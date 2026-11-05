Čtyři letadla mířící do Prahy čelila hrozbám, prohlídky výbušniny nepotvrdily


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Čtyři letadla mířící do Prahy čelila ve čtvrtek anonymním bombovým výhrůžkám. Policisté spolu s pracovníky Letiště Václava Havla aktivovali nastavená bezpečnostní opatření, i když závažnost hrozeb hodnotili jako nízkou. Po přistání provedli u všech letadel, v prostorách letiště a jeho okolí pyrotechnické prohlídky, které nástražný výbušný systém neodhalily, řekl mluvčí cizinecké policie Josef Urban. Provoz pražského letiště kvůli tomu nebyl omezen, uvedla mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.

Po provedených prohlídkách bezpečnostní opatření na letišti před polednem skončila. Policisté podle Urbana incident prověřují v souvislosti s obdobnými incidenty v různých částech Evropy, které ovlivnily více komerčních letů. Vyšetřování případu převzala Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK), uvedla policie na síti X. Další informace podle ní v této chvíli nelze poskytnout.

„Po obdržení výhrůžky o uložení nástražného výbušného systému na palubě čtyř letadel mířících do Prahy se s kolegy z Letiště Praha připravujeme na jejich přistání. Relevanci výhrůžek hodnotíme jako nízkou,“ uvedla dopoledne policie. Anonymní výhrůžky podle Urbana dorazily e-mailem.

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) uvedl, že letiště ve čtvrtek obdrželo anonymní výhrůžku umístěním výbušného zařízení na palubě čtyř letadel směřujících do Prahy a také v prostorách samotného letiště. České bezpečnostní složky podle něj jsou kvůli případu v kontaktu se svými zahraničními partnery.

Prohlídky a kontroly nic nezjistily

Následné důkladné pyrotechnické prohlídky letadel byly negativní. Nic podezřelého neodhalily ani mimořádné kontroly samotného letiště a jeho okolí, které se jen minimálně dotkly cestujících, uvedl Urban. Na plochu ruzyňského letiště dosedla letadla čelící anonymním výhrůžkám postupně mezi 9:45 a 10:30. Dvě letadla soukromých přepravců letěla z Británie, jeden let byl z Irska a jeden z Řecka.

Kvůli situaci se sešel bezpečnostní výbor letiště. Mluvčí Řízení letového provozu (ŘLP) Richard Klíma řekl, že organizace postupovala na základě požadavků posádek a v souladu s předpisy pro tyto situace. Šéf ŘLP Zdeněk Jelínek na síti X poděkoval členům výboru za jejich okamžitou reakci na nahlášené hrozby. „Děkuji řídícím letového provozu za zvládnutí všech nastavených nouzových postupů,“ dodal.

Anonymní bombové hrozby ovlivnily ve čtvrtek i v uplynulých dnech více letů v Evropě. Vyžádaly si mimořádné bezpečnostní kontroly, odklony letů i krátkodobá uzavření letišť. Podle úřadů v dotčených zemích však prohlídky v žádném z případů neodhalily žádné podezřelé předměty. Zatím není jasné, zda spolu incidenty souvisejí ani to, kdo za hrozbami stojí.

Česko přijalo opatření v reakci na incidenty v Německu, uvedl Metnar
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)

Výběr redakce

Analýza výsledků voleb v USA: Může nový Kongres zastavit Trumpovy vojenské operace?

VideoAnalýza výsledků voleb v USA: Může nový Kongres zastavit Trumpovy vojenské operace?

před 9 mminutami
Ve Francii začaly další velké protesty, uzavřena je tisícovka škol

Ve Francii začaly další velké protesty, uzavřena je tisícovka škol

před 1 hhodinou
Dva tankery převážející ruskou naftu do USA změnily směr, píší FT

Dva tankery převážející ruskou naftu do USA změnily směr, píší FT

před 2 hhodinami
Začínající podnikatelé místo koupě stroje často volí předplatné ve sdílených dílnách

Začínající podnikatelé místo koupě stroje často volí předplatné ve sdílených dílnách

před 7 hhodinami
Zlaté vážky rozdávaly ceny za sociální podnikání, osobností roku je Zuzana Dudáková

VideoZlaté vážky rozdávaly ceny za sociální podnikání, osobností roku je Zuzana Dudáková

před 18 hhodinami
Poslanci schválili růst plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce

Poslanci schválili růst plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Američané vyjádřili ve volbách odpor proti výstavbě datových center

Američané vyjádřili ve volbách odpor proti výstavbě datových center

před 19 hhodinami
Republikáni přijdou o většinu ve Sněmovně reprezentantů

Republikáni přijdou o většinu ve Sněmovně reprezentantů

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Šestimilionová pokuta i zákaz řízení. Soud rozdal tresty za nehodu v Dolní Lutyni

