výroba a investice onsemi v Česku budou pokračovat.
„Rozhodnutí souvisí konkrétně s vývojem na globálním trhu s karbidem křemíku a nijak neodráží hodnocení investičního prostředí v České republice, jež zůstává důležitou součástí dlouhodobé výrobní a růstové strategie společnosti onsemi,“ sdělila společnost.
Onsemi má v Rožnově hlavní závod v Česku i vývojové centrum. Další pobočku má v Brně. Plány na rozšíření rožnovského závodu firma oznámila v roce 2024, chtěla tam vytvořit kompletní výrobní řetězec pro karbid křemíku, využívaný jako polovodič. Současné výroby se páteční rozhodnutí podle onsemi nedotkne.
„Pro nás je podstatné, že stávající výroba v Rožnově pokračuje beze změny. Vážíme si dlouholeté spolupráce s onsemi i toho, že firma v Česku vedle výroby rozvíjí také vývoj. Těší mě, že počítá s dalšími investicemi v Rožnově i v Brně, na kterých můžeme společně stavět,“ uvedl ministr Havlíček.
Společnost onsemi v dnešní zprávě sdělila, že očekává další investice a nabírání nových zaměstnanců v Česku. Zmínila příležitosti pro růst v automobilovém průmyslu či v souvislosti s datovými centry pro umělou inteligenci. „Rozhodnutí nemění závazky společnosti vůči zdejším provozům a zaměstnancům ani záměr v budoucnu dále investovat v regionu,“ oznámila firma.
Propouštění v onsemi
V rožnovském závodě onsemi se ale v poslední době propouštělo. Onsemi loni k 1. dubnu propustila v Česku 170 zaměstnanců z 2244. Většina propuštěných – 149 lidí – byla z hlavního závodu v Rožnově pod Radhoštěm. Letos v květnu firma oznámila propuštění dalších zhruba 200 lidí.
„Společnost onsemi pravidelně přizpůsobuje svou organizační strukturu tak, aby zajistila, že její zdroje směřují do klíčových priorit, které přinášejí nejvyšší hodnotu zákazníkům a podporují dlouhodobou strategii společnosti,“ uvedlo tehdy k propouštění vedení firmy.
Byla to šance pro celou republiku, řekl starosta
Rozšíření výroby onsemi v Rožnově pod Radhoštěm bylo šancí pro město, region i celou republiku, řekl starosta města Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci). Je škoda, že nevyšlo, dodal.
„My jako město jsme byli obezřetní, připravili jsme si plán MiliJarda, který znamená přípravu na to, co by se v Rožnově muselo stát, kdyby ta investice nastala, tak abychom pomohli jejímu úspěchu. A ten (plán) jsme si rozdělili na tři etapy. První jsme zrealizovali z projektů, které město potřebovalo tak i tak a mělo té investici pomoci,“ uvedl starosta.
Další dvě etapy měly být spuštěné až v případě, že by se investice uskutečnila. „Takže my v téhle fázi budeme realizovat to, co město potřebuje aktuálně, a ne ty věci, které by byly potřeba z důvodu investice,“ uvedl starosta.
Městský rozpočet to podle něj nijak negativně neovlivňuje. „Nedělali jsme žádné extra výdaje pro tu investici. A jsem samozřejmě rád, že společnost onsemi je v Rožnově dlouhodobě zakořeněná – je to pro nás dobrý partner – a že stávající výroba čipů funguje. Pořád jsme rádi, že můžeme říkat, že jsme Valašské Silicon Valley,“ řekl Kučera.