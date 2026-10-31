Dušičky připomínají vděčnost za ty, kteří tu byli před námi, říká biskup Holub

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„Dušičky jsou chvíle, kdy jsme otevřeni vděčnosti za lidi, kteří tady byli před námi. A to je dobrá věc ke slavení,“ řekl v Událostech, komentářích plzeňský biskup Tomáš Holub. Podle něj svátek památky zesnulých přináší naději, „že možná smrt není to poslední, alespoň z křesťanského pohledu“. Zároveň zdůraznil, že s vděčností vzpomínat na zemřelé a připomínat si, že smrt je součástí života, je důležité pro všechny. Památka zesnulých připadá letos na pondělí 2. listopadu. Pořad moderovala Tereza Řezníčková.