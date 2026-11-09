Zlaté záchranářské kříže na Pražském hradě převzali z rukou prezidenta Petra Pavla laici i profesionálové, kteří v loňském roce riskovali životy pro druhé. Mezi oceněnými byla například učitelka, která v Rudolfově chránila žáky před třináctiletým chlapcem, který přinesl do školy pistoli. Vyznamenáni byli i policista a hasič, kteří při požáru zachránili imobilní ženu. Výcvik zúročil Ondřej Mrňávek s kolegy z hradecké záchranky. V momentě, kdy oživovali ženu, které se dva týdny před porodem zastavilo srdce, na něj tíha toho, že bojuje o dva životy, ještě nedoléhala. To přišlo až později. Lucie se narodila zdravá. Bez následků je i dívčina matka.
VideoDrama ve škole, při požáru i krátce před porodem. Prezident ocenil zachránce
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