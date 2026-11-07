Dovážených ojetin přibývá. Zájem o ně je velký, i když zdražily

Rekordní dovozy ojetých aut z ciziny. Od ledna do září šlo o téměř 121 tisíc vozů. Je to skoro o devět procent víc než před rokem. I když takzvané ojetiny zdražily bezmála o pět procent, zájem o ně je velký. Právě podzim je podle odborníků vhodné období pro nákup vozů z druhé ruky – především těch dieselových.
Cena vozu hraje u téměř poloviny zákazníků při výběru ojetého auta hlavní roli. Zajímají je taky značka a model, spotřeba, stav tachometru a historie vozu. Ta se dá zjistit přes VIN kód.
„Zadám VIN do aplikace nějaké firmy, která se tím živí – může to být ale třeba i ministerstvo dopravy. Dám vyhledat. Datum první registrace, homologace, typ vozidla,“ popisuje postup Jan Karnold v areálu jednoho z autobazarů.
Především u dieselových aut je namístě podívat se na stav oleje. Zda je funkční filtr pevných částic, se dá zjistit podle stavu výfuku, stačí papírový kapesník. Důležité je také nechat si změřit stav baterie. Motor musí být před startováním zásadně studený.
Drtivou většinu nabízených aut si majitelé autobazaru prověřují. Dokážou třeba změřit tloušťku laku a poznat, jestli byl vůz bouraný.
Většina aut je po nehodě
„Až šedesát procent nabízených vozů jsou auta po nehodách, stočený tachometr má 33 až 40 procent vozů a průměr kilometrů, které jsou stočené, je sto až 115 tisíc,“ popisuje generální ředitelka společnosti AURES Holdings Karolína Topolová.
Společnost Cebia nedávno odhalila auto na internetu, které mělo tachometr stočený o skoro 650 tisíc kilometrů. Reálně jich tak najelo bezmála 900 tisíc. Kromě technických problémů se ale čím dál častěji objevují i ty právní.
„Když se podíváme na těch 65 procent odmítnutých vozů, tak polovina z nich jsou ty, které nesplňují právní aspekty. Zákazníci, kteří mají exekuce, nabízí vůz k prodeji a nejsou k tomu oprávněni,“ říká Topolová.
Na takové případy některé autobazary přijdou díky informacím z exekučních registrů. Takovou možnost ale lidé, kteří auto kupují třeba přes inzeráty, nemají.
Škodovky jdou na odbyt
Počet prodaných ojetých aut se dostal nad 800 tisíc ročně. Nejvíc na odbyt jdou škodovky – octavie, fabie a superby. Následují volkswageny – golf a passat.
Roste i trh s novými auty. Soukromé osoby si jich ale kupují jenom čtvrtinu, zbytek vlastní firmy. Nejčastěji se prodávají auta na benzin, klesá naopak podíl dieselů. Pětatřicet procent vozů má alternativní pohon.
A stejně jako u ojetin i u nových aut vede v prodeji Škoda Octavia. Do první desítky se loni dostaly ještě Hyundai a Toyota.
Registrace čínských aut na vzestupu
Nově rostou registrace čínských aut. Zatímco loni měly na tuzemském trhu podíl tři procenta, letos je to už skoro šest. Jeden z tamních modelů se dostal mezi desítku těch nejprodávanějších.
„Čínské značky v podstatě pokrývají celé spektrum – od těch opravdu levných jednoduchých aut až po naopak prémiové (modely), které nabízejí technologie, jaké zatím evropské automobilky nemají,“ říká redaktor magazínu USPORNE.info Marek Tomíšek.
Jedno z těchto aut stojí skoro tři miliony korun. Má výkon přes tisíc koní a dokáže se nabít asi desetkrát rychleji, než jiné elektromobily. Za devět minut doplní energii na víc než pět set kilometrů.
„Je to velice silný tlak i na evropské a další automobilky, aby se čínské konkurenci maximálně podřídily tak, aby nepřicházely o velký počet zákazníků,“ říká tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.
„Kvalita se ukáže až s odstupem času, protože některé čínské značky, myslím, mají velice dobrou kvalitu, dobré technologie, ale některé pokulhávají,“ doplňuje Tomíšek.
Kyberbezpečnostní rizika
Odborníci poukazují i na rizika spojená s kyberbezpečností. Čínská auta třeba natáčela norské vojáky během cvičení, včetně zadávání přístupových kódů u bran základen. Zákaz vjezdu do armádních objektů jim kromě tuzemska vystavilo i Polsko – a nesmí ani do některých soukromých firem.
„Podstatné je především to, jaká data vozidlo sbírá, kam jsou přenášena, kde jsou zpracovávána a kdo k nim může získat přístup. (...) Současně je důležité zdůraznit, že z uvedeného nevyplývá, že každé čínské vozidlo automaticky slouží ke špionáži,“ podotýká Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
Jak vyzkoušeli Reportéři ČT, pořizovat záznam okolí dokážou i například auta americké značky Tesla. Kamery a různé další senzory už dnes používá většina moderních modelů.
Evropská unie se teď snaží omezit dovoz těch čínských. Jen hybridních, které tvoří skoro polovinu prodejů v EU, se sem letos dostane okolo 800 tisíc. V příštích letech by to měla být ani ne polovina.
„V Číně v tuto chvíli už neroste poptávka po vozidlech, takže snaha tamních značek je vozidla prodat kdekoli na světě. A Evropa je toho velice důležitou částí,“ říká Pokorný.
„Pro spotřebitele krátkodobě, střednědobě je to dobré, protože vám sem chodí levná auta s vysokou kvalitou moderních technologií. Na druhou stranu – pokud by tyto automobilky výrazně oslabily nebo dokonce zničily evropskou konkurenci, tak jim v budoucnu nic nebrání třeba zase zdražovat,“ míní hlavní analytik ze společnosti XTB Pavel Peterka.
Případný pokles výroby aut by zasáhl i tuzemskou ekonomiku. Automobilový průmysl totiž tvoří zhruba desetinu českého HDP.