Evropa čelí kyberútokům na chladicí zařízení. NÚKIB doporučuje preventivní opatření

Chladicí zařízení napříč Evropou se už měsíc potýkají s kybernetickými útoky. Jejich terčem se staly supermarkety ve Francii, Belgii, Lucembursku, Švédsku, Irsku či Estonsku. Další útok navíc ve Francii na začátku listopadu cílil i na krevní banky. V Česku zatím Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) podobný incident neeviduje. Možnost obdobného útoku ale dle mluvčího úřadu Jakuba Neščivery v tuzemsku nelze vyloučit – a NÚKIB tak důrazně doporučuje zavést preventivní opatření.
Útoky na chladicí zařízení se v posledním měsíci dotkly celé řady evropských zemí. Lucemburský eurokomisař pro zemědělství a potraviny Christophe Hansen na začátku listopadu podle agentury Reuters řekl, že jde o promyšlený pokus o narušení zásobování potravinami a o podkopání důvěry zákazníků v řetězce. Ujistil, že nedostatek potravin v Evropské unii nehrozí. Problém však vidí ve znehodnocení velkého množství potravin a v dopadu útoků na samotné firmy.
Evropská komise už kvůli incidentům svolala několik koordinačních schůzek, dosud ovšem odmítala spekulovat o jejich původci. První konkrétnější informace o možných útočnících se objevily až v pondělí, kdy francouzská prokuratura zahájila vyšetřování íránské kybernetické jednotky, kterou Paříž z říjnových útoků na chladicí zařízení v supermarketech viní. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot prohlásil, že za útoky stojí íránské revoluční gardy a že Teherán „za ně ponese následky“.
Prokuratura požádala o vydání mezinárodních zatykačů na velitele jednotky a jeho dva zástupce. Podle agentury Reuters není jasné, na základě jakých konkrétních poznatků francouzské úřady dospěly k závěru, že za útoky stojí právě Írán. V úterý si nicméně podle agentury Paříž předvolala velvyslance islámské republiky. Íránská diplomacie obvinění odmítla jako nepodložené.
Zda spolu ale jednotlivé útoky přímo souvisí a zda za nimi stojí stejná skupina, nemusí být podle dřívějších vyjádření odborníků jednoznačné. „Vypadá to jako relativně koordinovaný a opakovaný útok,“ okomentoval situaci kyberbezpečnostní expert a pedagog z CEVRO Univerzity a Univerzity obrany Tomáš Pluhařík. „Na druhou stranu není prokázaná souvislost, je tam jen časová souslednost,“ dodal s tím, že dosud není prokázaný ani modus operandi.
Podle Miloslava Lujky z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies lze takové útoky snadno napodobit a riziko se neomezuje na konkrétní zemi ani skupinu útočníků. „Podobné řídicí systémy fungují po celém světě. Jakmile hackeři ukážou, že jejich zneužitím mohou způsobit škody, narušit důležité služby a přitáhnout pozornost veřejnosti, mohou stejný postup převzít další skupiny. Motivací může být sabotáž, politické cíle nebo finanční zisk. Podobnost incidentů sama o sobě neprokazuje, že za nimi stojí stejní pachatelé, nebo že využili stejnou zranitelnost,“ doplnil.
Metodik kybernetické bezpečnosti ze sdružení CESNET Jan Kolouch pak poukázal i na možnou roli umělé inteligence (AI). „Může jít o hybridní útok, může jít o hackerskou skupinu, která zkoušela využít zranitelnost, která se objevila v jiných systémech (…). Ve finále může jít i o to, že někdo využil agenty AI k tomu, aby zkusili otestovat zabezpečení. Příkladem multiagentního otestování zabezpečení budiž napadení australského zdravotního systému, ze kterého unikla data, kdy byl použit normální nástroj Open AI k prolomení zabezpečení,“ sdělil.
Útočníci už udeřili v řadě evropských zemí
Zprávy o útocích na chladicí zařízení se začaly objevovat v říjnu. Už v první polovině měsíce ve stovkách francouzských supermarketů přestala v důsledku rozsáhlého kybernetického útoku chladicí zařízení fungovat a řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila. Celkové náklady incidentů by mohly dle jednoho z majitelů supermarketů dosáhnout desítek milionů eur (nejméně stovek milionů korun). Právě z těchto útoků Paříž viní íránské gardy.
