Dřeň z Česka jí zachránila život. Nyní Francouzka přijela do Prahy na kole

Francouzce Emmě Larrieu-Letové před dvěma lety diagnostikovali leukémii. Doma měla jen desetiprocentní šanci, že se jí podaří dostat dřeň od francouzského dárce, proto lékaři hledali v mezinárodních registrech. Uspěli nakonec v Česku a ona si po uzdravení vymyslela unikátní cestu. Dojet do Čech na kole. Během své poutě se s přítelem zastavovala v nemocnicích, kde šířili osvětu o dárcovství kostní dřeně a snažili se motivovat zejména mladé lidi, aby se zapisovali do registrů. Ve Francii je zapsáno pouze šest desetin procenta populace. V Česku jsou to dvě procenta, tedy asi 220 tisíc potenciálních dárců.
VideoDřeň z Česka jí zachránila život. Nyní Francouzka přijela do Prahy na kole
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