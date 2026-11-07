Debaty více o obsahu s méně invektivami, popsaly expolitičky dřívější spory ve sněmovně


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Jednání mezi koalicí a opozicí ve sněmovně provází poslední dobou spory. Velmi vyhrocené vztahy spolu mají od hlasování o změně financování veřejnoprávních médií. Bývalé političky v páteční 90‘ ČT24 hovořily například o tom, že dříve bylo dle nich v politice k vidění méně osobních útoků a více debat k věci, na současný politický boj dle nich mají také vliv sociální sítě. Diskusí provázela Nikola Reindlová.

Podle někdejší předsedkyně dolní komory a exsenátorky Miroslavy Němcové (ODS) je velký rozdíl v debatě senátní a sněmovní. Souvisí to prý s pravomocemi, které obě parlamentní komory mají. Největší „emoce a válka“ podle ní probíhají, když se jedná o financích. Zmínila například debatu o státním rozpočtu, čehož je „pak Senát ušetřen“.

Střety podle ní budou, jde však o to, aby třeba i politické strany prostřednictvím svých lídrů bránily tomu, aby se to „úplně nevymklo z kloubů“. Zdálo se jí, že například při verbálních útocích na bývalou předsedkyni sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (tehdy TOP 09) „chyběla kolegialita“.

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Bývalá poslankyně Jana Marco připojila, že konflikty byly vždy, ovšem dřívější neshody vnímá ve vztahu k politickým názorům. „Debaty byly daleko více o obsahu a řekla bych, že tam bylo méně osobních invektiv,“ zavzpomínala. Nesetkávala se prý s útoky na svou osobu ve vztahu k tomu, že je žena, čehož dnes dle ní prý je více.

I přes různé názory měli podle Marco politici po roce 1989 cíl – změnit zemi z temného období k něčemu, co viděli v západních demokratických zemích. Témata probíraná v současnosti vnímá jako „subtilnější, drobnější“. Významně vše dle ní mění také sociální sítě.

Exposlankyně hnutí ANO a někdejší eurokomisařka Věra Jourová se domnívá, že vstupovala do „poměrně solidního vztahu komunikace“. Je prý zhrozena tím, jak to v tuzemské politické komunikaci nyní vypadá, neboť v evropském měřítku „byla situace naprosto jiná“.

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Spolupráce napříč stranami

Vzpomíná, že když na ni někdo útočil v Evropském parlamentu, tak to prý nikdy nešlo na její osobu, nýbrž na její názory a na příslušnou věc. Připojila, že obdivuje dnešní političky v tuzemsku za to, že jsou schopny toto snášet. Rovněž zmínila roli sociálních sítí. Připomněla také situaci na Slovensku, kde „tento způsob politické nekultury vyhnal z veřejného života úžasnou prezidentku Zuzanu Čaputovou“.

„Poslanecká sněmovna víc fungovala při projednávání důležitých zákonů napříč politickým spektrem,“ prohlásla bývalá ministryně školství a expředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová. Potvrdila, že i navzdory odlišnosti pohledů si politici byli schopni vyměňovat názory a snažit se na něčem shodnout.

Nyní se dle Valachové politika změnila ve smyslu toho, jak fungují politické strany. V koalici i opozici podle ní převažují „silné hlasy, silní předsedové“, kdy má každý „potřebu uplatnit co nejvíc názorů, do určité míry překřičet druhého, získat nějakou dominanci, ovládnout sociální sítě“.

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