„V případě, kdy došlo k napadení klasických chladniček v obchodech, měla společnost Danfoss vytvořený servisní přístup, který už byl před více než rokem odhalen. Bylo na něj upozorněno a útočníci tento servisní přístup zneužili k tomu, aby zvedli teploty v chladničkách,“ popsal využitý mechanismus Kolouch.
Na začátku listopadu pak měly kvůli kybernetickému útoku problémy s mrazáky a lednicemi desítky supermarketů v Belgii, Lucembursku, Švédsku, Irsku a Estonsku. Útok se dotkl řetězců firem Ahold Delhaize, Carrefour, Spar či IKEA. Podle dostupných informací přitom šlo o stejný mechanismus jako u dřívějšího útoku ve Francii. V Belgii pachatelé na dálku přepnuli výparníky do režimu odmrazování, což způsobilo zvýšení teploty uvnitř zařízení.
Třetího listopadu o útocích informovala také italská vláda, která o situaci jednala s tajnými službami a zástupci úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Útoky na chladicí zařízení v některých italských obchodech měly ovšem podle kabinetu jen omezený rozsah a týkaly se jednotek provozoven se zastaralým bezpečnostním nastavením.
O den později napsala agentura AP s odvoláním na úřady o dalším kybernetickém útoku ve Francii, který už necílil na supermarkety, ale zaměřil se na krevní banky. Cílem bylo zvýšit teploty na extrémně vysoké úrovně. Útok se nicméně podařilo zmařit dříve, než mohl poškození krevních produktů nebo vzorků způsobit. „Monitorovací a poplašné systémy rychle odhalily anomálie, což umožnilo personálu přijmout opatření k zajištění toho, aby nedošlo k ohrožení žádných krevních produktů ani vzorků,“ uvedl k události Francouzský krevní ústav.
Podle Koloucha zatím není veřejně známo, jak k útoku na krevní banky došlo. „Nicméně mohlo to být přes servisní přístup, mohlo to být přes nezabezpečení některého vstupu do chladniček. Typicky se to děje tím způsobem, že někomu umožníte ovládat, servisovat nebo mít přístup k vašim technologiím,“ vysvětlil.
Zařízení lze spravovat na dálku
Chladicí zařízení totiž dle agentury Reuters většinou řídí centrální panely, které umožňují ovládat ledničky a mrazáky v celé prodejně či jiném zařízení. Tyto panely je přitom možné ovládat také dálkově prostřednictvím internetu, vysvětlila agentura. Na problematiku „vystavení“ (otevření se) do internetu upozornil i Pluhařík.
„Důvodem je, že jsme si vytvořili digitální společnost, zvykli jsme si na její pohodlí. A to se promítlo i do servisování a správy těchto zařízení. Pro firmu, která vám servis zajišťuje, je jednodušší se připojit po internetu než posílat technika. Takže spousta chytrých zařízení se nám dnes dostala do situace, že se dají spravovat na dálku,“ popsal Pluhařík. Podle Koloucha je jedním z bezpečnostních opatření vzdálený přístup neumožnit a provádět pouze servisní zásahy na místě. „Bude to dražší, ale máte nad tím větší kontrolu,“ podotkl.
Pluhařík poukázal také na to, že chladicí zařízení mají dlouhodobě relativně velké množství (kyber)zranitelností. „Ty jsou přesně dokumentované v komunitě (…) už přes půl roku. To znamená – je tam jednoznačně podcenění ze strany majitelů zařízení – ať už na úrovni základní bezpečnosti vystavení do internetu, tak toho, že ta zařízení prostě jsou nějak zranitelná,“ míní Pluhařík.
Podle NÚKIBu se aktivita týká zejména zařízení Danfoss AK-SM a AK-SC a Copeland/Dixell XWEB. „Tyto systémy jsou využívány například v supermarketech, prodejnách potravin, skladech, distribučních centrech, zdravotnických zařízeních a dalších provozech využívajících komerční či průmyslové chlazení,“ vyjmenoval úřad.
NÚKIB vysvětlil i to, jakým způsobem se útočníci mohou k zařízení dostat. „Mezi největší problémy, které mohly vést k neoprávněnému přístupu, byl přístup zařízení určeného pro správu technologií z internetu. Následně mohlo dojít ke zneužití některé ze známých zranitelností umožňujících obejití autentizace (ověření) nebo zneužití nedostatečně silného nebo defaultního (továrního) hesla pro vzdálený přístup,“ vyjmenoval úřad. „Nebyl to de facto hackerský útok, útočníci se jenom připojili k otevřenému rozhraní a v podstatě zmáčkli knoflík, nic jiného,“ sdělil v pořadu Online Plus Českého rozhlasu redaktor Deníku N Petr Koubský.
