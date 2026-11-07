Debaty více o obsahu s méně invektivami, popsaly expolitičky dřívější spory ve sněmovně

Jednání mezi koalicí a opozicí ve sněmovně provází poslední dobou spory. Velmi vyhrocené vztahy spolu mají od hlasování o změně financování veřejnoprávních médií. Bývalé političky v páteční 90‘ ČT24 hovořily například o tom, že dříve bylo dle nich v politice k vidění méně osobních útoků a více debat k věci, na současný politický boj dle nich mají také vliv sociální sítě. Diskusí provázela Nikola Reindlová.
Podle někdejší předsedkyně dolní komory a exsenátorky Miroslavy Němcové (ODS) je velký rozdíl v debatě senátní a sněmovní. Souvisí to prý s pravomocemi, které obě parlamentní komory mají. Největší „emoce a válka“ podle ní probíhají, když se jedná o financích. Zmínila například debatu o státním rozpočtu, čehož je „pak Senát ušetřen“.
Střety podle ní budou, jde však o to, aby třeba i politické strany prostřednictvím svých lídrů bránily tomu, aby se to „úplně nevymklo z kloubů“. Zdálo se jí, že například při verbálních útocích na bývalou předsedkyni sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (tehdy TOP 09) „chyběla kolegialita“.
Bývalá poslankyně Jana Marco připojila, že konflikty byly vždy, ovšem dřívější neshody vnímá ve vztahu k politickým názorům. „Debaty byly daleko více o obsahu a řekla bych, že tam bylo méně osobních invektiv,“ zavzpomínala. Nesetkávala se prý s útoky na svou osobu ve vztahu k tomu, že je žena, čehož dnes dle ní prý je více.
I přes různé názory měli podle Marco politici po roce 1989 cíl – změnit zemi z temného období k něčemu, co viděli v západních demokratických zemích. Témata probíraná v současnosti vnímá jako „subtilnější, drobnější“. Významně vše dle ní mění také sociální sítě.
Exposlankyně hnutí ANO a někdejší eurokomisařka Věra Jourová se domnívá, že vstupovala do „poměrně solidního vztahu komunikace“. Je prý zhrozena tím, jak to v tuzemské politické komunikaci nyní vypadá, neboť v evropském měřítku „byla situace naprosto jiná“.
Spolupráce napříč stranami
Vzpomíná, že když na ni někdo útočil v Evropském parlamentu, tak to prý nikdy nešlo na její osobu, nýbrž na její názory a na příslušnou věc. Připojila, že obdivuje dnešní političky v tuzemsku za to, že jsou schopny toto snášet. Rovněž zmínila roli sociálních sítí. Připomněla také situaci na Slovensku, kde „tento způsob politické nekultury vyhnal z veřejného života úžasnou prezidentku Zuzanu Čaputovou“.
„Poslanecká sněmovna víc fungovala při projednávání důležitých zákonů napříč politickým spektrem,“ prohlásla bývalá ministryně školství a expředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová. Potvrdila, že i navzdory odlišnosti pohledů si politici byli schopni vyměňovat názory a snažit se na něčem shodnout.
Nyní se dle Valachové politika změnila ve smyslu toho, jak fungují politické strany. V koalici i opozici podle ní převažují „silné hlasy, silní předsedové“, kdy má každý „potřebu uplatnit co nejvíc názorů, do určité míry překřičet druhého, získat nějakou dominanci, ovládnout sociální sítě“.