Okresní soud v Karviné potrestal firmu, dispečera i řidiče v souvislosti s předloňskou tragickou srážkou vlaku a nákladního auta na přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku. České televizi to sdělil mluvčí soudu Jan Martikán. Při nehodě v lednu 2024 zemřel strojvedoucí vlaku a dvacet lidí se zranilo. Potrestaní byli obviněni z obecného ohrožení z nedbalosti. Firmě soud mimo jiné uložil šestimilionovou pokutu. Firma a dispečer se proti rozsudku odvolali hned v soudní síni, rozsudek tak není pravomocný.
před 1 mminutou

Čtyři letadla mířící do Prahy čelila hrozbám, prohlídky výbušniny nepotvrdily

Čtyři letadla mířící do Prahy čelila ve čtvrtek anonymním bombovým výhrůžkám. Policisté spolu s pracovníky Letiště Václava Havla aktivovali nastavená bezpečnostní opatření, i když závažnost hrozeb hodnotili jako nízkou. Po přistání provedli u všech letadel, v prostorách letiště a jeho okolí pyrotechnické prohlídky, které nástražný výbušný systém neodhalily, řekl mluvčí cizinecké policie Josef Urban. Provoz pražského letiště kvůli tomu nebyl omezen, uvedla mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
před 47 mminutami

Nejdéle vězněný Čech zůstane za mřížemi, rozhodl soud v Mostě

Nejdéle vězněný Čech zůstane za mřížemi. Rozhodl o tom ve čtvrtek soud v Mostě, který zamítl návrh na podmíněné propuštění Zdeňka Navrátila, odsouzeného na doživotí za dvě vraždy. Muž ve vězení strávil téměř 40 let. Soud odmítl přijmout záruku, kterou nabídla za odsouzeného Společnost pro právní stát. Obhájce proti rozhodnutí podal stížnost, věcí se tak bude zabývat krajský soud. Státní zástupkyně se stížnosti vzdala.
12:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

ŽivěPoslanci se během interpelací přeli o fungování sněmovny

Sněmovna má ve čtvrtek na programu zejména pravidelné interpelace na členy vlády. Dopoledne se mezi poslanci rozhořela diskuse o postupu jejího jednání. Při projednávání písemné interpelace lidovce Petra Hladíka na ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) o legislativním plánu vlády vinili zástupci koaličního ANO opozici z blokování chodu dolní komory. Vůči tomu se zejména poslanci KDU-ČSL ohradili. Opozice potřetí neprosadila projednání odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela sněmovny. Poslanci jednají ve druhém čtení o doplňkovém penzijním spoření, na programu mají i pojistné plány zdravotních pojišťoven na letošek.
09:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vláda podle Babiše plánuje obsadit pozici poradce pro národní bezpečnost

Vláda obsadí pozici poradce pro národní bezpečnost, hledá někoho, kdo by měl zkušenosti a byl připraven okamžitě funkci vykonávat, řekl ve čtvrtek na konferenci Prague Security Dialogue premiér Andrej Babiš (ANO). Funkce je neobsazená od srpna, kdy v ní skončil diplomat Hynek Kmoníček. Neobsazení postu dříve kritizoval například šéf opozičního hnutí STAN Vít Rakušan.
04:25Aktualizovánopřed 2 hhodinami

VideoTurek označil veřejnoprávní poplatky za zastaralé. Lipavský hovořil o amatérství vlády

Záměr vlády zrušit televizní a rozhlasové poplatky vyvolal v úterý stávku zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. „Zachování veřejnoprávních poplatků je zastaralý systém,“ uvedl v Událostech, komentářích poslanec Filip Turek (za Motoristy), podle kterého by bylo správnou cestou i zprivatizování veřejnoprávních médií. Exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) kritizoval postup vlády. „Celá záležitost je neuvěřitelné amatérství,“ prohlásil a kabinetu vyčetl nedostatečnou diskusi s opozicí. Debatu, v níž se hosté věnovali také americkým kongresovým volbám, moderoval Petr Obrovský.
před 5 hhodinami

Víkend bude slunečný, teploty už ale nepřekročí deset stupňů

Nadcházející víkend bude většinou slunečný. Maximální teploty ale už nepřekročí deset stupňů Celsia a rána budou mrazivá. Na některých místech se mohou vyskytnout mlhy, na západě Čech se pravděpodobně udrží celý den, vyplývá z informací a předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 7 hhodinami

Začínající podnikatelé místo koupě stroje často volí předplatné ve sdílených dílnách

Majitelé start-upů v Česku objevili novou vychytávku pro rozjezd svého byznysu. Namísto masivních investic do drahých strojů teď do nákladů vepisují jen částky za předplatné ve sdílených dílnách. Právě ty se ukazují být pro start-upisty, kteří vyvíjí hmatatelný produkt, jako zásadní finanční pomoc pro rozjezd jejich podnikatelského plánu. Po celém Česku tak vznikají sdílené dílny nebo prototypovací centra. Podobné projekty už se podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR osvědčily v sousedním Německu nebo Rakousku.
před 7 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

před 13 mminutami
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

před 21 hhodinami
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

před 22 hhodinami
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026