Útoky nemusí cílit jen na supermarkety
Cílem útoků nemusí být pouze supermarkety, což ostatně ukazuje příklad ataku na krevní banky ve Francii. Terčem se může stát i kritická infrastruktura. Podle Pluhaříka ale v této oblasti v Evropě i Česku dochází dlouhodobě k výraznému zvyšování kvality zabezpečení. „Byť ta míra zranitelnosti a zneužitelnosti tam je pořád ještě na můj vkus vysoká,“ přidal svůj úhel pohledu.
Útoky na chladicí systémy jsou podle Lujky varováním pro obchodníky, zdravotnická zařízení i další organizace, jejichž provoz závisí na přesném řízení teploty. „V supermarketu může selhání chlazení znehodnotit zásoby potravin. Ve zdravotnictví může ohrozit krevní produkty a materiál potřebný pro péči o pacienty. Podobné útoky mohou nejenom způsobit milionové škody, ale ohrozit přímo zdraví a životy lidí,“ upozornil.
Podle Koloucha je třeba soustavná příprava. „Pokud nemocnice nebo krevní banky zatím neřešily tak intenzivně kybernetickou bezpečnost, tak by ji měly začít řešit. Ve spolupráci s IT oddělením, ale především s bezpečáky,“ sdělil. Kromě omezení vzdáleného přístupu doporučil také nespoléhat se na jedinou technologii. „Ty další mechanismy, které měly francouzské krevní banky dány – svoje vlastní čidla, svoje vlastní technologie, které řekly: ‚Dochází tady k nějaké změně‘ –, mohou být těmi, které pomohou v tom, že nebudete spoléhat jen na jednu technologii, která může selhat,“ poznamenal.
Bezpečnostní opatření
V tuzemsku zatím NÚKIB žádné incidenty podobného typu neeviduje. I přesto však vlastníkům a provozovatelům výše uvedených řídicích systémů doporučuje dbát zvýšené pozornosti a zvážit, zda je jejich vystavení do internetu nutné. „NÚKIB doporučuje nepoužívat tato a obdobná rozhraní exponovaná do internetu, nebo alespoň používat dostatečně silná hesla a další způsoby ochrany,“ nabádá úřad.
Web CSIRT.cz, který je tuzemskou variantou bezpečnostního uskupení typu CSIRT (Computer Security Incident Response Team, tedy tým pro reakci na počítačové bezpečnostní incidenty – pozn. redakce), varoval, že tisíce zařízení zůstávají vůči útoku stále zranitelné. „Upozorňujeme zejména menší obchodníky a provozovatele chladicích zařízení, aby důsledně dodržovali bezpečnostní pokyny výrobce. Výrobci dlouhodobě důrazně varují před přímým vystavením těchto zařízení do veřejného internetu. Bezpečnostní pokyny jsou součástí instalačních manuálů, se kterými by se měl každý provozovatel seznámit a důsledně se jimi řídit,“ doporučil web.
Podle Lujky je kromě výše uvedeného důležité vyžadovat při vzdáleném přístupu všude, kde jej technologie podporují, vícefaktorové ověřování. Organizace by dle něj také měly prověřit přístupy dodavatelů, kteří zařízení spravují a servisují. „Zásadní je rovněž nezávislé sledování teploty a upozornění na neobvyklé změny. Případ francouzské transfuzní služby ukazuje, jak důležité jsou funkční alarmy a připravenost personálu rychle zasáhnout. Včasné upozornění, možnost převzít řízení zařízení a přesunout citlivý materiál do bezpečí mohou rozhodnout o rozsahu následků,“ doplnil.
Připravenost tuzemských řetězců
Obchodní řetězce v tuzemsku uvádějí, že se rizikům snaží předcházet. „Chladicí a mrazicí zařízení na prodejní ploše i v zázemí našich prodejen jsou vybavena nezávislým monitorovacím systémem, který nepřetržitě 24 hodin denně sleduje teplotu a v případě jakékoli odchylky automaticky upozorňuje jak personál prodejny, tak vzdálený dohled v centrále společnosti,“ popsal mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček, podle něhož kontrola není navázána na samotné chladicí zařízení a funguje autonomně.
