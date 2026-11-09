VideoDrama ve škole, při požáru i krátce před porodem. Prezident ocenil zachránce


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Zlaté záchranářské kříže na Pražském hradě převzali z rukou prezidenta Petra Pavla laici i profesionálové, kteří v loňském roce riskovali životy pro druhé. Mezi oceněnými byla například učitelka, která v Rudolfově chránila žáky před třináctiletým chlapcem, který přinesl do školy pistoli. Vyznamenáni byli i policista a hasič, kteří při požáru zachránili imobilní ženu. Výcvik zúročil Ondřej Mrňávek s kolegy z hradecké záchranky. V momentě, kdy oživovali ženu, které se dva týdny před porodem zastavilo srdce, na něj tíha toho, že bojuje o dva životy, ještě nedoléhala. To přišlo až později. Lucie se narodila zdravá. Bez následků je i dívčina matka.

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VideoDrama ve škole, při požáru i krátce před porodem. Prezident ocenil zachránce

Zlaté záchranářské kříže na Pražském hradě převzali z rukou prezidenta Petra Pavla laici i profesionálové, kteří v loňském roce riskovali životy pro druhé. Mezi oceněnými byla například učitelka, která v Rudolfově chránila žáky před třináctiletým chlapcem, který přinesl do školy pistoli. Vyznamenáni byli i policista a hasič, kteří při požáru zachránili imobilní ženu. Výcvik zúročil Ondřej Mrňávek s kolegy z hradecké záchranky. V momentě, kdy oživovali ženu, které se dva týdny před porodem zastavilo srdce, na něj tíha toho, že bojuje o dva životy, ještě nedoléhala. To přišlo až později. Lucie se narodila zdravá. Bez následků je i dívčina matka.
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Zůna odvolal generála Haratka z velení kybernetických sil

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) odvolal brigádního generála Radka Haratka z velení kybernetických a informačních sil. Od prosince bude poradcem náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče, oznámil šéf armády na síti X. Na personální změnu upozornil server Seznam Zprávy, jeho odvolání potvrdil i Zůna v rozhovoru pro XTV.
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16:27Aktualizovánopřed 3 hhodinami

„Je potřeba vytyčit hranice“. Nejvyšší státní zastupitelství se dovolalo v kauze předvolebních plakátů SPD

Kauza předvolebních plakátů SPD půjde před Nejvyšší soud. Proti verdiktu, dle kterého vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani jiný trestný čin, se dovolala nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. ČT to sdělil mluvčí NSZ Petr Malý. Obžalovaný je v kauze také šéf hnutí a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Jeho stíhání je ale přerušené, poslanci ho odmítli vydat. Hnutí SPD i Okamura vinu od počátku odmítají. SPD v prohlášení pro ČTK uvedla, že dovolání respektuje, je ale přesvědčená o správnosti zprošťujícího rozsudku.
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Macinka čelil kritice kvůli výrokům o ruských hokejistkách. Později se omluvil

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17:13Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Vláda podpořila návrh ústavního zákona o celostátním referendu

Na pondělním zasedání kabinet projednal a podpořil návrh ústavního zákona o zavedení celostátního referenda. Předpis výslovně vylučuje hlasování o změnách ústavního pořádku, členství Česka v Evropské unii či Severoatlantické alianci (NATO) nebo o otázkách obrany a bezpečnosti státu. Ministři probrali a schválili také návrh, který má upřesnit a rozšířit pravomoci policie při zásazích proti dronům a umožnit takové zásahy i provozovatelům kritické infrastruktury. Zabývali se rovněž opatřeními kvůli možnému zdražování energií, která rovněž podpořili.
04:42Aktualizovánopřed 4 hhodinami

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15:28Aktualizovánopřed 4 hhodinami

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