Čtyři letadla mířící do Prahy čelila hrozbám, prohlídky výbušniny nepotvrdily

Čtyři letadla mířící do Prahy čelila ve čtvrtek anonymním bombovým výhrůžkám. Policisté spolu s pracovníky Letiště Václava Havla aktivovali nastavená bezpečnostní opatření, i když závažnost hrozeb hodnotili jako nízkou. Po přistání provedli u všech letadel, v prostorách letiště a jeho okolí pyrotechnické prohlídky, které nástražný výbušný systém neodhalily, řekl mluvčí cizinecké policie Josef Urban. Provoz pražského letiště kvůli tomu nebyl omezen, uvedla mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
Po provedených prohlídkách bezpečnostní opatření na letišti před polednem skončila. Policisté podle Urbana incident prověřují v souvislosti s obdobnými incidenty v různých částech Evropy, které ovlivnily více komerčních letů. Vyšetřování případu převzala Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK), uvedla policie na síti X. Další informace podle ní v této chvíli nelze poskytnout.
„Po obdržení výhrůžky o uložení nástražného výbušného systému na palubě čtyř letadel mířících do Prahy se s kolegy z Letiště Praha připravujeme na jejich přistání. Relevanci výhrůžek hodnotíme jako nízkou,“ uvedla dopoledne policie. Anonymní výhrůžky podle Urbana dorazily e-mailem.
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) uvedl, že letiště ve čtvrtek obdrželo anonymní výhrůžku umístěním výbušného zařízení na palubě čtyř letadel směřujících do Prahy a také v prostorách samotného letiště. České bezpečnostní složky podle něj jsou kvůli případu v kontaktu se svými zahraničními partnery.
Prohlídky a kontroly nic nezjistily
Následné důkladné pyrotechnické prohlídky letadel byly negativní. Nic podezřelého neodhalily ani mimořádné kontroly samotného letiště a jeho okolí, které se jen minimálně dotkly cestujících, uvedl Urban. Na plochu ruzyňského letiště dosedla letadla čelící anonymním výhrůžkám postupně mezi 9:45 a 10:30. Dvě letadla soukromých přepravců letěla z Británie, jeden let byl z Irska a jeden z Řecka.
Kvůli situaci se sešel bezpečnostní výbor letiště. Mluvčí Řízení letového provozu (ŘLP) Richard Klíma řekl, že organizace postupovala na základě požadavků posádek a v souladu s předpisy pro tyto situace. Šéf ŘLP Zdeněk Jelínek na síti X poděkoval členům výboru za jejich okamžitou reakci na nahlášené hrozby. „Děkuji řídícím letového provozu za zvládnutí všech nastavených nouzových postupů,“ dodal.
Anonymní bombové hrozby ovlivnily ve čtvrtek i v uplynulých dnech více letů v Evropě. Vyžádaly si mimořádné bezpečnostní kontroly, odklony letů i krátkodobá uzavření letišť. Podle úřadů v dotčených zemích však prohlídky v žádném z případů neodhalily žádné podezřelé předměty. Zatím není jasné, zda spolu incidenty souvisejí ani to, kdo za hrozbami stojí.
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