Tesco má na velkých prodejnách v záloze připravené dieselové agregáty, které dokážou zajistit dodávku elektrické energie na několik hodin. Pro menší prodejny má firma zajištěno operativní přistavení náhradního agregátu. „Veškerá chladicí a mrazicí zařízení jsou vybavena automatickými čidly napojenými na bezpečnostní systém. Současně jsou chladicí zařízení vybavena i teploměry,“ přiblížila mluvčí řetězce Lucie Loučková.
„Důležitým faktorem je naše současné technické řešení – chladicí systémy nejsou připojené k datové síti, což výrazně omezuje možnost jejich přímého napadení prostřednictvím síťového kybernetického útoku,“ řekl mluvčí on-line supermarketu Košík.cz František Brož. V případě, že Košík bude muset chladicí systémy propojit s datovou sítí, počítá s tím, že jejich provoz bude mít na starost oddělená interní síť.
Ne všechny řetězce se ale k bezpečnostním otázkám chtějí vyjadřovat. „Z bezpečnostních důvodů nezveřejňujeme podrobnosti týkající se konkrétních technických bezpečnostních opatření, systémů ani procesů souvisejících s bezpečností,“ uvedla pro ČT24 mluvčí Billy Dana Bratánková. Redakce s žádostí o komentář na toto téma oslovila i Kaufland, jehož mateřská společnost REWE v tuzemsku provozuje také obchody Lidl. Do vydání článku řetězec nereagoval.
Terčem útoků se mohou stát i jiná zařízení
Ačkoliv se dosavadní útoky zaměřily na chlazení, rizika jsou podle Lujky širší. „Podobně lze ohrozit nedostatečně zabezpečené systémy, které přes internet řídí vytápění a automatizaci budov, podmínky na farmách, zavlažování, prodejní automaty, vstupní brány nebo provoz čerpacích stanic. Aktuální útoky ukazují, jak i napadení zdánlivě obyčejných zařízení může mít nebezpečný dopad na životy lidí. Je proto zcela zásadní přehodnotit přístup k bezpečnosti a brát všechna rizika mimořádně vážně,“ zdůraznil.
Také Neščivera z NÚKIBu akcentoval, že cílem útoků mohou být i jiné systémy pro vzdálenou správu provozních a technických technologií, zejména pokud jsou přímo dostupné z internetu, obsahují neopravené známé zranitelnosti nebo používají výchozí či nedostatečně silná hesla. „Riziko proto není omezeno pouze na konkrétní značky chladicích zařízení. Zvýšenou pozornost je vhodné věnovat všem systémům dostupným z internetu, které umožňují správu chlazení nebo dalších technologií důležitých pro provoz organizace,“ poznamenal mluvčí.
Provozovatelé by tak podle něj měli omezovat vystavení technologií do internetu, pravidelně je aktualizovat, zabezpečit vzdálený přístup a průběžně kontrolovat záznamy o přihlášeních a změnách konfigurace. „Měli by mít rovněž připravený postup pro bezpečné odpojení vzdálené konektivity (propojení či spojení počítačů a jiných elektronických zařízení v síti – pozn. redakce) při podezření na kompromitaci. Vhodné je také mít připravené plány, jak postupovat v případě nedostupnosti takové technologie,“ doplnil mluvčí kyberúřadu.
Podle Koloucha by se měly mít na pozoru všechny organizace, které pracují s citlivými daty. „Stoprocentně by to měly být státní instituce, které mají registry osob či vozidel. To znamená, že se bavíme o veškerých ministerstvech, případně o orgánech státní správy a samosprávy,“ upřesnil. Pozornost by dle něj měly kybernetické bezpečnosti věnovat i organizace, které se soustředí na výrobu něčeho významného a kritického pro stát a společnost.
Cílem útoků se ale mohou stát i organizace, které něco zkoumají či vymýšlí. „Ať jsou to vysoké školy, či jednotlivé ústavy Akademie věd. Protože máte data, která pro někoho mohou být zajímavá – a v ten okamžik se můžete stát cílem kybernetického útoku,“ dodal Kolouch.
Šéf Agentury EU pro kybernetickou bezpečnost Juhan Lepassaar pak v úterý varoval i před útoky na domácí spotřebiče. „Bezpečnost by neměla a nesmí být odsouvána na druhou kolej. Dnes to byly lednice, zítra by to mohly být routery a pozítří domácí spotřebiče a tak dále,“ sdělil.
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